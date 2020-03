Waasland-Beveren strijdt met KV Oostende voor het behoud

Jackers met de reddingen, Badibanga treft de lat

Het venijn zat gelukkig nog in de staart, waardoor de eerste helft toch geen maat voor niets werd. Nordin Jackers moest zich nog onderscheiden op een laag schot van Garcia en een plaatsvan van Olinga. Aan de overkant moest Butez geen reddingen meer verrichten, maar kwam hij wel goed vrij wanneer Beni Badibanga zijn heerlijke gekruld schot tegen de lat uit elkaar zag spatten. Een virtueel punt, terwijl Oostende intussen op voorsprong was gekomen tegen Genk en Cercle moest achtervolgen tegen stadsgenoot Club.

De bezoekers toonden meteen hun aanvallende intenties en na amper 3 minuten kwam Moeskroen al met de schrik vrij. Tuur Dierckx pikte een afgeblokte bal op en knalde snoeihard in het zijnet. Dat bleek niet meer dan een opflakkering te zijn, want door traag en slordig voetbal viel er lang niets te beleven, behalve de technische knock-out van Daam Foulon na een botsing met de schouder van Marko Bakic.

Waasland-Beveren trok met knikkende knieën en de rode lantaarn naar Moeskroen. Met een achterstand van 2 punten op Oostende en 3 op Cercle moesten er dringend punten gepakt worden. Niet evident voor een team dat de laatste 6 wedstrijden verloor en daarin slechts 2 keer scoorde en maar liefst 17 tegentreffer slikte. Voor tegenstander Moeskroen waren de laatste wedstrijden niet meer dan een opwarmer voor Play off 2 en dus was het de vraag hoe gefocust de thuisploeg zou zijn.

Moeskroen is genadig voor onmondig Waasland-Beveren

Ook in de tweede partij was de eerste noemenswaardige kans er een voor de bezoekers. De opgerukte Vukcevic kreeg de bal prima mee van Badibanga en lag perfect terug op de inlopende Milosevic. De 0-1 was bijna genoteerd, maar daar stak Butez met een ultieme beenveeg nog een stokje voor. Waasland-Beveren trok de kaart van de snelle tegenprik, maar voetbalde veel te slordig om daar kansen uit de puren. Zo zakte het spelniveau al snel weer diep onder nul.

Op de ander velden zat het wel mee, want Genk ging vlot op en over Oostende, terwijl Club de kloof met Cercle vlot uitdiepte. Waasland-Beveren had het lot dus in eigen handen, maar op het veld liep de tank helemaal leeg en ging het van kwaad naar erger. De gaten werden alsmaar groter en een kwartier voor tijd kon Moeskroen daar eindelijk van profiteren. Olinga en Boya waren de bezoekende verdediging veel te snel af. De eerste Kameroener zette de andere op weg naar de 1-0, al was het Vukcevic die de bal uiteindelijk in zijn eigen doel tikte.

Plots stond Jackers in een schietkraam, al besloot Moeskroen om niet alle patronen af te vuren en Waasland-Beveren nog te sparen. Het gevaar kwam letterlijk van alle kanten voor de Waasland-Beveren-doelman, want hij kreeg vanuit het eigen supportersvak nog een vuurpijl naar het hoofd geslingerd. In de slotminuten werd er zowel in het tribunes als op het veld nog een robbertje gevochten. Het resultaat van een frustrerende avond voor een onmondig Waasland-Beveren. Echt gevoetbald werd er niet meer, waardoor we afklokken op een verdiende 1-0-zege voor Moeskroen.