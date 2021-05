KV Mechelen vangt maar 1 punt in zijn netten op bezoek bij Oostende

Oostende is baas in de eerste helft

KV Mechelen zal na vandaag nog niet zeker zijn van Europees voetbal volgend seizoen. Malinwa moest winnen op het veld van KV Oostende en hopen dat Standard hetzelfde deed op bezoek bij AA Gent. Zover kwam het niet. Mechelen bleef steken op een 2-2 gelijkspel aan de Kust.

Voor KV Oostende was de opdracht duidelijk bij aanvang van de wedstrijd. Het moest winnen. Alleen dan deed het nog mee voor Europees voetbal. Coach Blessin had zijn manschappen deze boodschap goed ingeprent.

KVO begon verschroeiend aan de wedstrijd en verzilverde dat overwicht ook met een doelpunt. Fashion Sakala pikte na mistasten in de verdediging de bal op in het strafschopgebied en liet doelman Thoelen kansloos.



Mechelen was van slag en moest even later nog een klap incasseren. Een voorzet van Ndicka was precies op maat voor Sakala die zijn tweede van de avond tegen de netten knalde. De Zambiaan had er zin in maakte nog bijna zijn hattrick compleet. Zijn kopbal miste richting om KVM helemaal uit te tellen.

KV Mechelen was nergens in de eerste helft. Maar bijna dook het nog met een 2-1 stand de kleedkamers in. Het schot van Shved spatte uiteen op de paal.