LIVE: Amallah brengt Standard op gelijke hoogte na rommelige fase

Odjidja verovert de bal en stuurt Jaremtsjoek de diepte in. De hoek is scherp voor de spits. Bodart gaat goed plat en duwt zijn schot weg.

Jaremtsjoek dwingt Bodart tot goede redding. Odjidja verovert de bal en stuurt Jaremtsjoek de diepte in. De hoek is scherp voor de spits. Bodart gaat goed plat en duwt zijn schot weg. . tweede helft, minuut 63.

62'

tweede helft, minuut 62. 1-1 valt uit de lucht! Een afgeweken voorzet van Raskin landt op de borst van Tapsoba. Die duwt de bal in de loop van Amallah. Uit de draai en in de chaos hangt hij de bordjes in evenwicht met een knappe goal. .