LIVE: Sakala brengt KV Oostende meteen op voorsprong tegen KVM

Fase per fase

Fase per fase

35' eerste helft, minuut 35. D'Arpino is even verrast. KVO krijgt een vrije trap op de eigen helft. Maxime D'Arpino denkt tijd te hebben meer levert de bal in bij Shved. Die vindt geen ploegmaat in het strafschopgebied. . D'Arpino is even verrast KVO krijgt een vrije trap op de eigen helft. Maxime D'Arpino denkt tijd te hebben meer levert de bal in bij Shved. Die vindt geen ploegmaat in het strafschopgebied.

33' eerste helft, minuut 33. KV Oostende heeft de controle op de wedstrijd. De Kustboys monopoliseren de bal op de helft van Malinwa. . KV Oostende heeft de controle op de wedstrijd. De Kustboys monopoliseren de bal op de helft van Malinwa.

30' eerste helft, minuut 30. Nog een kwartier te gaan in de eerste helft. KV Mechelen heeft nog 15' deze eerste helft om deze scheve situatie recht te zetten. Daarvoor moet het eerst wel tot bij Hubert geraken. . Nog een kwartier te gaan in de eerste helft KV Mechelen heeft nog 15' deze eerste helft om deze scheve situatie recht te zetten. Daarvoor moet het eerst wel tot bij Hubert geraken.

29' eerste helft, minuut 29. Geen strafschop! Geen penalty! Het wordt gewoon een hoekschop voor KV Oostende. . Geen strafschop! Geen penalty! Het wordt gewoon een hoekschop voor KV Oostende.

28' Krijgen we een strafschop? Hjulsager ging na het schot tegen de grond. Krijgen we een strafschop te zien in de Diaz Arena. . eerste helft, minuut 28. Krijgen we een strafschop? Hjulsager ging na het schot tegen de grond. Krijgen we een strafschop te zien in de Diaz Arena.

26' eerste helft, minuut 26. Hjulsager laat dé kans op 3-0 liggen. Sheldon Bateau laat zich de bal te makkelijk afsnoepen door Sakala. De Zambiaan kan zijn derde van de avond maken maar is niet zelfzuchtig. Hij legt de bal tot bij Hjulsager, die kan de bal net niet binnenduwen. . Hjulsager laat dé kans op 3-0 liggen. Sheldon Bateau laat zich de bal te makkelijk afsnoepen door Sakala. De Zambiaan kan zijn derde van de avond maken maar is niet zelfzuchtig. Hij legt de bal tot bij Hjulsager, die kan de bal net niet binnenduwen.

24' eerste helft, minuut 24. Oostende blijft maar drukken. Coach Blessin heeft zijn manschappen uitstekend neergezet. Mechelen komt er niet aan te pas. . Oostende blijft maar drukken Coach Blessin heeft zijn manschappen uitstekend neergezet. Mechelen komt er niet aan te pas.

22' eerste helft, minuut 22.

22' eerste helft, minuut 22. Mechelen moet komen. Bij deze stand heeft KV Mechelen het niet meer in eigen handen. De troepen van Wouter Vrancken trekken naar voor. Het is nog altijd wachten op de eerste grote kans voor Malinwa. . Mechelen moet komen Bij deze stand heeft KV Mechelen het niet meer in eigen handen. De troepen van Wouter Vrancken trekken naar voor. Het is nog altijd wachten op de eerste grote kans voor Malinwa.

22' eerste helft, minuut 22. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1395060162503839748

20' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 20 door Fashion Sakala van KV Oostende. 2, 0. goal KV Oostende KV Mechelen 37' 2 0

19' eerste helft, minuut 19. Dan toch prijs voor Sakala! Sakala miste net nog een kans op de 2-0, maar deze kon de Zambiaan niet laten liggen. N'dicka krijgt op de linkerflank voldoende ruimte om zijn voorzet perfect voor de voeten van Sakala neer te leggen. Sakala kan bijna niet missen: 2-0 voor Oostende. . Dan toch prijs voor Sakala! Sakala miste net nog een kans op de 2-0, maar deze kon de Zambiaan niet laten liggen. N'dicka krijgt op de linkerflank voldoende ruimte om zijn voorzet perfect voor de voeten van Sakala neer te leggen. Sakala kan bijna niet missen: 2-0 voor Oostende.

17' eerste helft, minuut 17. Sakala probeert het. Sakala krijgt even de tijd om nog eens op doel te besluiten. De Zambiaan krijgt niet genoeg kracht in zijn schot om doelman Thoelen in verlegenheid te brengen. . Sakala probeert het Sakala krijgt even de tijd om nog eens op doel te besluiten. De Zambiaan krijgt niet genoeg kracht in zijn schot om doelman Thoelen in verlegenheid te brengen.

16' eerste helft, minuut 16. Hubert neemt even de tijd om de bal naar voor te trappen. De doelman is aan zijn laatste wedstrijd bezig dit seizoen. Hubert zit volgende wedstrijd zijn schorsingsdag uit na zijn rode kaart tegen AA Gent. . Hubert neemt even de tijd om de bal naar voor te trappen. De doelman is aan zijn laatste wedstrijd bezig dit seizoen. Hubert zit volgende wedstrijd zijn schorsingsdag uit na zijn rode kaart tegen AA Gent.

12' eerste helft, minuut 12. De druk van de thuisploeg is wat gaan liggen. Mechelen komt geleidelijk aan wat meer in de wedstrijd. Kan het nog orde op zaken zetten? . De druk van de thuisploeg is wat gaan liggen. Mechelen komt geleidelijk aan wat meer in de wedstrijd. Kan het nog orde op zaken zetten?

11' eerste helft, minuut 11. Bijna Hairemans! Geoffry Hairemans staat plots alleen in het strafschopgebied. De Antwerpenaar kan het leer niet voorbij doelman Hubert krijgen. Al ging de vlag bij de lijnrechter wel omhoog. . Bijna Hairemans! Geoffry Hairemans staat plots alleen in het strafschopgebied. De Antwerpenaar kan het leer niet voorbij doelman Hubert krijgen. Al ging de vlag bij de lijnrechter wel omhoog.

8' eerste helft, minuut 8. Malinwa heeft het lastig. De druk van KVO is enorm. De Mechelaars komen met moeite over de helft van het veld. Oostende wil duidelijk nog meedoen voor Europees voetbal. . Malinwa heeft het lastig De druk van KVO is enorm. De Mechelaars komen met moeite over de helft van het veld. Oostende wil duidelijk nog meedoen voor Europees voetbal.

7' eerste helft, minuut 7. Shved vraagt om een strafschop. Daar is KV Mechelen. Shved trekt zich goed op gang, maar Bataille is goed gevolgd. Na een schouderduw van die laatste gaat Shved te makkelijk tegen de grond. Geen strafschop. . Shved vraagt om een strafschop Daar is KV Mechelen. Shved trekt zich goed op gang, maar Bataille is goed gevolgd. Na een schouderduw van die laatste gaat Shved te makkelijk tegen de grond. Geen strafschop.

6' eerste helft, minuut 6.