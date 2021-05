LIVE: Springt Gent weer mee in de dans of verstevigt Oostende leiderspositie?

Bezoes is de vorige fase alweer vergeten en brengt Malede met een heerlijke lobbal plots alleen voor Hubert. Malede besluit pal op de doelman, maar was ook net iets te vroeg vertrokken, buitenspel dus.

eerste helft, minuut 8. Gent claimt penalty. Even hommeles bij een hoekschop voor Gent. Bezoes en Malede gaan onderuit in het gewoel voor doel en claimen een penalty, maar daar gaat scheidsrechter Laforge niet op in. Ook de VAR komt niet tussenbeide. Er leek dan ook weinig aan de hand. .