LIVE: Jaremtsjoek en Odjidja brengen Gent snel naast Mechelen

350! De Camargo valt in voor Druijf. De voormalige Rode Duivel zit inmiddels aan 350 wedstrijden in de Belgische eerste klasse. Dat kan tellen. . tweede helft, minuut 58.

tweede helft, minuut 56. Gentse omknelling. Gent lijkt ontketend en zet Mechelen helemaal vast. Het is pompen of verzuipen voor de bezoekers en een knal van Castro-Montes wordt maar net op tijd weggewerkt. .

52'

Goals goals goals. De play-offs brengen echt wel spektakel. De derde wedstrijd is nog geen uur bezig of we hebben in totaal al 17 goals gezien. Dat belooft! . tweede helft, minuut 52.