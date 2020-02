Kortrijk vermijdt op de valreep nederlaag in de derby tegen Zulte Waregem

“Het is mooi dat we na een 2-0-achterstand nog langszij komen. We brachten sowieso beter voetbal en gaven die twee goals te makkelijk weg. In de eerste helft speelden we mooi voetbal, maar de laatste pass ontbrak en we liepen te vaak buitenspel. Maar we kwamen goed terug en we mogen fier zijn dat we nog 2-2 speelden. Het is leuk dat we weer niet verliezen, een punt hier is mooi.”

Francky Dury (trainer Zulte Waregem): “Wij kwamen niet goed uit de kleedkamer, Kortrijk heeft een betere tweede helft gespeeld. Maar wij hebben ook kansen gehad met Larin en Dompé. Op het einde weet je dat Kortrijk op een tweede bal in de box kan scoren. Het is zuur als je dan in de extra tijd nog een doelpunt binnen krijgt. Maar over de hele match gezien kan ik mij vinden in een gelijkspel. Het lag dicht bij elkaar. Je kan ons seizoen eigenlijk in twee splitsen. We hebben een heel goede periode gehad van september tot november. Toen konden we strijden voor Play-off I en de beker. Net toen begonnen we de tweede ronde tegen Genk. We hadden een zwaar programma met Antwerp, Genk en Charleroi. We hebben we in een week veel verspeeld. We hebben verloren tegen Club en in Charleroi. Dan voel je dat je naast alles grijpt. In die week hebben we een zowel fysiek als mentaal een klop gekregen.”