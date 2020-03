LIVE: Raakt Waasland-Beveren nog verlost van de rode lantaarn?

17' eerste helft, minuut 17. Boya loopt de diepte in en neemt de pass goed mee met de buik, maar wordt dan op snelheid geklopt door Jackers en Caufriez, die de bal over de achterlijn tikken en vooral tegen elkaar botsen. Caufriez heeft even verzorging nodig en zo staat Waasland-Beveren even met z'n tienen. Boya loopt de diepte in en neemt de pass goed mee met de buik, maar wordt dan op snelheid geklopt door Jackers en Caufriez, die de bal over de achterlijn tikken en vooral tegen elkaar botsen. Caufriez heeft even verzorging nodig en zo staat Waasland-Beveren even met z'n tienen.

16' eerste helft, minuut 16. In enkele tikken gaat het bij Waasland-Beveren van rechts naar links, maar de voorzet van Beni Badibanga lijkt nergens naar. Sobiech kan op z'n dooie gemak ontzetten.

13' eerste helft, minuut 13. Boya als spits, het is even wennen. De Kameroener neemt de bal rustig aan en kiest voor het schot, al kan Jackers de bal gerust over de achterlijn zien hobbelen.

12' eerste helft, minuut 12. Beni Badibanga zoekt de een-twee met Milosevic, maar dat plannetje werd doorzien door Hocko. De Montenegrijn verslikt zich in zijn interceptie en raakt de bal bijna weer kwijt, maar lost het uiteindelijk koelbloedig op.

10' eerste helft, minuut 10. Tuur Dierckx loopt zich even te pletter om de Moeskroense verdediging onder druk te zetten, maar achter hem staan zijn ploegmaats stil. Zo loopt de ex-Bruggeling zichzelf kapot, natuurlijk.

9' eerste helft, minuut 9. Achter de rug van Jean Butez komt er gele rook uit de tribunes. Even ontploft er ook een voetzoeker. Daar moeten de bezoekende supporters wel mee oppassen.

8' eerste helft, minuut 8. De stand onderin. Nog even de stand onderin. Cercle telt 24 punten, Oostende 23 en Waasland-Beveren heeft als laatste 21 punten. Punten zijn dus broodnodig.

6' eerste helft, minuut 6. En daar is Boya bijna! Het is Garcia die de lage voorzet richting Boya trapt en de Kameroener ziet zijn poging niet gek ver over gaan.

6' eerste helft, minuut 6. Boya, gelegenheidsspits wordt langs de zijlijn neergehaald door Foulon en krijgt zo een vrije trap mee. Die bal van Garcia schiet door, maar niemand kan profiteren.

4' eerste helft, minuut 4. Waasland-Beveren probeert de thuisploeg hoog op te vangen. De bezoekers moeten er wel voor zorgen dat ze het deskel zo niet op de neus krijgen.

3' eerste helft, minuut 3. Dierckx knalt in het zijnet. Waasland-Beveren toont meteen de aanvallende intenties. Dierckx is als eerste bij een stil liggende bal, maar zijn schot belandt in het zijnet.

2' eerste helft, minuut 2. Kobayashi wordt in de zestien wel heel vlot gevonden door Badibanga, maar zijn voorzet wordt nog net in hoekschop geweerd.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap! De bal rolt in Le Canonnier! Kan Waasland-Beveren gouden punten pakken in de strijd om het behoud of gooit thuisploeg Moeskroen roet in het eten?

19:55 vooraf, 19 uur 55. De bezoekers zoeken naar doelpunten. Een nieuwe voorlinie, die dus voor doelpunten moet zorgen. In de laatste 6 wedstrijden scoorde Waasland-Beveren er amper 2, terwijl ze wel 17 tegentreffers slikten.

19:52 vooraf, 19 uur 52. Een nieuwe voorlinie wij Waasland-Beveren. Bij Waasland-Beveren hooit Dirk Geeraerd de boel helemaal om. Waar Moeskroen van 4 naar 5 verdedigers gaat, doen de bezoekers het omgekeerde. Gamboa verdwijnt zo naar de bank, net als Jubitana, Koita en Agyepong. Zij worden vervangen door Milosevic, Badibanga, Kobayashi en Dierckx. Een hele nieuwe voorlinie dus.

19:46 vooraf, 19 uur 46. Moeskroen speelt defensief. Geen Osabutey bij Moeskroen, dus moet Bernd Hollerbach weer wat puzzelen. De Ghanese aanvaller wordt vervangen door Queiros, een verdediger. Dat betekent dat de Duitse veldmeester kiest voor een vijfmansdefensie tegen de bezoekers.

19:42 vooraf, 19 uur 42. Waasland-Beveren voelt zich thuis in Moeskroen. Waasland-Beveren voelt zich thuis op Le Canonnier. Van de laatste 7 duels in Moeskroen wisten ze er maar liefst 4 te winnen en de 3 andere eindigden op een gelijkspel. Het is al van 2014 geleden dat Moeskroen nog won van Waasland-Beveren.

19:38 vooraf, 19 uur 38. Wat met Moeskroen? Welke rol kan Moeskroen spelen in de degradatiestrijd? De Henegouwers zijn al zeker van deelname aan Play-off 2 en hebben dus niets meer te winnen of te verliezen. Bieden ze straks voldoende weerstand?

19:33 vooraf, 19 uur 33. Waasland-Beveren zit in de hoek waar de klappen vallen. Op de voorlaatste speeldag van de reguliere competitie trekt Waasland-Beveren met knikkende knieën naar Moeskroen. Met een 0 op 18 en de rode lantaarn in handen zit het niet bepaald in een positieve flow. Kan Waasland-Beveren het tij nog keren?

Opstelling Excel Moeskroen. Jean Butez, Diogo Queirós, Lasse Sobiech, Kevin Wimmer, Alessandro Ciranni, Marko Bakic, Deni Hocko, Dimitri Mohamed, Aleix García, Frank Boya, Fabrice Olinga

Opstelling Waasland-Beveren. Nordin Jackers, Jur Schryvers, Maximiliano Caufriez, Aleksandar Vukotic, Daam Foulon, Matthias Verreth, Yuki Kobayashi, Jakub Piotrowski, Tuur Dierckx, Stefan Milosevic, Beni Badibanga