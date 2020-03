LIVE: KV Oostende en Genk zullen elkaar geen cadeautjes geven

De sfeer is toch aanwezig hier aan de kust. De slingers spelen in de wind, maar het is wachten op de eerste schermutselingen.

eerste helft, minuut 4. De sfeer is toch aanwezig hier aan de kust. De slingers spelen in de wind, maar het is wachten op de eerste schermutselingen. . Peter Vandenbempt.

19:51

vooraf, 19 uur 51. "Denk dat we een mooie match krijgen". "Heel rustig ben ik niet", zei KVO-voorzitter Frank Dierckens voor de partij. "Het is een belangrijke avond. Ik denk dat Genk ook zenuwachtig is. We zaten daarnet aan dezelfde tafel en het is even belangrijk voor hen als voor ons. Ik denk dat we een mooie match krijgen. Ik voel dat de energie aanwezig is om te bewijzen dat we nog altijd een goeie club zijn.".