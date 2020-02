LIVE: Kan Zulte Waregem 7e derbywinst op rij voor Kortrijk vermijden?

Fase per fase

Fase per fase

51' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 51 door Terem Moffi van KV Kortrijk. 2, 1. goal Zulte Waregem KV Kortrijk 2 1

50' tweede helft, minuut 50. Moffi brengt KVK weer in de wedstrijd! De tweede helft is nog niet goed vertrokken of Kortrijk komt weer helemaal terug in de wedstrijd. Makarenko slingert de bal voor doel en daar kopt Moffi de aansluitingstreffer knap binnen.

46' tweede helft, minuut 46. 2e helft. De bal rolt opnieuw in het Regenboogstadion. Kan Kortrijk het tij nog keren of stevent Zulte Waregem eindelijk nog eens op derbywinst af?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

45+3' eerste helft, minuut 48. Rust. Kortrijk begon het best aan de derby, maar het is wel Zulte Waregem dat de rust ingaat met een 2-0-voorsprong. Bruno opende op het halfuur de score, De fauw verdubbelde kort voor de rust vanaf de penaltystip de voorsprong.

45+1' eerste helft, minuut 46. Mboyo duikt plots op voor Bansen en kopt de bal nipt voorlangs. Maar er was al gevlagd en gefloten voor buitenspel van de KVK-spits.

43' eerste helft, minuut 43. De fauw laat de kans niet liggen. De fauw neemt zijn verantwoordelijkheid en zet de penalty feilloos om. Kortrijk moet stevig aan de bak. Bij de thuisploeg bouwen de fans een feestje.

43' Doelpunt na strafschop tijdens eerste helft, minuut 43 door Davy De fauw van Zulte Waregem. 2, 0. penalty Zulte Waregem KV Kortrijk 2 0

42' eerste helft, minuut 42. Penalty. Na tussenkomst van de VAR geeft Van Driessche toch een penalty aan Zulte Waregem. Deelt de thuisploeg vlak voor de rust een tweede tik uit aan Kortrijk?

40' eerste helft, minuut 40. Warrige fase. Zulte Waregem heeft het goede ritme nu te pakken. Vossen kopt van dichtbij op Jakubech en dan volgt een warrige fase. Walsh gaat na een contact met Golubovic onderuit in de zestien, waarna Bruno de bal fraai in de kruising jaagt. Maar de treffer gaat niet door, want ref Van Driessche zag een schwalbe van Walsh. De VAR laat hem naar de beelden kijken.

37' eerste helft, minuut 37. Vossen niet voorbij Jakubech. Jakubech moet een eerste keer zijn kunnen tonen op een vluchtschot van Vossen. Met een knappe zweefsprong werkt hij de bal in hoekschop. Die levert geen doelkans op.

34' eerste helft, minuut 34. Het spel zit plots op de wagen na een overtreding van De fauw op Moffi, die alleen op weg naar doel was. Van Driessche laat begaan, maar de VAR wil de fase toch nog eens onder de loep nemen. De conclusie is dezelfde, Zulte Waregem komt hier goed weg. Het spel zit plots op de wagen na een overtreding van De fauw op Moffi, die alleen op weg naar doel was. Van Driessche laat begaan, maar de VAR wil de fase toch nog eens onder de loep nemen. De conclusie is dezelfde, Zulte Waregem komt hier goed weg.

31' eerste helft, minuut 31. Bansen gaat goed plat. Kortrijk reageert meteen met een uitstekend schot van De Sart. Bansen is bij de pinken en tikt de bal in hoekschop. Die levert niks op voor de bezoekers.

29' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 29 door Gianni Bruno van Zulte Waregem. 1, 0. goal Zulte Waregem KV Kortrijk 1 0

29' eerste helft, minuut 29. Bruno opent de score! Zulte Waregem komt toch wat tegen de gang van het spel in op voorsprong. Een voorzet van Berahino komt met wat geluk bij Bruno en die opent vanuit een scherpe hoek de score. Een koude douche voor Kortrijk.

28' eerste helft, minuut 28. Kortrijk komt nog eens piepen na balverlies van Walsh. Makarenko kan zo Moffi lanceren, maar die mikt uiteindelijk voorlangs. Als er één ploeg een voorsprong verdient, dan is het voorlopig Kortrijk.

26' eerste helft, minuut 26. Na een pittig begin is het nu toch al een poos wachten op nieuw doelgevaar. De wedstrijd loopt een beetje vast in de vele duels.

24' eerste helft, minuut 24. Het gaat goed op en neer. De beter voetballende ploeg blijft wel Kortrijk. Johan De Caluwé op Radio 1. Het gaat goed op en neer. De beter voetballende ploeg blijft wel Kortrijk. Johan De Caluwé op Radio 1

21' eerste helft, minuut 21. Even een opstootje bij een vrije trap voor Zulte Waregem. Van Driessche roept Berahino en Golubovic bij zich en weet het brandje snel te blussen.

20' Gele kaart voor Timothy Derijck van KV Kortrijk tijdens eerste helft, minuut 20 Timothy Derijck KV Kortrijk

20' eerste helft, minuut 20. Derijck gaat hard door op Vossen. Bij Kortrijk willen ze nu ook een gele kaart en scheidsrechter Van Driessche geeft Derijck ook geel.

15' eerste helft, minuut 15. Larin verpest kans van Vossen. Zulte Waregem kan een eerste keer voor gevaar zorgen. Op aangeven van Walsh haalt Vossen gevaarlijk uit, maar zijn schot strandt ongelukkig op zijn ploegmaat Larin.

13' eerste helft, minuut 13. Alweer kans voor Mboyo! Daar is Kortrijk opnieuw! D'Haene slingert de bal gevaarlijk voor doel. Mensah zit nog net bij de voorzet, maar kan niet meer verhinderen dat Mboyo uithaalt aan de tweede paal. Zijn schot is niet gekadreerd.

11' Gele kaart voor Sandy Walsh van Zulte Waregem tijdens eerste helft, minuut 11 Sandy Walsh Zulte Waregem

11' eerste helft, minuut 11. Walsh loopt al snel tegen een gele kaart aan. Hij wordt terecht bestraft voor een overtreding op Moffi.

9' eerste helft, minuut 9. Het doelgevaar blijft van de bezoekers komen. Nu is het Moffi die kan koppen, maar zijn poging is te slap om Bansen in de problemen te brengen.

7' eerste helft, minuut 7. Mboyo straft foutje niet af. Zulte Waregem ontsnapt aan een vroege opdoffer. Sissako speelt de bal te kort terug op Bansen. Mboyo zit er goed tussen en lijkt op weg naar de 0-1, maar hij plant zijn schot in het zijnet.

6' eerste helft, minuut 6. Het begin is een beetje slordig, maar dat is misschien wel eigen aan een zwaar beladen derby. Johan De Caluwé op Radio 1. Het begin is een beetje slordig, maar dat is misschien wel eigen aan een zwaar beladen derby. Johan De Caluwé op Radio 1

4' eerste helft, minuut 4. Kortrijk heeft het meeste balbezit in deze openingsfase, bij Zulte Waregem plooien ze een beetje terug.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Ze zijn eraan begonnen in het Regenboogstadion. Pakt Kortrijk een 7e derbywinst op rij of trekt Zulte Waregem eindelijk nog eens aan het langste eind?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

19:59 vooraf, 19 uur 59. Spandoekenoorlog. Zowel de supporters van Zulte Waregem als die van Kortrijk pakken uit met een opvallend spandoek. Bij de thuisploeg is het "Time for vendatta". Bij Kortrijk maken ze een zinspeling op een mogelijke 7e derbywinst op rij met "Breng ons naar de 7e hemel".

19:40 Wordt het 7 op een rij voor Kortrijk? vooraf, 19 uur 40. Wordt het 7 op een rij voor Kortrijk?

19:38 vooraf, 19 uur 38. Zulte Waregem is met 4 op 24 aan een dramatische reeks bezig. In zijn laatste 8 wedstrijden kon het enkel winnen tegen staartploeg Waasland-Beveren en vorige week pakte het een punt tegen Oostende. Het contrast met Kortrijk kan niet groter zijn. Dat verloor slechts 2 keer in zijn laatste 8 wedstrijden, één daarvan was afgelopen zondag tegen Racing Genk.

19:33 vooraf, 19 uur 33. Kortrijk zonder Van der Bruggen . Slechts één verandering bij Kortrijk. Van der Bruggen moet geschorst toekijken en zo mag Azouni nog eens aan de wedstrijd beginnen. Trainer Yves Vanderhaeghe kan vandaag ook geen beroep doen op de geblesseerde Selemani.

19:31 vooraf, 19 uur 31. 3 wissels bij Zulte Waregem. In vergelijking met de vorige wedstrijd tegen Oostende zien we drie wijzigingen bij Zulte Waregem. Deschacht, Mensah en Berahino keren terug in de basis. Naast de geblesseerde Baudry verdwijnen ook Kenourgios en Dompé uit de startelf.

19:18 vooraf, 19 uur 18. 7e derbywinst op rij voor Kortrijk? Bij Zulte Waregem staat vanavond vooral de eer van de club op het spel in de altijd beladen derby tegen Kortrijk. In de voorbije 6 derby's ging de winst evenveel keer naar Kortrijk. Een zevende derbynederlaag op rij willen ze bij Zulte Waregem absoluut vermijden.

19:16 vooraf, 19 uur 16. Knoopt Zulte Waregem weer aan met de zege? Mathematisch kan het nog, maar de kans is wel erg klein dat Zulte Waregem Play-off I nog haalt. Na een 1 op 9 wil Zulte Waregem vooral nog eens winnen. Zeker in de derby tegen Kortrijk, dat wel in een goede flow zit. Volg het duel hier vanaf 20u.

19:16 - Vooraf Vooraf, 19 uur 16

Opstelling Zulte Waregem. Eike Bansen, Davy De fauw, Sandy Walsh, Olivier Deschacht, Gideon Mensah, Gianni Bruno, Damien Marcq, Abdoulaye Sissako, Saido Berahino, Cyle Larin, Jelle Vossen

Opstelling KV Kortrijk. Adam Jakubech, Petar Golubovic, Lucas Tuta, Timothy Derijck, Kristof D'Haene, Larry Azouni, Evgeniy Makarenko, Julien De Sart, Ilombe Mboyo, Christophe Lepoint, Terem Moffi