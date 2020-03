LIVE: Cercle ruikt de redding na stuntreeks, wat doet het tegen Club?

11' eerste helft, minuut 11. De eerste tien minuten hebben we intussen achter de kiezen. Veel is er nog niet gebeurd. De eerste tien minuten hebben we intussen achter de kiezen. Veel is er nog niet gebeurd.

7' eerste helft, minuut 7. Het gebeurt niet vaak dat Cercle Brugge voor een vol huis mag spelen. In de openingsminuten leken de spelers van de vereniging dan ook wat onder de indruk, maar intussen voetballen ze aardig mee. Het gebeurt niet vaak dat Cercle Brugge voor een vol huis mag spelen. In de openingsminuten leken de spelers van de vereniging dan ook wat onder de indruk, maar intussen voetballen ze aardig mee.

4' eerste helft, minuut 4. Omolo brengt zijn doelman in de problemen met een lastige terugspeelbal. Moser kiest het zekere voor het onzekere en trapt over de zijlijn. Omolo brengt zijn doelman in de problemen met een lastige terugspeelbal. Moser kiest het zekere voor het onzekere en trapt over de zijlijn.

2' eerste helft, minuut 2. Rits, die tegenwoordig vlot de weg naar doel vindt, wordt het straatje ingestuurd door Balanta. Chatziisaias verwacht zijn doelman, maar moet toch zelf vol aan de bak om Rits van de bal te houden. Rits, die tegenwoordig vlot de weg naar doel vindt, wordt het straatje ingestuurd door Balanta. Chatziisaias verwacht zijn doelman, maar moet toch zelf vol aan de bak om Rits van de bal te houden.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap! De Brugse stadsderby is met een paar minuten vertraging begonnen. Leider Club neemt het op tegen ploeg in vorm Cercle, dat na een 12 op 12 de redding kan ruiken. . Aftrap! De Brugse stadsderby is met een paar minuten vertraging begonnen. Leider Club neemt het op tegen ploeg in vorm Cercle, dat na een 12 op 12 de redding kan ruiken.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:03 vooraf, 20 uur 03. Door technische problemen start de wedstrijd een paar minuten later. De spelers staan nu toch klaar. Door technische problemen start de wedstrijd een paar minuten later. De spelers staan nu toch klaar.

19:54 vooraf, 19 uur 54. Wesley Alen is zo meteen de scheidsrechter die de stadsderby in het Jan Breydelstadion in goede banen moet leiden. Wesley Alen is zo meteen de scheidsrechter die de stadsderby in het Jan Breydelstadion in goede banen moet leiden.

19:52 vooraf, 19 uur 52. Zolang we niet gered zijn, moeten we vechten voor elk punt. Ook tegen Club moeten we voor minstens 1 punt gaan. We zullen compact spelen en af en toe proberen tegen te prikken. Bernd Storck, coach Cercle Brugge. Zolang we niet gered zijn, moeten we vechten voor elk punt. Ook tegen Club moeten we voor minstens 1 punt gaan. We zullen compact spelen en af en toe proberen tegen te prikken. Bernd Storck, coach Cercle Brugge

19:49 vooraf, 19 uur 49. Aan blessures kan je niet veel doen, ze horen bij het voetbal. Hoe we het gaan aanpakken vanavond? Met 11 jongens die ervoor zullen gaan, zoals altijd. En ook op de bank zijn mijn spelers klaar. Philippe Clement, coach Club Brugge. Aan blessures kan je niet veel doen, ze horen bij het voetbal. Hoe we het gaan aanpakken vanavond? Met 11 jongens die ervoor zullen gaan, zoals altijd. En ook op de bank zijn mijn spelers klaar. Philippe Clement, coach Club Brugge

19:27 vooraf, 19 uur 27. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

19:25 vooraf, 19 uur 25. Stef Peeters ontbreekt bij Cercle. Bernd Storck kan net als vorige week niet rekenen op sterkhouder Stef Peeters. Toen won Cercle verrassend met 1-0 van AA Gent en dus heeft de Duitser geen redenen om aan zijn elftal te sleutelen. Hazard zit opnieuw op de bank. Stef Peeters ontbreekt bij Cercle Bernd Storck kan net als vorige week niet rekenen op sterkhouder Stef Peeters. Toen won Cercle verrassend met 1-0 van AA Gent en dus heeft de Duitser geen redenen om aan zijn elftal te sleutelen. Hazard zit opnieuw op de bank.

19:21 vooraf, 19 uur 21. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

19:19 vooraf, 19 uur 19. Clement wisselt noodgedwongen. Na eerdere blessures bij Vormer en Dennis viel ook Okereke deze week geblesseerd uit. Clement moet puzzelen en verrast met het spitsenduo Schrijvers - De Ketelaere. Tau, Openda en Krmencik zitten op de bank. Rits, Balanta en Vanaken vormen de driehoek op het middenveld. Clement wisselt noodgedwongen Na eerdere blessures bij Vormer en Dennis viel ook Okereke deze week geblesseerd uit. Clement moet puzzelen en verrast met het spitsenduo Schrijvers - De Ketelaere. Tau, Openda en Krmencik zitten op de bank. Rits, Balanta en Vanaken vormen de driehoek op het middenveld.

19:16 vooraf, 19 uur 16. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

19:14 vooraf, 19 uur 14. Voorbeschouwing. De stadsderby tussen Club en Cercle Brugge is altijd speciaal, maar vanavond nog dat tikkeltje interessanter. Club blijft wel punten pakken, maar Cercle is toch nog meer dé ploeg in vorm. Het pakte 12 op 12, ruikt de redding en won vorige week van Gent. Stunt het ook tegen aartsrivaal Club? Voorbeschouwing De stadsderby tussen Club en Cercle Brugge is altijd speciaal, maar vanavond nog dat tikkeltje interessanter. Club blijft wel punten pakken, maar Cercle is toch nog meer dé ploeg in vorm. Het pakte 12 op 12, ruikt de redding en won vorige week van Gent. Stunt het ook tegen aartsrivaal Club?

19:14 - Vooraf Vooraf, 19 uur 14

Opstelling Club Brugge. Simon Mignolet, Clinton Mata, Brandon Mechele, Simon Deli, Krépin Diatta, Mats Rits, Hans Vanaken, Éder Balanta, Eduard Sobol, Charles De Ketelaere, Siebe Schrijvers Opstelling Club Brugge Siebe Schrijvers, Charles De Ketelaere, Eduard Sobol, Éder Balanta, Hans Vanaken, Mats Rits, Krépin Diatta, Simon Deli, Brandon Mechele, Clinton Mata, Simon Mignolet

Opstelling Cercle Brugge. Lennart Moser, Giulian Biancone, Dimitrios Chatziisaias, Kouadio-Yves Dabila, Dimitar Velkovski, Dino Hotic, Lassana Coulibaly, Johanna Omolo, Kevin Hoggas, Márton Eppel, Dylan de Belder Opstelling Cercle Brugge Dylan de Belder, Márton Eppel, Kevin Hoggas, Johanna Omolo, Lassana Coulibaly, Dino Hotic, Dimitar Velkovski, Kouadio-Yves Dabila, Dimitrios Chatziisaias, Giulian Biancone, Lennart Moser