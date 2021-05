Wie profiteert van puntenverlies KVO: Standard of KV Mechelen?

15:37

vooraf, 15 uur 37. Krijgen we een nieuwe leider? Zowel Standard als KV Mechelen krijgt door het puntenverlies van Oostende een unieke kans om over de kustploeg naar de leiding te springen in de Europe play-offs. Bij een puntendeling wordt het wel bijzonder spannend. Oostende blijft dan leider met één punt voorsprong op Gent, Standard én KV Mechelen. .