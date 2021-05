Raskin: "3 dagen na bekerfinale waren lastig, maar we moeten nu de rug rechten"

De eerste 3 dagen na de finale waren moeilijk. Nu moeten we dit achter ons laten want de Europe Play-offs zijn zeer belangrijk voor ons.

De eerste 3 dagen na de finale waren moeilijk. Nu moeten we dit achter ons laten want de Europe Play-offs zijn zeer belangrijk voor ons. Nicolas Raskin.

Mbaye Leye greep naast zijn eerste prijs als hoofdcoach van Standard, maar mikt nu op Europees voetbal. Hij is op zijn hoede voor KV Oostende. "We zijn Standard en alle clubs zullen ons opwachten. Ik twijfel er geen seconde aan dat KVO 100 procent gemotiveerd zal zijn. Ze zullen de rug willen rechten nadat ze op de laatste speeldag de Champions' Play-offs misgelopen hebben."

Mbaye Leye greep naast zijn eerste prijs als hoofdcoach van Standard, maar mikt nu op Europees voetbal. Hij is op zijn hoede voor KV Oostende. "We zijn Standard en alle clubs zullen ons opwachten. Ik twijfel er geen seconde aan dat KVO 100 procent gemotiveerd zal zijn. Ze zullen de rug willen rechten nadat ze op de laatste speeldag de Champions' Play-offs misgelopen hebben."

Standard wil de rug rechten na de verloren bekerfinale tegen Genk. Met KV Oostende krijgen ze geen eenvoudige tegenstander om te beginnen aan de Europe play-offs, maar de kustploeg had het op het einde van de reguliere competitie wel lastig om stand te houden. De Rouches moeten het aan de Belgische kust wel stellen zonder Sissako, die geschorst is na zijn rode kaart in de bekerfinale. Ook Bokadi en Cimirot zijn niet inzetbaar.