Gent en Mechelen willen Oostende binnen schot houden

15:25 vooraf, 15 uur 25. Wél Mechels bekersucces. Bijna dag op dag twee jaar geleden was KV Mechelen wel de betere in het belangrijkste duel met Gent uit het recente verleden. Op 1 mei 2019 won KVM de Beker van België door in de finale AA Gent met 2-1 te verslaan. . Wél Mechels bekersucces Bijna dag op dag twee jaar geleden was KV Mechelen wel de betere in het belangrijkste duel met Gent uit het recente verleden. Op 1 mei 2019 won KVM de Beker van België door in de finale AA Gent met 2-1 te verslaan.

15:20 vooraf, 15 uur 20. Voor een Mechelse zege in Gent moeten we al teruggaan naar 2012, toen nog in het oude Ottenstadion. Dit seizoen eindigden de onderlinge confrontaties op 1-1 en 1-0 in het voordeel van Gent. KVM doet daarmee wel al beter dan vorig jaar, toen het twee keer kansloos met 3-0 de boot inging. . Voor een Mechelse zege in Gent moeten we al teruggaan naar 2012, toen nog in het oude Ottenstadion. Dit seizoen eindigden de onderlinge confrontaties op 1-1 en 1-0 in het voordeel van Gent. KVM doet daarmee wel al beter dan vorig jaar, toen het twee keer kansloos met 3-0 de boot inging.

15:08 vooraf, 15 uur 08. Opstelling Mechelen. Een ploeg die met 4-1 wint, daar hoef je niet veel aan te sleutelen. Ook de veldbezetting van Wouter Vrancken blijft onaangeroerd na de vlotte zege op het veld van Kortrijk. . Opstelling Mechelen Een ploeg die met 4-1 wint, daar hoef je niet veel aan te sleutelen. Ook de veldbezetting van Wouter Vrancken blijft onaangeroerd na de vlotte zege op het veld van Kortrijk.

15:07 vooraf, 15 uur 07. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1388840699114762242

15:06 vooraf, 15 uur 06. Opstelling Gent. Een ploeg die met 7-2 wint, daar hoef je niet veel aan te sleutelen. Hein Vanhaezebrouck laat het elftal dat de vloer aanveegde met Zulte Waregem dan ook ongemoeid. . Opstelling Gent Een ploeg die met 7-2 wint, daar hoef je niet veel aan te sleutelen. Hein Vanhaezebrouck laat het elftal dat de vloer aanveegde met Zulte Waregem dan ook ongemoeid.

15:05 vooraf, 15 uur 05. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1388841043538452482

14:56 vooraf, 14 uur 56. Vooraf. Zowel Gent als Mechelen stonden dit seizoen slechts vier speeldagen lang in de top 8, maar dat was dus net genoeg om deel te nemen aan de Europe Play-offs. Door de stevige overwinning van Oostende tegen Standard is de eerste opdracht voor deze beide ploegen duidelijk: winnen. Gent kan de kloof met KVO opnieuw beperken tot twee puntjes, Mechelen kan op drie eenheden van de leider komen. Met een gelijkspel schiet niemand iets op, zeker niet in dit korte format van zes wedstrijden. . Vooraf Zowel Gent als Mechelen stonden dit seizoen slechts vier speeldagen lang in de top 8, maar dat was dus net genoeg om deel te nemen aan de Europe Play-offs. Door de stevige overwinning van Oostende tegen Standard is de eerste opdracht voor deze beide ploegen duidelijk: winnen.

Gent kan de kloof met KVO opnieuw beperken tot twee puntjes, Mechelen kan op drie eenheden van de leider komen. Met een gelijkspel schiet niemand iets op, zeker niet in dit korte format van zes wedstrijden.

14:55 vooraf, 14 uur 55. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1388735002188423168

14:55 - Vooraf Vooraf, 14 uur 55

Opstelling KAA Gent. Sinan Bolat, Andreas Hanche-Olsen, Michael Ngadeu-Ngadjui, Bruno Godeau, Alessio Castro-Montes, Elisha Owusu, Roman Bezoes, Vadis Odjidja Ofoe, Milad Mohammadi, Roman Jaremtsjoek, Tarik Tissoudali Opstelling KAA Gent Sinan Bolat, Andreas Hanche-Olsen, Michael Ngadeu-Ngadjui, Bruno Godeau, Alessio Castro-Montes, Elisha Owusu, Roman Bezoes, Vadis Odjidja Ofoe, Milad Mohammadi, Roman Jaremtsjoek, Tarik Tissoudali

Opstelling KV Mechelen. Yannick Thoelen, Sandy Walsh, Thibaut Peyre, Jordi Vanlerberghe, Lucas Bijker, Geoffry Hairemans, Steven Defour, Kerim Mrabti, Rob Schoofs, Nikola Storm, Ferdy Druijf Opstelling KV Mechelen Yannick Thoelen, Sandy Walsh, Thibaut Peyre, Jordi Vanlerberghe, Lucas Bijker, Geoffry Hairemans, Steven Defour, Kerim Mrabti, Rob Schoofs, Nikola Storm, Ferdy Druijf