LIVE: Kan Antwerp tegen KV Kortrijk weer naar de top 3 springen?

eerste helft, minuut 8. Veel slordigheden in de beginfase van de wedstrijd. Door de slechte staat van het veld is het moeilijk om goed voetbal te brengen.

eerste helft, minuut 4. Eerste kans. Na een knappe actie via de rechterflank komt de bal bij Mboyo aan de tweede paal. Zijn vluchtschot is veel te hoog en kan Bolat niet bedreigen.

Yves Vanderhaeghe kan geen beroep doen op aanvaller Terem Moffi, dit seizoen al goed voor vier doelpunten in het shirt van KVK. Zijn vervanger is Jovan Stojanovic. vooraf, 19 uur 19.

Laszlo Bölöni kan weer rekenen op Wesley Hoedt. De Nederlander was vorige week geschorst, maar staat nu opnieuw centraal in de Antwerpse defensie. In aanvallend opzicht rekent de Great Old uiteraard op Dieumerci Mbokani, tegen Oostende nog goed voor een hattrick. vooraf, 19 uur 10.