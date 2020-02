Anderlecht houdt uitzicht op Play-off I na simpele zege in Beveren

Elias Cobbaut (Anderlecht): "We kennen de kwaliteiten van Michel Vlap. Hij kan de ruimtes goed benutten en zijn afwerking is zuiver. Ik ben blij voor hem en voor het team. Waarom hij die penalty niet opeist? Dat toont ook zijn klasse. Dat is pure klasse. Het was een mooi moment. Play-off I hebben we zelf niet meer in de hand, maar we blijven geloven."

Dirk Geeraerd (trainer Waasland-Beveren): "Het was een penalty, maar die 3e goal was misschien net iets te hard. We hebben veel gegeven, maar het bleek niet voldoende tegen dit Anderlecht. Na die snelle goal bloedde de match dood, ook omdat Anderlecht het tempo liet zakken. We waren iets beter in de 2e helft, maar bij 0-2 weet je hoe laat het is."

"Er moet iemand positief blijven. Iedereen weet waar we staan en iedereen ziet de bui hangen. Ik moet blijven geloven in dit elftal. Ze moeten er tot de laatste minuut voor strijden. Een punt in Moeskroen zal niet voldoende zijn. En de week daarna is het tegen Gent."