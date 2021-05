KV Mechelen telt Standard uit voor Europa en blijft zelf in poleposition

KV Mechelen opent sterk, maar komt in het slot nog goed weg

KV Mechelen is de laatste weken in vorm en dat lieten de Mechelaars meteen blijken tegen Standard. KV startte verschroeiend en duwde Standard meteen achteruit. Het leverde ook een doelpunt op. Kapitein Rob Schoofs kreeg de bal in het strafschopgebied aangespeeld en knalde de bal voorbij Bodart.

Diezelfde Bodart was even groggy en moest enkele minuten later geblesseerd naar de kant. De inbreng van de 41-jarige Jean-François Gillet bracht Standard het nodige vuur.

Hoewel Mechelen het meeste balbezit had, had Standard de grootste kansen. Muleka en Lestienne misten op een haar na de gelijkmaker en ook Balikwisha kreeg het leer niet over de doellijn. Zijn schot stierf op de paal.