LIVE: Verzekert KV Mechelen zich vanavond al van Play-off I?

18' eerste helft, minuut 18. Kunststukje van Hairemans. Hairemans ontdoet zich met een heerlijke beweging van zijn belager en brengt de bal laag voor doel. De Camargo komt net te laat om de voorzet binnen te glijden. . Kunststukje van Hairemans Hairemans ontdoet zich met een heerlijke beweging van zijn belager en brengt de bal laag voor doel. De Camargo komt net te laat om de voorzet binnen te glijden.

16' eerste helft, minuut 16. Als KV Mechelen op deze manier blijft voetballen, dan zal dat doelpunt wel vallen. Bert Sterckx op Radio 1. Als KV Mechelen op deze manier blijft voetballen, dan zal dat doelpunt wel vallen. Bert Sterckx op Radio 1

15' eerste helft, minuut 15. Opnieuw een kans voor KV Mechelen en u raadt het al, Storm is weer betrokken. Kabore haalt de achterlijn en brengt de bal goed voor doel. Daar haalt Storm in één tijd uit, maar zijn schot is niet gekadreerd. Opnieuw een kans voor KV Mechelen en u raadt het al, Storm is weer betrokken. Kabore haalt de achterlijn en brengt de bal goed voor doel. Daar haalt Storm in één tijd uit, maar zijn schot is niet gekadreerd.

14' eerste helft, minuut 14. Storm blijft voor de meeste dreiging zorgen bij KV Mechelen. Hij dwingt de eerste hoekschop af voor de thuisploeg. De bal blijft even hangen, maar uiteindelijk kunnen ze bij Eupen het gevaar toch wegwerken. Storm blijft voor de meeste dreiging zorgen bij KV Mechelen. Hij dwingt de eerste hoekschop af voor de thuisploeg. De bal blijft even hangen, maar uiteindelijk kunnen ze bij Eupen het gevaar toch wegwerken.

13' eerste helft, minuut 13. Voor Eupen is er niet meer dan een figurantenrol weggelegd. De bezoekers moeten zich beperken tot verdedigen. Voor Eupen is er niet meer dan een figurantenrol weggelegd. De bezoekers moeten zich beperken tot verdedigen.

10' eerste helft, minuut 10. Daar is Storm opnieuw! Dit keer gaat hij voor eigen succes. Vanaf de rand van de zestien probeert hij het met een plaatsbal, maar zijn schot zeilt naast. Daar is Storm opnieuw! Dit keer gaat hij voor eigen succes. Vanaf de rand van de zestien probeert hij het met een plaatsbal, maar zijn schot zeilt naast.

9' eerste helft, minuut 9. Knappe actie van Storm. Plots toch alarmfase rood bij Eupen. Storm zet zich goed door op links en brengt de bal laag voor doel. De Wolf is bij de pinken en kan de bal nog net voor de neus van Hairemans wegkapen. Knappe actie van Storm Plots toch alarmfase rood bij Eupen. Storm zet zich goed door op links en brengt de bal laag voor doel. De Wolf is bij de pinken en kan de bal nog net voor de neus van Hairemans wegkapen.

8' eerste helft, minuut 8. De thuisploeg blijft baas, maar voorlopig leidt dat overwicht niet tot een karrenvracht aan kansen. Eupen houdt al bij al makkelijk stand. De thuisploeg blijft baas, maar voorlopig leidt dat overwicht niet tot een karrenvracht aan kansen. Eupen houdt al bij al makkelijk stand.

5' eerste helft, minuut 5. KV Mechelen kiest vol voor de aanval in de openingsfase. Het is wel opletten voor de tegenprikken van Eupen. Bert Sterckx op Radio 1. KV Mechelen kiest vol voor de aanval in de openingsfase. Het is wel opletten voor de tegenprikken van Eupen. Bert Sterckx op Radio 1

4' eerste helft, minuut 4. KV Mechelen wil er geen gras over laten groeien. Kabore vindt het hoofd van De Camargo, maar die krijgt de bal niet binnen het doelkader. . KV Mechelen wil er geen gras over laten groeien. Kabore vindt het hoofd van De Camargo, maar die krijgt de bal niet binnen het doelkader.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. KV Mechelen heeft de wedstrijd tegen Eupen op gang getrapt. Blijft het team van Wouter Vrancken in poleposition voor het laatste PO I-ticket? Aftrap KV Mechelen heeft de wedstrijd tegen Eupen op gang getrapt. Blijft het team van Wouter Vrancken in poleposition voor het laatste PO I-ticket?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

19:53 vooraf, 19 uur 53. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

19:43 vooraf, 19 uur 43. Eén wissel bij Eupen. Ook bij Eupen krijgen we bijna exact dezelfde basisploeg te zien als op de vorige speeldag. Ezatolahi neemt de plaats in van de geblesseerde Ebrahimi. Eén wissel bij Eupen Ook bij Eupen krijgen we bijna exact dezelfde basisploeg te zien als op de vorige speeldag. Ezatolahi neemt de plaats in van de geblesseerde Ebrahimi.

19:43 vooraf, 19 uur 43. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

19:31 vooraf, 19 uur 31. Geen Van Damme bij KV Mechelen. Bij KV Mechelen kunnen ze vanavond niet rekenen op de geblesseerde Van Damme. Die raakt wel fit voor het mogelijk beslissende duel tegen Racing Genk op de slotspeeldag. Vanlerberghe komt daardoor vanavond in de ploeg, voorts voert trainer Vrancken geen wijzigingen door. Geen Van Damme bij KV Mechelen Bij KV Mechelen kunnen ze vanavond niet rekenen op de geblesseerde Van Damme. Die raakt wel fit voor het mogelijk beslissende duel tegen Racing Genk op de slotspeeldag. Vanlerberghe komt daardoor vanavond in de ploeg, voorts voert trainer Vrancken geen wijzigingen door.

19:31 vooraf, 19 uur 31. Voor het eerst naar Play-off I? Voor KV Mechelen kan het een historische avond worden. De club slaagde er nog nooit eerder in om Play-off I te spelen. Tot drie keer toe kwam KV Mechelen er bijzonder dicht bij, maar zowel in 2010, 2011 als 2017 strandde het op de 7e plaats. Die trauma's kunnen vanavond dus eindelijk doorgespoeld worden. Of krijgen we pas volgende week de ontknoping in een rechtstreeks duel met Genk? Voor het eerst naar Play-off I? Voor KV Mechelen kan het een historische avond worden. De club slaagde er nog nooit eerder in om Play-off I te spelen. Tot drie keer toe kwam KV Mechelen er bijzonder dicht bij, maar zowel in 2010, 2011 als 2017 strandde het op de 7e plaats. Die trauma's kunnen vanavond dus eindelijk doorgespoeld worden. Of krijgen we pas volgende week de ontknoping in een rechtstreeks duel met Genk?

19:28 vooraf, 19 uur 28. Eupen zeker van behoud. Voor Eupen staat er niks meer op het spel. De ploeg uit de Oostkantons boekte op de vorige speeldag een 2-1-overwinning tegen Moeskroen en verzekerde zich zo van het behoud. Voor Eupen was het meteen ook de eerste overwinning in 4 wedstrijden. Eupen zeker van behoud Voor Eupen staat er niks meer op het spel. De ploeg uit de Oostkantons boekte op de vorige speeldag een 2-1-overwinning tegen Moeskroen en verzekerde zich zo van het behoud. Voor Eupen was het meteen ook de eerste overwinning in 4 wedstrijden.

19:24 vooraf, 19 uur 24. Goede timing bij KV Mechelen. KV Mechelen heeft op het goede moment de goede vorm te pakken. Het begon aan 2020 met een pijnlijke 0 op 12, maar herpakte zich sinds de cruciale thuiswedstrijd tegen Anderlecht met 3 overwinningen op een rij. . Goede timing bij KV Mechelen KV Mechelen heeft op het goede moment de goede vorm te pakken. Het begon aan 2020 met een pijnlijke 0 op 12, maar herpakte zich sinds de cruciale thuiswedstrijd tegen Anderlecht met 3 overwinningen op een rij.

19:21 vooraf, 19 uur 21. Bij KV Mechelen kunnen ze vertrouwen putten uit de vorige confrontatie met Eupen. Hoewel Swinkels nog voor de rust uitgesloten werd, wist KV Mechelen begin oktober toch de volle buit te pakken bij Eupen. Vanlerberghe en Togui zorgden voor een 0-2-overwinning. Bij KV Mechelen kunnen ze vertrouwen putten uit de vorige confrontatie met Eupen. Hoewel Swinkels nog voor de rust uitgesloten werd, wist KV Mechelen begin oktober toch de volle buit te pakken bij Eupen. Vanlerberghe en Togui zorgden voor een 0-2-overwinning.

19:19 vooraf, 19 uur 19. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

19:17 vooraf, 19 uur 17. Verzeker KV Mechelen zich nu al van Play-off I? KV Mechelen begint in poleposition aan de strijd voor het laatste PO I-ticket. Als Racing Genk punten laat liggen bij Oostende en KV Mechelen wint thuis van Eupen, dan is KVM vanavond al zeker van Play-off I. Zoniet, dan volstaat 4 op 6 voor KV Mechelen in zijn laatste 2 wedstrijden tegen Eupen en Genk om de reguliere competitie als 6e af te sluiten. Volg de wedstrijd hier vanaf 20u. Verzeker KV Mechelen zich nu al van Play-off I? KV Mechelen begint in poleposition aan de strijd voor het laatste PO I-ticket. Als Racing Genk punten laat liggen bij Oostende en KV Mechelen wint thuis van Eupen, dan is KVM vanavond al zeker van Play-off I. Zoniet, dan volstaat 4 op 6 voor KV Mechelen in zijn laatste 2 wedstrijden tegen Eupen en Genk om de reguliere competitie als 6e af te sluiten. Volg de wedstrijd hier vanaf 20u.

19:17 - Vooraf Vooraf, 19 uur 17

Opstelling KV Mechelen. Bram Castro, Issa Kabore, Thibaut Peyre, Arjan Swinkels, Lucas Bijker, Aster Vranckx, Jordi Vanlerberghe, Rob Schoofs, Geoffry Hairemans, Igor De Camargo, Nikola Storm Opstelling KV Mechelen Nikola Storm, Igor De Camargo, Geoffry Hairemans, Rob Schoofs, Jordi Vanlerberghe, Aster Vranckx, Lucas Bijker, Arjan Swinkels, Thibaut Peyre, Issa Kabore, Bram Castro

Opstelling KAS Eupen. Ortwin De Wolf, Andreas Beck, Jordi Amat, Olivier Verdon, Siebe Blondelle, Danijel Milicevic, Jens Cools, Saeid Ezatolahi, Nils Schouterden, Knowledge Musona, Smail Prevljak Opstelling KAS Eupen Smail Prevljak, Knowledge Musona, Nils Schouterden, Saeid Ezatolahi, Jens Cools, Danijel Milicevic, Siebe Blondelle, Olivier Verdon, Jordi Amat, Andreas Beck, Ortwin De Wolf