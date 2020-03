KV Mechelen raakt niet voorbij Eupen en is nog niet zeker van Play-off I

Scheidsrechter Vergoote krijgt het volledige stadion over zich na een alweer discutabele fase in de zestien. Blondelle deelt een flinke por uit aan Vranckx, maar Vergoote ziet er geen overtreding in.

90'

tweede helft, minuut 90. Vranckx mikt over. Toch weer even een spannende fase in de zestien van Eupen na een pittig duel tussen Vanzeir en Blondelle. De bal komt uiteindelijk bij Vranckx terecht, maar die besluit over. .