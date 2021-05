Met eerste zege in play-offs houdt AA Gent Europese hoop levend

Jaremtsjoek scoort en laat de 2-0 liggen

Na een magere 1 op 6 had Gent dringend een driepunter nodig om de Europese hoop levend te houden. De thuisploeg besefte wat er op het spel stond en begon fel aan het duel tegen leider Oostende. Al in de tweede minuut deelde Jaremtsjoek een waarschuwing uit, een voorteken van een uitstekende eerste helft van de Oekraïner. Op het kwartier bracht Castro-Montes Jaremtsjoek met een heerlijke pass alleen voor doel en de aanvaller trok de lijn door met een al even knappe afwerking. Een kwartier later waren de rollen omgekeerd, Jaremtsjoek vond Castro-Montes en die dwong Hubert met een gevaarlijk schot tot een fraaie redding.

Hjulsager zorgt voor prangende slotfase

Het moet een stevige peptalk geweest zijn van Alexander Blessin tijdens de rust, want Oostende begon een pak feller aan de tweede helft. Veel werk voor Bolat leverde de druk evenwel niet op. Het was zelfs Hubert die aan de bak moest op een schot van Bezoes.





Op het uur leek Gent de wedstrijd in een beslissende plooi te leggen. Odjidja herpakte zich na een mindere hoekschop en vond het hoofd van Godeau. Met een rake kopbal liet die Hubert kansloos achter: 2-0.





Maar Oostende toonde veerkracht en knokte zich amper 3 minuten later weer in de wedstrijd. Met wat hulp van Bolat weliswaar. De doelman loste de bal op een lage voorzet van Sakala en Hjulsager was er als de kippen bij om de aansluitingstreffer van dichtbij in doel te tikken.





Een spannende slotfase met kansen voor beide ploegen was het gevolg, al was het toch vooral voor Gent bibberen. Maar de thuisploeg hield stand en doet dankzij zijn eerste overwinning in de Europe play-offs weer helemaal mee in de strijd voor een Europees ticket.