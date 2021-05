LIVE: Speelt KV Mechelen na 28 jaar weer Europees of pakt Gent het laatste ticket?

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Scheidsrechter Bram Van Driessche fluit de wedstrijd op gang. Wie pakt het laatste Europese ticket: KV Mechelen of AA Gent? . Aftrap Scheidsrechter Bram Van Driessche fluit de wedstrijd op gang. Wie pakt het laatste Europese ticket: KV Mechelen of AA Gent?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

19:53 vooraf, 19 uur 53. Gent verloor dit seizoen nog niet van KVM. KV Mechelen en Gent staan vanavond voor de 4e keer dit seizoen tegenover elkaar. Eind augustus hield Gent de punten thuis met een krappe 1-0-zege, Achter De Kazerne werd het in de terugronde een 1-1-gelijkspel. Ook op de openingsspeeldag van de Europe play-offs hielden beide ploegen elkaar in evenwicht. KV Mechelen gaf toen na de rust een 0-2-voorsprong weg.

19:51 vooraf, 19 uur 51. Na een heel jaar sukkelen en terugkrabbelen zijn we toch hier geraakt. Winnen is geen must, maar we kunnen onszelf wel een beloning geven na die lange weg naar boven. Hein Vanhaezebrouck.

19:48 vooraf, 19 uur 48. Gent heeft goede flow te pakken. Gent begon aarzelend aan de Europe play-offs met een 1 op 6 tegen KV Mechelen en Standard, maar herpakte zich daarna. Het tweeluik tegen KV Oostende leverde 6 punten op en afgelopen woensdag pakte het op eigen veld ook de volle buit tegen Standard. Gent heeft wel een vierde zege op een rij nodig om de remonte helemaal te bekronen met Europees voetbal.

19:47 vooraf, 19 uur 47. Blijft KV Mechelen ongeslagen? KV Mechelen is aan een bijzonder straffe nacompetitie bezig met 11 op 15. Als enige ploeg verloor het nog niet in deze Europe play-offs en bovendien eindigde het de reguliere competitie met een 6 op 6. KVM is zo al 7 wedstrijden op rij ongeslagen, de laatste nederlaag (op bezoek bij STVV) dateert al van begin april.

19:45 vooraf, 19 uur 45. Er staat veel op het spel, maar ik ben niet nerveuzer dan anders. We zijn heel gemotiveerd, want een paar maanden geleden dachten we niet dat we in deze situatie zouden terechtkomen. Wouter Vrancken.

19:30 vooraf, 19 uur 30. Na 28 jaar weer Europees voetbal voor KVM? KV Mechelen zit in een wat comfortabelere positie dan Gent. De leider in de Europe play-offs heeft vanavond genoeg aan een punt om voor het eerst in 28 jaar nog eens een ticket voor Europees voetbal te bemachtigen. Het puntentaantal van Gent werd immers naar boven afgerond bij de puntenhalvering.

19:21 vooraf, 19 uur 21. Gent moet winnen. Voor AA Gent is de opdracht duidelijk: enkel winst levert op de valreep nog Europees voetbal op. Toeslaan op het einde lukte Gent al eerder dit seizoen, zo dwong het ook pas op de laatste speeldag van de reguliere competitie zijn plek af in de Europe play-offs.

19:15 vooraf, 19 uur 15. De inzet: ticket voor de Conference League. KV Mechelen en AA Gent spelen vanavond voor een plek in de Conference League, de nieuwe Europese competitie van de UEFA. De winnaar van de Europe play-offs verovert een ticket voor de 2e voorronde. Om in de poules van de Conference League te raken moeten er in totaal wel nog 3 rondes overleefd worden.

19:12 vooraf, 19 uur 12. Geen wijzigingen bij Gent. Hein Vanhaezebrouck behoudt het vertrouwen in de ploeg die ook afgelopen woensdag aan de aftrap stond tegen Standard. De bezoekers rekenen dus opnieuw op Malede en Jaremtsjoek om de ban te breken.

19:02 vooraf, 19 uur 02. De Camargo aan de aftrap. Twee wijzigingen in de basisploeg van KV Mechelen. Vranckx moet geschorst toekijken, Shved had last aan zijn knie en start vanavond op de bank. De Camargo en Kabore nemen hun plaatsen in de startelf in. Storm is opnieuw fit, maar begint nog op de bank.

18:56 vooraf, 18 uur 56. Rechtstreeks duel voor Europees ticket. Hoogspanning Achter De Kazerne vanavond. In een rechtstreeks duel maken KV Mechelen en AA Gent uit wie de Europe play-offs wint en een ticket voor de Conference League pakt. KVM heeft genoeg aan een punt, Gent moet winnen. Aftrap om 20u, mis er hier niks van.

12:44 vooraf, 12 uur 44. Vanhaezebrouck: "Kans om op positieve noot te eindigen". "We hebben ervaring met dit soort sleutelmatchen", zei Gent-trainer Vanhaezebrouck vooraf. "We hebben dit seizoen onder druk al goed gepresteerd, maar ook slecht."

"Deze laatste match zal niet bepalen of ons seizoen nu geslaagd is of niet. Het zou gek zijn om zoiets van 1 match te laten afhangen. Dat lijkt me veel te simpel. Maar het is wel de laatste kans om op een positieve noot te eindigen. En dat is toch vaak wat er blijft hangen."

"Dit is onze kans, maar ook die van KV Mechelen, om ervoor te zorgen dat de mensen dit onthouden van ons seizoen."

