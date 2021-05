LIVE: Helpt Standard KVM een handje of houdt Gent het spannend?

Standard heeft heel wat moeite om de bal in eigen rangen te houden. Een hakje van Muleka komt bij de tegenstander. Dit moet beter.

Vadis Odjidja heeft al wat ervaring en dat laat hij blijken. In de eigen 16 laat hij zich slim vallen na een licht duwtje. De scheidsrechter fluit in het voordeel van de Gentse middenvelder.

Standard is nergens. Gent tikt de bal rond op de helft van de Rouches. Gelukkig voor de Luikenaars speelt Gent het balbezit niet goed uit.

11'

