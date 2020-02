KV Mechelen legt de druk bij Racing Genk en Anderlecht

Rob Schoofs glunderde na afloop. "Dit zijn drie gouden punten op een heel belangrijk moment. Het is mooi om een moeilijke uitwedstrijd te winnen. De overwinning is ook verdiend. We hebben een goede prestatie afgeleverd."

Toch duurde het lang voor de goal viel. "We speelden nochtans beter in de tweede helft, met veel druk. Maar de bal wilde niet goed vallen. We misten wat présence in de zestien. Na de 0-1 gingen ze er vanzelf in", beschreef de middenvelder van KVM.

Schoofs scoorde die 0-1 zelf, tegen zijn jeugdclub nota bene. "Die goal geeft sowieso veel voldoening", gaf hij toe. "Ik ben blij dat ik eindelijk nog eens heb kunnen scoren en zo mijn steentje heb bijgedragen aan de overwinning."

De wind had zo zijn invloed op de match. "Het veld lag perfect, maar de wind was spelbreker. Zeker een bal in de lucht geven was moeilijk. Je kon beter harde voorzetten over de grond trappen en daar hebben we ook uit gescoord."

"Veel mensen geloofden niet in ons. Nu nog altijd niet, maar laat ze maar doen. Wij gaan gewoon door en hebben van niemand schrik", klonk het ferm. "We spelen goed en hebben vertrouwen. Er volgen nu nog twee belangrijke wedstrijden."

En wat nu? "De druk ligt volledig bij Genk. Wij kunnen rustig kijken naar wat zij doen. Dan is het aan ons om volgende week drie punten te pakken. Dat is voor ons het belangrijkste. Als we ons spel spelen, zijn we op de goede weg."