LIVE: Vlap heeft zijn torinstinct gevonden, Anderlecht leidt in Beveren

69' tweede helft, minuut 69. De goal heeft weer wat vuur in het spel van Anderlecht gebracht. Met enkele snelle tikken wordt de verdediging van Waasland-Beveren uit verband gespeeld, de laatste pass is minder. De goal heeft weer wat vuur in het spel van Anderlecht gebracht. Met enkele snelle tikken wordt de verdediging van Waasland-Beveren uit verband gespeeld, de laatste pass is minder.

69' tweede helft, minuut 69. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

66' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 66 door Michel Vlap van Anderlecht. 0, 2. goal Waasland-Beveren Anderlecht 0 2

66' tweede helft, minuut 66. 0-2: Vlap doet het opnieuw voor Anderlecht. Daar is dan toch dat tweede doelpunt voor Anderlecht. Lokonga prikt slim binnendoor in de loop van Vlap, die zijn tweede van de avond tegen de touwen mikt. Einde verhaal voor Waasland-Beveren? 0-2: Vlap doet het opnieuw voor Anderlecht Daar is dan toch dat tweede doelpunt voor Anderlecht. Lokonga prikt slim binnendoor in de loop van Vlap, die zijn tweede van de avond tegen de touwen mikt. Einde verhaal voor Waasland-Beveren?

64' tweede helft, minuut 64. Anderlecht bakt er nog maar weinig van de jongste minuten. Met zo'n krappe voorsprong is dat niet zonder risico. Anderlecht bakt er nog maar weinig van de jongste minuten. Met zo'n krappe voorsprong is dat niet zonder risico.

63' tweede helft, minuut 63. Vervanging bij Waasland-Beveren, Beni Badibanga erin, Djihad Bizimana eruit wissel Djihad Bizimana Beni Badibanga

63' tweede helft, minuut 63. Vervanging bij Anderlecht, Francis Amuzu erin, Marko Pjaca eruit wissel Marko Pjaca Francis Amuzu

60' tweede helft, minuut 60. Kobayashi is prima ingevallen. De Japanner dwingt met een nieuw afstandsschot een hoekschop af, die zonder gevolgen blijft. Kobayashi is prima ingevallen. De Japanner dwingt met een nieuw afstandsschot een hoekschop af, die zonder gevolgen blijft.

58' tweede helft, minuut 58. Blessure Murillo? Murillo heeft opnieuw verzorging nodig na een eerder opgelopen pijntje. De Panamees lijkt toch nog voort te kunnen. Blessure Murillo? Murillo heeft opnieuw verzorging nodig na een eerder opgelopen pijntje. De Panamees lijkt toch nog voort te kunnen.

57' tweede helft, minuut 57. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

55' tweede helft, minuut 55. Van Crombrugge redt. Plots een scherpe tegenprik van Waasland-Beveren: de ingevallen van Kobayashi mikt naar de linkerbenedenhoek, Van Crombrugge redt met de vuisten. Van Crombrugge redt Plots een scherpe tegenprik van Waasland-Beveren: de ingevallen van Kobayashi mikt naar de linkerbenedenhoek, Van Crombrugge redt met de vuisten.

51' tweede helft, minuut 51. Het is moeilijk om over de middellijn te raken voor Waasland-Beveren. Bert Sterckx op Radio 1. Het is moeilijk om over de middellijn te raken voor Waasland-Beveren. Bert Sterckx op Radio 1

49' tweede helft, minuut 49. Weer Anderlecht. De 0-2 hangt in de lucht. Nu is het Pjaca die van dichtbij kan uithalen, Vukotic is net op tijd terug en gooit zich in de baan van het schot. Weer Anderlecht De 0-2 hangt in de lucht. Nu is het Pjaca die van dichtbij kan uithalen, Vukotic is net op tijd terug en gooit zich in de baan van het schot.

48' tweede helft, minuut 48. Bijna Kompany! Kompany is na zijn eerste doelpunt vorige week al dicht bij zijn tweede: hij kopt bij een hoekschop richting winkelhaak, de bal krult niet zo ver naast. Bijna Kompany! Kompany is na zijn eerste doelpunt vorige week al dicht bij zijn tweede: hij kopt bij een hoekschop richting winkelhaak, de bal krult niet zo ver naast.

47' tweede helft, minuut 47. Waasland-Beveren toont zijn goede intenties en trekt meteen naar voren, maar komt niet tot een doelpoging. Waasland-Beveren toont zijn goede intenties en trekt meteen naar voren, maar komt niet tot een doelpoging.

46' tweede helft, minuut 46. Tweede helft. De tweede helft is op gang getrapt, met één nieuwe naam tussen de lijnen: bij Waasland-Beveren komt Kobayashi in de ploeg voor Gamboa. Tweede helft De tweede helft is op gang getrapt, met één nieuwe naam tussen de lijnen: bij Waasland-Beveren komt Kobayashi in de ploeg voor Gamboa.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

18:46 rust, 18 uur 46. Vervanging bij Waasland-Beveren, Yuki Kobayashi erin, Alexis Gamboa eruit wissel Alexis Gamboa Yuki Kobayashi

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45+1' eerste helft, minuut 46. Rust. Anderlecht gaat rusten met een 0-1-voorsprong tegen Waasland-Beveren, dankzij een vroege goal van Vlap. Paars-wit behield na het doelpunt de controle over de wedstrijd, maar een tweede goal bleef uit. Waasland-Beveren van zijn kant loerde op de counter, maar was amper gevaarlijk. Rust Anderlecht gaat rusten met een 0-1-voorsprong tegen Waasland-Beveren, dankzij een vroege goal van Vlap. Paars-wit behield na het doelpunt de controle over de wedstrijd, maar een tweede goal bleef uit. Waasland-Beveren van zijn kant loerde op de counter, maar was amper gevaarlijk.

44' eerste helft, minuut 44. Twee keer Schryvers. Op slag van rust laat Waasland-Beveren zich nog eens zien. Een voorzet van Foulon wordt niet goed weggewerkt, Schryvers kan bij de tweede paal tot twee keer toe niet afwerken. Twee keer Schryvers Op slag van rust laat Waasland-Beveren zich nog eens zien. Een voorzet van Foulon wordt niet goed weggewerkt, Schryvers kan bij de tweede paal tot twee keer toe niet afwerken.

42' eerste helft, minuut 42. Toch nog eens een tempoversnelling van Anderlecht: Doku zwiept voor doel vanaf zijn linkerflank, Pjaca kan er net niet bij. Toch nog eens een tempoversnelling van Anderlecht: Doku zwiept voor doel vanaf zijn linkerflank, Pjaca kan er net niet bij.

40' eerste helft, minuut 40. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

38' eerste helft, minuut 38. De vrije trap van Waasland-Beveren zorgt even voor wat paniek achterin bij Anderlecht. Vukotic probeert bij de tweede paal weer voor doel te koppen, maar bereikt geen ploegmaat. De vrije trap van Waasland-Beveren zorgt even voor wat paniek achterin bij Anderlecht. Vukotic probeert bij de tweede paal weer voor doel te koppen, maar bereikt geen ploegmaat.

37' Gele kaart voor Michael Murillo van Anderlecht tijdens eerste helft, minuut 37 Michael Murillo Anderlecht

37' eerste helft, minuut 37. Ook Murillo in het boekje. Daar is de volgende kaart al. Murillo beukt Foulon omver en incasseert geel. Ook Murillo in het boekje Daar is de volgende kaart al. Murillo beukt Foulon omver en incasseert geel.

35' Gele kaart voor Vincent Kompany van Anderlecht tijdens eerste helft, minuut 35 Vincent Kompany Anderlecht

35' eerste helft, minuut 35. Geel Kompany. Kompany zet een stevig blok bij de oprukkende Koita, het kost hem een gele kaart. Geel Kompany Kompany zet een stevig blok bij de oprukkende Koita, het kost hem een gele kaart.

33' eerste helft, minuut 33. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

32' eerste helft, minuut 32. Veel tempo zit er niet in deze wedstrijd. Anderlecht tikt de bal rustig rond, wachtend op een gaatje in de afweer van de thuisploeg. Veel tempo zit er niet in deze wedstrijd. Anderlecht tikt de bal rustig rond, wachtend op een gaatje in de afweer van de thuisploeg.

28' eerste helft, minuut 28. Lokonga met de uithaal. Net voor het halfuur probeert Lokonga het met een stevig afstandsschot, Jackers zweeft de bal in hoekschop. Die blijft zonder gevolg. Lokonga met de uithaal Net voor het halfuur probeert Lokonga het met een stevig afstandsschot, Jackers zweeft de bal in hoekschop. Die blijft zonder gevolg.

28' eerste helft, minuut 28. De komst van Anderlecht maakt hier toch nog altijd wat los. De vakken zitten aardig vol, het is een mooie opkomst. Bert Sterckx op Radio 1. De komst van Anderlecht maakt hier toch nog altijd wat los. De vakken zitten aardig vol, het is een mooie opkomst. Bert Sterckx op Radio 1

26' eerste helft, minuut 26. Schotje Agyepong . Nog eens een veelbelovende tegenprik van Waasland-Beveren, maar die eindigt met een sisser: het schotje van Agyepong is een opraper voor Van Crombrugge. Schotje Agyepong Nog eens een veelbelovende tegenprik van Waasland-Beveren, maar die eindigt met een sisser: het schotje van Agyepong is een opraper voor Van Crombrugge.

22' eerste helft, minuut 22. De bezoekers zitten aan 63 procent balbezit. Waasland-Beveren wil of kan zelf het spel niet maken en rekent op een snelle omschakeling. De bezoekers zitten aan 63 procent balbezit. Waasland-Beveren wil of kan zelf het spel niet maken en rekent op een snelle omschakeling.

20' eerste helft, minuut 20. Nog meer dreiging van Anderlecht: Joveljic kan net niet bij een scherpe voorzet van Murillo. Nog meer dreiging van Anderlecht: Joveljic kan net niet bij een scherpe voorzet van Murillo.

18' eerste helft, minuut 18. Het is eenrichtingsverkeer van Anderlecht richting het doel van Jackers. Bert Sterckx op Radio 1. Het is eenrichtingsverkeer van Anderlecht richting het doel van Jackers. Bert Sterckx op Radio 1

18' eerste helft, minuut 18. Opnieuw hoekschop voor Anderlecht, maar ook die levert niets op. De bezoekers blijven zo wel parkeren op de helft van Waasland-Beveren. Opnieuw hoekschop voor Anderlecht, maar ook die levert niets op. De bezoekers blijven zo wel parkeren op de helft van Waasland-Beveren.

16' eerste helft, minuut 16. Lokonga stuurt Joveljic het straatje in, Jackers staat goed op te letten en is als eerste bij de bal. Lokonga stuurt Joveljic het straatje in, Jackers staat goed op te letten en is als eerste bij de bal.

13' eerste helft, minuut 13. Eerste keer Waasland-Beveren. Na 13 minuten toch een echte reactie van de thuisploeg. Koita stelt Van Crombrugge op de proef met een aardig schot, de doelman van Anderlecht pakt in twee tijden. Eerste keer Waasland-Beveren Na 13 minuten toch een echte reactie van de thuisploeg. Koita stelt Van Crombrugge op de proef met een aardig schot, de doelman van Anderlecht pakt in twee tijden.

12' eerste helft, minuut 12. Anderlecht blijft de bal opeisen en kiest resoluut voor de aanval. Waasland-Beveren komt er nauwelijks aan te pas. Anderlecht blijft de bal opeisen en kiest resoluut voor de aanval. Waasland-Beveren komt er nauwelijks aan te pas.

10' eerste helft, minuut 10. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

8' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 8 door Michel Vlap van Anderlecht. 0, 1. goal Waasland-Beveren Anderlecht 0 1

8' eerste helft, minuut 8. 0-1: Vlap opent al vroeg de score. Anderlecht heeft al na 8 minuten de voorsprong te pakken. Doku bedient de vrijstaande Vlap, die de 0-1 netjes in de hoek plaatst. Eerste kans van de wedstrijd, en het is meteen raak. 0-1: Vlap opent al vroeg de score Anderlecht heeft al na 8 minuten de voorsprong te pakken. Doku bedient de vrijstaande Vlap, die de 0-1 netjes in de hoek plaatst. Eerste kans van de wedstrijd, en het is meteen raak.

6' eerste helft, minuut 6. Zulj mag de eerste hoekschop van de partij nemen. De bal waait over het pak heen, het blijft wachten op de eerste doelpoging. Zulj mag de eerste hoekschop van de partij nemen. De bal waait over het pak heen, het blijft wachten op de eerste doelpoging.

4' eerste helft, minuut 4. Anderlecht probeert als eerste de forcing te voeren, maar botst op een gele muur. Anderlecht probeert als eerste de forcing te voeren, maar botst op een gele muur.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. We zijn vertrokken! Ref Laforge heeft de partij op gang getrapt, voorlopig moet hij het doen zonder ondersteuning van de VAR. Aftrap We zijn vertrokken! Ref Laforge heeft de partij op gang getrapt, voorlopig moet hij het doen zonder ondersteuning van de VAR.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

17:55 vooraf, 17 uur 55. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

17:44 vooraf, 17 uur 44. Amuzu heeft het vorige week prima gedaan, maar Doku heeft in het verleden al bewezen dat hij belangrijk kan zijn voor het team. Dat zijn keuzes die je moet maken. Frank Vercauteren. Amuzu heeft het vorige week prima gedaan, maar Doku heeft in het verleden al bewezen dat hij belangrijk kan zijn voor het team. Dat zijn keuzes die je moet maken. Frank Vercauteren

17:41 vooraf, 17 uur 41. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

17:35 vooraf, 17 uur 35. Tuur Dierckx is ziek geweest en had een kleine blessure. Ik heb gekozen voor jongens die 100 procent fit zijn. We hopen dat de jongens die hun kans krijgen, de draad oppikken en er voluit voor gaan. Dirk Geeraerd. Tuur Dierckx is ziek geweest en had een kleine blessure. Ik heb gekozen voor jongens die 100 procent fit zijn. We hopen dat de jongens die hun kans krijgen, de draad oppikken en er voluit voor gaan. Dirk Geeraerd

17:31 vooraf, 17 uur 31. Heenronde: 0-0. Op speeldag 9 bleven Anderlecht en Waasland-Beveren steken op een scoreloos gelijkspel in het Lotto Park. Voor Anderlecht was het dan al de derde 0-0 van het seizoen. Heenronde: 0-0 Op speeldag 9 bleven Anderlecht en Waasland-Beveren steken op een scoreloos gelijkspel in het Lotto Park. Voor Anderlecht was het dan al de derde 0-0 van het seizoen.

17:15 vooraf, 17 uur 15. Terugkeer Doku, Verschaere op de bank. Na de ruime zege tegen Eupen wijzigt Vercauteren zijn elftal maar op één positie: Doku verschijnt na zijn schorsing weer aan de aftrap, Amuzu moet plaats ruimen. Yari Verschaeren zit na zijn blessure voor het eerst weer op de bank, samen met nieuwkomer Kemar Lawrence. Terugkeer Doku, Verschaere op de bank Na de ruime zege tegen Eupen wijzigt Vercauteren zijn elftal maar op één positie: Doku verschijnt na zijn schorsing weer aan de aftrap, Amuzu moet plaats ruimen. Yari Verschaeren zit na zijn blessure voor het eerst weer op de bank, samen met nieuwkomer Kemar Lawrence.

17:14 vooraf, 17 uur 14. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

17:12 vooraf, 17 uur 12. Vier wissels bij de thuisploeg. Dirk Geeraerd gaat niet meteen met de grove borstel door zijn selectie, maar we noteren toch vier wissels in vergelijking met vorige week. Gamboa, Piotrowski en Verreth promoveren van bankzitter tot basispion, Agyepong keert terug na een weekje schorsing. Tuur Dierckx is niet van de partij. Vier wissels bij de thuisploeg Dirk Geeraerd gaat niet meteen met de grove borstel door zijn selectie, maar we noteren toch vier wissels in vergelijking met vorige week. Gamboa, Piotrowski en Verreth promoveren van bankzitter tot basispion, Agyepong keert terug na een weekje schorsing. Tuur Dierckx is niet van de partij.

17:12 vooraf, 17 uur 12. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

17:07 vooraf, 17 uur 07. Vooraf. Interim-coach Dirk Geeraerd heeft welgeteld drie speeldagen de tijd om Waasland-Beveren te redden. Eerste opdracht: een thuismatch tegen Anderlecht, dat zelf ook absoluut moet winnen om in de running te blijven voor Play-off I. Vooraf Interim-coach Dirk Geeraerd heeft welgeteld drie speeldagen de tijd om Waasland-Beveren te redden. Eerste opdracht: een thuismatch tegen Anderlecht, dat zelf ook absoluut moet winnen om in de running te blijven voor Play-off I.

17:07 - Vooraf Vooraf, 17 uur 07

Opstelling Waasland-Beveren. Nordin Jackers, Maximiliano Caufriez, Alexis Gamboa, Aleksandar Vukotic, Jur Schryvers, Matthias Verreth, Djihad Bizimana, Daam Foulon, Thomas Agyepong, Jakub Piotrowski, Aboubakary Koita Opstelling Waasland-Beveren Aboubakary Koita, Jakub Piotrowski, Thomas Agyepong, Daam Foulon, Djihad Bizimana, Matthias Verreth, Jur Schryvers, Aleksandar Vukotic, Alexis Gamboa, Maximiliano Caufriez, Nordin Jackers

Opstelling Anderlecht. Hendrik van Crombrugge, Michael Murillo, Vincent Kompany, Elias Cobbaut, Killian Sardella, Peter Zulj, Michel Vlap, Albert-Mboyo Sambi Lokonga, Marko Pjaca, Dejan Joveljic, Jeremy Doku Opstelling Anderlecht Jeremy Doku, Dejan Joveljic, Marko Pjaca, Albert-Mboyo Sambi Lokonga, Michel Vlap, Peter Zulj, Killian Sardella, Elias Cobbaut, Vincent Kompany, Michael Murillo, Hendrik van Crombrugge