LIVE: Carcela brengt Standard weer in de match, maar krijgt ook rood

D'Arpino probeert het in een tijd. Zijn poging is strak, maar gaat naast de kooi van Bodart.

tweede helft, minuut 60. D'Arpino naast . D'Arpino probeert het in een tijd. Zijn poging is strak, maar gaat naast de kooi van Bodart. .

51'

tweede helft, minuut 51. Hendry heeft te veel last van de aanslag van Carcela en ook voor hem zit de match er dus op. Capon komt hem vervangen, maar moet nog even opwarmen. Zo is het heel even 10 tegen 10. .