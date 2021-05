Gent redt een bleek seizoen en houdt KV Mechelen uit Europa

De laatste poging komt van Storm, maar zijn schot is te zwak om Bolat te verschalken.

tweede helft, minuut 97. De laatste poging komt van Storm, maar zijn schot is te zwak om Bolat te verschalken. .

tweede helft, minuut 95. Alweer een stevige overtreding, dit keer van Emeka. Een gele kaart is het logische gevolg. Ook Kums krijgt nog geel voor protest. .

tweede helft, minuut 93. De thuisploeg probeert het nog, maar raakt niet in de buurt van Bolat. De klok tikt ongenadig verder. .

90+1'

tweede helft, minuut 91. Nog 6 minuten! We krijgen nog ruim 6 extra minuten. Tijd genoeg dus voor KV Mechelen om alsnog langszij te komen en zo op de valreep een Europees ticket te bemachtigen. Voor Gent is het nog even knokken om het ticket vast te houden. .