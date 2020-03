AA Gent slikt liefst 4 goals in zijn 1e thuisnederlaag van het seizoen

AA Gent - Charleroi in een notendop:

Man van de match: Ryota Morioka was andermaal de orkestmeester bij de bezoekers. De Japanner verkeert in bloedvorm en stuwt Charleroi naar een hoger niveau.

Sleutelmoment: Gent gaat na de pauze op zoek naar de aansluitingstreffer, maar het is Mamadou Fall die op het uur de match in een beslissende plooi legt met de 0-3.

Efficiënt Charleroi neemt voor de pauze al afstand

AA Gent had wat recht te zetten na de slipper tegen Cercle Brugge, maar raakte tegen een strak georganiseerd Charleroi moeilijk in zijn spel. Pas na een kwartier knutselde de thuisploeg, die het zonder de geblesseerde Odjidja moest doen, een aardige actie in elkaar, het schot van David werd afgeblokt.

Charleroi oogde vooral gevaarlijk in de omschakeling. Nicholson en de snelle Fall loerden op foutjes in de Gentse defensie, en die tactiek loonde: Rezaei speelde Nicholson vrij in de zestien meter en de Jamaicaan schoof de 0-1 beheerst door de benen van Kaminski.

Nog voor het rustsignaal liep het helemaal mis bij Gent. Na een penaltyfout van Plastoen mocht Ilaimaharitra er vanaf elf meter 0-2 van maken, een fikse dreun voor een flets AA Gent.