Gent geraakt op, maar niet meer over KV Mechelen in Europe Play-offs

Gent - Mechelen in een notendop

Mechelen stormt naar dubbele voorsprong

Plots kwam de wedstrijd in een stroomversnelling. Storm maakte uit het niets de 0-1, een goal die er zonder een ongelukkig hieltje van Owusu niet gekomen zou zijn. Amper een paar minuten later was er geen meeval in het spel. Storm was ditmaal de aangever, Druijf hoefde de bal maar in het lege doel te deponeren.

Het eerste halfuur was desondanks niet veel zaaks. Het spel golfde gezapig heen en weer zonder kansen. Daarvoor lag het tempo gewoonweg veel te laag. In die lijzige opening kreeg Peyre het wel hard te verduren. De verdediger gooide zijn hele lijf in de strijd om Tissoudali en Bezoes af te blokken.

Door de forse overwinning van Oostende gisteren wisten Gent en Mechelen wat hen te doen stond. Het vertrouwen stond bij beide ploegen in het zenit na de laatste speeldag van de reguliere competitie. Vanhaezebrouck en Vrancken (geschorst en in de dugout vervangen door Vanderbiest) stelden precies dezelfde elf van toen op.

Gent riposteert met eigen salvo

Voor Gent, dat voor het seizoen titelambities uitsprak, was Europees voetbal plots ver weg. Vanhaezebrouck peperde zijn jongens tijdens de rust nog eens goed in wat er op het spel stond. De preek miste zijn effect niet, want al in minuut schoof Jaremtsjoek de aansluitingstreffer naast de broek van Thoelen.

Mechelen was zo geschrokken dat het even later al de gelijkmaker slikte. Odjidja zette een slimme een-twee op met Bezoes en rondde zelf keurig af. De Buffalo's leken klaar om KVM onder hun hoeven te vertrappelen. Jaremtsjoek speelde op het juiste moment Tissoudali aan, maar die mikte de uitstekende kans naast. Na een dik kwartier moest Gent zijn tempo wel wat laten zakken.

En zo kon Malinois nog een keertje komen opzetten. Schoofs bezorgde zijn ex-ploeg bijna een kater, maar Bolat lag in de weg van zijn knal én keerde wat later ook zijn vrije trap. Aan de overkant hing de tong van Jaremtsjoek bijna op zijn schoenen. Toch was de Oekraïner nog de gevaarlijkste man, maar eerst liep ploegmaat Malede in de weg en in de toegevoegde tijd redde Thoelen in de korte hoek.