Leider Club slaat gat van 15 punten op AA Gent, Cercle is gered

Club Brugge – Cercle Brugge in een notendop:

Club heeft zijn Gouden Schoen nodig tegen compact Cercle

Na een 12 op 12 dook Cercle Brugge vol vertrouwen de Brugse stadsderby in. Het behoud lag voor het grijpen voor groen-zwart: als het even goed deed als Waasland-Beveren bij Moeskroen vanavond, was het gered. Club Brugge kon van zijn kant de riante voorsprong op Gent verder uitbouwen. De Buffalo’s hadden een moeilijke thuismatch tegen Charleroi op de planning staan.



Dat de spelers van Cercle Brugge het niet gewoon zijn om voor een volgepakt Jan Breydelstadion te spelen, was in de openingsminuten duidelijk te merken. Groen-zwart kroop achteruit, maar Club Brugge kon daar niet meteen van profiteren. Pas in de 20e minuut dreigde blauw-zwart een eerste keer: een poging van De Ketelaere ging nipt naast.



De toeschouwers moesten lang teren op die ene kans voor Club, tot Vanaken kort voor de rust de wedstrijd uit het niks toch openbrak. Na een achteloze draai knalde hij onhoudbaar in de korte hoek. De leider in de Belgische hoogste klasse had zijn Gouden Schoen nodig tegen een compact spelend Cercle.