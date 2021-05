AA Gent zet Oostende opnieuw weg met 4 goals en leidt in Europe play-offs

AA Gent heeft voor de 2e keer in evenveel duels Oostende geklopt. Het werd 0-4 aan de kust, met onder meer 2 goals van Bezoes. Oostende moest een uur met 10 voort na de uitsluiting van doelman Hubert. AA Gent is voorlopig leider in de Europe play-offs, straks kan KV Mechen tegen Standard weer overnemen.