LIVE: Standard meteen op achtervolgen aangewezen tegen KVM, kan het nog reageren?

47' tweede helft, minuut 47. Bodart naar het ziekenhuis. We krijgen ook te horen dat Arnaud Bodart op dit moment naar het ziekenhuis is ter controle. De doelman was daarstraks even groggy en kon niet meer verder.

46' tweede helft, minuut 46. We zijn er weer aan begonnen. Standard heeft nog 45' om minstens een punt uit de brand te slepen. Shamir is ondertussen in de plek gekomen voor Delferriere, die al met geel geboekt stond.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

16:50 rust, 16 uur 50. RUST. We duiken de kleedkamers in. KV Mechelen begon verschroeiend en dat leverde na 13' al meteen een doelpunt op. Schoofs legde de bal voorbij Bodart, die later geblesseerd naar de kant moest. KV Mechelen eiste het leer op, maar echt grote kansen leverde dat niet op. Standard was nergens, maar kwam in he slot nog gevaarlijk opzetten. Muleka liet de kans op de 1-1 liggen en ook Maxime Lestienne kon Thoelen niet passeren. Balikwisha kwam nog het dichtst bij de gelijkmaker. De belofte-international trapte de bal overhoeks tegen de paal. Mechelen gaat dus met de voorsprong de kleedkamers in, al verdiende Standard misschien wel meer.



KV Mechelen eiste het leer op, maar echt grote kansen leverde dat niet op. Standard was nergens, maar kwam in he slot nog gevaarlijk opzetten. Muleka liet de kans op de 1-1 liggen en ook Maxime Lestienne kon Thoelen niet passeren. Balikwisha kwam nog het dichtst bij de gelijkmaker. De belofte-international trapte de bal overhoeks tegen de paal.



Mechelen gaat dus met de voorsprong de kleedkamers in, al verdiende Standard misschien wel meer.

16:46 rust, 16 uur 46. Vervanging bij Standard, Eden Shamir erin, Allan Delferriere eruit wissel Allan Delferriere Eden Shamir

45+6' eerste helft eerste helft, minuut 51 match afgelopen

45+4' eerste helft, minuut 49. Halve omhaal Lestienne. De voorzet van Klauss lijkt veel te ver voor Maxime Lestienne. Maar die laatste schudt nog een halve omhaal uit zijn mouwen. De bal gaat naast. KV Mechelen snakt naar het rustsignaal.

45+2' eerste helft, minuut 47. Een aanvaller die tackelt is altijd gevaarlijk. Al doet Shved het deze keer wel uitstekend. De Celtic-huurling wil zich laten zien. Hij snoept de bal van Siquet af.

45+1' eerste helft, minuut 46. Weer bijna Lestienne. Standard verdient nu wel die gelijkmaker. Een gekraakt schot komt bijna tot bij Lestienne. Die krijgt de bal niet over de doellijn.

45+1' eerste helft, minuut 46. 5' extra tijd. We krijgen nog 5' extra tijd. Kan Standard nog scoren?

45' eerste helft, minuut 45. Lestienne over! Standard heeft de betere kansen. Een hoekschop komt voor de voeten van Maxime Lestienne die van dichtbij de kans op 1-1 laat liggen.

43' De paal houdt KV Mechelen recht! Hier was Standard weer. Balverlies van Peyre levert een uitstekende kans op voor Muleka. Die loopt niet door en legt de bal tot bij Balikwisha. De jonge Belg mikt het leer op de paal. Hier komt KV Mechelen goed weg. eerste helft, minuut 43.

43' eerste helft, minuut 43. Vervanging bij KV Mechelen, Marian Shved erin, Nikola Storm eruit wissel Nikola Storm Marian Shved

41' eerste helft, minuut 41. Storm naar de kant. Nikola Storm kan niet meer verder. Hij heeft te veel last. Shved is zijn vervanger. Dit is een domper voor Malinwa.

38' Over en out voor Storm? Storm zet nog eens een aanval op. Bij zijn voorzet raakt hij de bal volledig verkeerd. Hij blijft liggen. Een bizarre actie van storm. Kan hij nog verderspelen? eerste helft, minuut 38.

36' Thoelen met de reflex. Goed stoorwerk door Standard bij Vanlerberghe levert bijna een doelpunt op. Op de counter komt de bal via Lestienne voor de voeten van Balikwisha die net niet de gelijkmaker kan maken. eerste helft, minuut 36.