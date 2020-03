LIVE: AA Gent en Charleroi mogen al proefdraaien voor Play-off I

Charleroi blijft ook na het uitvallen van Willems voor de aanval kiezen. Fall spurt de zestien meter in, Dejaegere is goed teruggekeerd en zet de Senegalees van de bal.

eerste helft, minuut 10. Charleroi blijft ook na het uitvallen van Willems voor de aanval kiezen. Fall spurt de zestien meter in, Dejaegere is goed teruggekeerd en zet de Senegalees van de bal.

vooraf, 19 uur 40. Update: Odjidja valt uit. Jess Thorup moet in laatste instantie nog een wissel doorvoeren: Vadis Odjidja is uitgevallen tijdens de opwarming, Brecht Dejaegere komt in zijn plaats.

19:30

vooraf, 19 uur 30. Dat Gent en Charleroi aan elkaar gewaagd zijn, blijkt ook uit de recentste confrontaties. In de beker won Charleroi met 1-0, op speeldag 1 van dit seizoen eindigde de wedstrijd in het Stade du Pays op 1-1. Vorig seizoen wonnen ze elk hun thuismatch: 2-1 in Gent, 2-0 in Charleroi.