LIVE: Mechelen en Oostende spelen met open vizier in doelpuntenrijke 1e helft

82' tweede helft, minuut 82. Doelpunt Oostende: 3-3! Mechelen vergeet te scoren via Schoofs en loopt op een counter. Hjulsager pakt uit met een knapper rush, maar komt in een haast onmogelijke schietpositie. De Deen haalt toch de trekker over en verrast zo vriend en vijand. Het leer zoeft het dak van de goal in.

81' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 81 door Andrew Hjulsager van KV Oostende. 3, 3. goal KV Mechelen KV Oostende 83' 3 3

77' tweede helft, minuut 77. Mechelen kan counteren. Oostende moet afrekenen met de grootste vrees van trainer Blessin: de counters van Mechelen. Vooral Schoofs en Storm moeten in de gaten gehouden worden in de omschakeling. Het duo vindt elkaar vandaag naadloos.

74' tweede helft, minuut 74. 2x Mechelen. Hubert waant zich even in een schietkraam. Hairemans en Schoofs zijn de schutters van dienst, maar een promotie tot scherpschutter zit er (nog) niet in.

73' tweede helft, minuut 73.

72' tweede helft, minuut 72. Oostende gooit er twee verse krachten in om het tij te keren. Boonen en Jäkel mogen nog wat in de pap brokken het laatste kwartier.

72' tweede helft, minuut 72. Vervanging bij KV Oostende, Indy Boonen erin, Jack Hendry eruit wissel Jack Hendry Indy Boonen

72' tweede helft, minuut 72. Vervanging bij KV Oostende, Frederik Jäkel erin, Anton Tanghe eruit wissel Anton Tanghe Frederik Jäkel

68' tweede helft, minuut 68. Wederopstanding Oostende? Oostende geeft zich nog niet gewonnen. Het pikt de draad weer op en probeert tot tweemaal toe om Thoelen in verlegenheid te brengen, maar de keeper van Mechelen staat pal.

66' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 66 door Nikola Storm van KV Mechelen. 3, 2. goal KV Mechelen KV Oostende 83' 3 2

65' tweede helft, minuut 65. Doelpunt KV Mechelen: 3-2! Daar is Storm opnieuw. Hij heeft geen penalty nodig om zijn ploeg op voorsprong te brengen. Hij kan rekenen op een knappe bal van Schoofs om zijn actie in te zetten. Wat volgt was te verwachten, maar blijkt opnieuw oer-efficiënt. Hij komt naar binnen en schuift de bal de verste hoek in.

64' tweede helft, minuut 64.

63' Gele kaart voor Nikola Storm van KV Mechelen tijdens tweede helft, minuut 63 Nikola Storm KV Mechelen

63' tweede helft, minuut 63. Geen penalty! Bram Van Driessche oordeelt in eer en geweten dat het geen penalty is. Integendeel, Storm komt op de bon voor een schwalbe.

60' tweede helft, minuut 60. Penalty of niet? Bram Van Driessche trekt even naar het scherm van de VAR. Krijgt hij een winstbeeldje van Tim Merlier of een beeldje van de eventuele penaltyfase op storm te zien? Oostende bibbert ...

60' tweede helft, minuut 60. Vervanging bij KV Oostende, Kevin Vandendriessche erin, Nick Batzner eruit wissel Nick Batzner Kevin Vandendriessche

58' tweede helft, minuut 58. Vandendriesche to the rescue. Beide ploegen lijken nu even op de adem te trappen. Vooral KV Oostende snakt naar een eerste zuurstofinjectie. Kan Vandendriessche zijn ploeg weer nieuw leven inblazen?



56' tweede helft, minuut 56. Hairemans heeft net iets te veel naar Kevin De Bruyne gekeken. Hij wil de bal onder de muur schuiven, maar als die niet springt, heb je een probleem ... Het was het proberen waard.

55' Gele kaart voor Arthur Theate van KV Oostende tijdens tweede helft, minuut 55 Arthur Theate KV Oostende