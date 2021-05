LIVE: Raskin brengt Standard weer in de match, KV Mechelen met z'n tienen

Het is overleven nu voor KV Mechelen. Muleka dwingt Thoelen tot een uitstekende redding met een gevaarlijke kopbal. Tapsoba kopt op de daaropvolgende hoekschop over doel. De Luikse druk neemt toe.

Nog meer ellende voor KV Mechelen. Peyre vliegt er veel te wild in met een onbezonnen tackle op Balikwisha en krijgt meteen rood. De bezoekers moeten de slotfase met z'n tienen volmaken.

Standard komt weer helemaal terug in de wedstrijd. Na een kort genomen vrije trap van Gavory verdwijnt een verre knal van Raskin door een bos van spelers én de benen van Thoelen in doel.

KV Mechelen is duidelijk niet van plan om op zijn lauweren te rusten. De bezoekers blijven op zoek gaan naar een derde goal. Maar ook Standard geeft zich nog niet gewonnen. Klauss dwingt Thoelen tot een knappe redding.

54'

tweede helft, minuut 54. Storm doet het nu wel! Storm maakt zijn monumentale misser van zojuist goed met een bijzonder knap doelpunt. Hij snijdt vanaf links goed naar binnen en mikt de bal door de benen van Jans fraai in de korte hoek. Bodart is weer geklopt, Standard zit in de problemen. .