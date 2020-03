LIVE: Anderlecht-Zulte Waregem lijkt al na openingskwartier beslist

19:35

vooraf, 19 uur 35. Geschiedenis. Slechts één keer kwam Zulte Waregem winnen in het Astridpark. Dat was in het fameuze seizoen 2012-13, waarin Essevee op een zucht van de titel strandde. In de reguliere competitie was Berrier toen goed voor het enige doelpunt van de match. In de heenronde van deze jaargang ging Anderlecht dan weer met 1-2 winnen in het Regenboogstadion. Larin scoorde voor de thuisploeg, Chadli en Roofe voor de bezoekers.