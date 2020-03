LIVE: Ito brengt Genk weer langszij na blitzstart van Club

75' tweede helft, minuut 75. Vervanging bij Club Brugge, Michael Krmencík erin, Charles De Ketelaere eruit wissel Charles De Ketelaere Michael Krmencík

74' tweede helft, minuut 74. Clement acht de tijd rijp voor een tweed wissel. Voor De Ketelaere zit de wedstrijd erop, Krmencik neemt zijn plaats in. Clement acht de tijd rijp voor een tweed wissel. Voor De Ketelaere zit de wedstrijd erop, Krmencik neemt zijn plaats in.

72' tweede helft, minuut 72. Lambrechts weet zijn kaarten nu duidelijk wel zitten. Kouassi wordt terecht met geel bestraft voor een overtreding op Schrijvers. Lambrechts weet zijn kaarten nu duidelijk wel zitten. Kouassi wordt terecht met geel bestraft voor een overtreding op Schrijvers.

72' Gele kaart voor Kouassi Eboue van KRC Genk tijdens tweede helft, minuut 72 Kouassi Eboue KRC Genk

71' tweede helft, minuut 71. Bongonda mag het nog eens proberen op een vrije trap, maar zijn poging is een makkelijke prooi voor Mignolet. Bongonda mag het nog eens proberen op een vrije trap, maar zijn poging is een makkelijke prooi voor Mignolet.

71' Gele kaart voor Éder Balanta van Club Brugge tijdens tweede helft, minuut 71 Éder Balanta Club Brugge

66' tweede helft, minuut 66. Club prikt nog eens tegen met een snelle counter. Diatta zet zich centraal door, maar struikelt dan over zijn eigen benen. Weg kans voor de bezoekers. Club prikt nog eens tegen met een snelle counter. Diatta zet zich centraal door, maar struikelt dan over zijn eigen benen. Weg kans voor de bezoekers.

65' tweede helft, minuut 65. De sfeer wordt nu toch een stuk grimmiger. Diatta mag blij zijn dat hij aan een tweede gele kaart ontsnapt na een stevige fout op Thorstvedt. De sfeer wordt nu toch een stuk grimmiger. Diatta mag blij zijn dat hij aan een tweede gele kaart ontsnapt na een stevige fout op Thorstvedt.

64' Gele kaart voor Clinton Mata van Club Brugge tijdens tweede helft, minuut 64 Clinton Mata Club Brugge

63' tweede helft, minuut 63. Opstootje. De poppen gaan even aan het dansen. Diatta weigert de bal af te geven voor een inworp van Genk. Het komt tot duw- en trekwerk aan de zijlijn. Lambrechts lost het op met geel voor Diatta en Wouters. Opstootje De poppen gaan even aan het dansen. Diatta weigert de bal af te geven voor een inworp van Genk. Het komt tot duw- en trekwerk aan de zijlijn. Lambrechts lost het op met geel voor Diatta en Wouters.

62' Gele kaart voor Dries Wouters van KRC Genk tijdens tweede helft, minuut 62 Dries Wouters KRC Genk

62' Gele kaart voor Krépin Diatta van Club Brugge tijdens tweede helft, minuut 62 Krépin Diatta Club Brugge

62' tweede helft, minuut 62. De Ketelaere op de paal! De Ketelaere laat dé kans liggen om Club op voorsprong te brengen! Na balverlies van Lucumi kan Schrijvers zich doorzetten. Hij legt de bal breed voor De Ketealere en die heeft alle tijd en ruimte om te scoren, maar hij mikt op de paal. De Ketelaere op de paal! De Ketelaere laat dé kans liggen om Club op voorsprong te brengen! Na balverlies van Lucumi kan Schrijvers zich doorzetten. Hij legt de bal breed voor De Ketealere en die heeft alle tijd en ruimte om te scoren, maar hij mikt op de paal.

58' tweede helft, minuut 58. Vervanging bij KRC Genk, Stephen Odey erin, Mats Møller Dæhli eruit wissel Mats Møller Dæhli Stephen Odey

57' tweede helft, minuut 57. Thorstvedt is veel te laat met zijn tackle op Vanaken. Lambrechts houdt het bij een vermaning voor de Genkse speler. De scheidsrechter weigert voorlopig kaarten uit te delen. . Thorstvedt is veel te laat met zijn tackle op Vanaken. Lambrechts houdt het bij een vermaning voor de Genkse speler. De scheidsrechter weigert voorlopig kaarten uit te delen.

56' tweede helft, minuut 56. Genk kan nog eens dreigen op een vrije trap van Bongonda. Die vindt het hoofd van Thorstvedt. Zijn kopbal strandt in de handen van Mignolet. . Genk kan nog eens dreigen op een vrije trap van Bongonda. Die vindt het hoofd van Thorstvedt. Zijn kopbal strandt in de handen van Mignolet.

53' tweede helft, minuut 53. Schrijvers op de paal! Schrijvers ontpopt zich bijna meteen tot een gouden wissel! Hij haalt uit met een knap schot, maar de paal voorkomt een tweede goal voor Club. Genk kruipt door het oog van de naald. Schrijvers op de paal! Schrijvers ontpopt zich bijna meteen tot een gouden wissel! Hij haalt uit met een knap schot, maar de paal voorkomt een tweede goal voor Club. Genk kruipt door het oog van de naald.

53' tweede helft, minuut 53.

49' tweede helft, minuut 49. Mignolet brengt Deli bijna in de problemen met een lastige pass. Ito is er als de kippen bij om te profiteren, maar Deli redt zich uit de moeilijkheden. Mignolet brengt Deli bijna in de problemen met een lastige pass. Ito is er als de kippen bij om te profiteren, maar Deli redt zich uit de moeilijkheden.

46' tweede helft, minuut 46. 2e helft. Club Brugge brengt de 2e helft op gang. Bij de bezoekers heeft Schrijvers de plaats ingenomen van Tau. Genk start met dezelfde elf. 2e helft Club Brugge brengt de 2e helft op gang. Bij de bezoekers heeft Schrijvers de plaats ingenomen van Tau. Genk start met dezelfde elf.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

15:16 rust, 15 uur 16. Vervanging bij Club Brugge, Siebe Schrijvers erin, Percy Tau eruit wissel Percy Tau Siebe Schrijvers

45+3' eerste helft, minuut 48. Rust. Racing Genk en Club Brugge houden elkaar voorlopig in evenwicht. Aan de rust staat het 1-1. De Ketelaere opende al na amper 3 minuten de score voor Club, maar na een blunder van Sobol maakte Ito gelijk. Rust Racing Genk en Club Brugge houden elkaar voorlopig in evenwicht. Aan de rust staat het 1-1. De Ketelaere opende al na amper 3 minuten de score voor Club, maar na een blunder van Sobol maakte Ito gelijk.

45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

45+2' eerste helft, minuut 47. Knappe redding van Mignolet! Ito neemt de vrije trap voor zijn rekening en dwingt Mignolet tot een uitstekende redding. De Club-doelman kan het schot nog net over de lat duwen. Knappe redding van Mignolet! Ito neemt de vrije trap voor zijn rekening en dwingt Mignolet tot een uitstekende redding. De Club-doelman kan het schot nog net over de lat duwen.

45+2' Mignolet is wakker op een Genkse vrije trap. eerste helft, minuut 47. Mignolet is wakker op een Genkse vrije trap

45+1' eerste helft, minuut 46. Genk krijgt vlak voor de rust nog een vrije trap net buiten de grote rechthoek. Zit het venijn in de staart? Genk krijgt vlak voor de rust nog een vrije trap net buiten de grote rechthoek. Zit het venijn in de staart?

42' eerste helft, minuut 42. Mata houdt Club overeind. Alarmfase rood in de zestien van Club. Daehli brengt de bal scherp voor doel, net té scherp voor Hrošovský. Mata voorkomt meer averij voor Club en werkt de voorzet weg. Mata houdt Club overeind Alarmfase rood in de zestien van Club. Daehli brengt de bal scherp voor doel, net té scherp voor Hrošovský. Mata voorkomt meer averij voor Club en werkt de voorzet weg.

40' eerste helft, minuut 40. Diatta maakt het Wouters bijzonder lastig. De Genk-speler is te laat en trapt tegen de voet van Diatta. Het levert Club een vrije trap op, maar Lambrechts houdt de kaarten wel opnieuw op zak. De vrije trap levert niks op voor Club, de kwaliteit van de stilstaande fasen is bedroevend. Diatta maakt het Wouters bijzonder lastig. De Genk-speler is te laat en trapt tegen de voet van Diatta. Het levert Club een vrije trap op, maar Lambrechts houdt de kaarten wel opnieuw op zak. De vrije trap levert niks op voor Club, de kwaliteit van de stilstaande fasen is bedroevend.

39' eerste helft, minuut 39. Mignolet heeft voorlopig een pak minder werk dan afgelopen donderdag tegen Manchester United. Op een schot van Bongonda na werd de Club-doelman nog niet op de proef gesteld. Ook Didillon beleeft een rustige wedstrijd. Mignolet heeft voorlopig een pak minder werk dan afgelopen donderdag tegen Manchester United. Op een schot van Bongonda na werd de Club-doelman nog niet op de proef gesteld. Ook Didillon beleeft een rustige wedstrijd.

36' eerste helft, minuut 36. Het stormpje dat Genk even ontketende, is nu toch al een tijdje gaan liggen. Peter Vandenbempt op Radio 1. Het stormpje dat Genk even ontketende, is nu toch al een tijdje gaan liggen. Peter Vandenbempt op Radio 1

33' eerste helft, minuut 33. Bongonda zorgt nog eens voor doelgevaar. Hij zet zich door op links en pakt uit met een lage knal, maar Mignolet gaat goed plat. Bongonda zorgt nog eens voor doelgevaar. Hij zet zich door op links en pakt uit met een lage knal, maar Mignolet gaat goed plat.

31' eerste helft, minuut 31. Even een adempauze voor Genk en Club na een fel eerste halfuur in deze topper. Club dwingt nog eens een hoekschop af, maar Genk komt daarop niet in de problemen. Even een adempauze voor Genk en Club na een fel eerste halfuur in deze topper. Club dwingt nog eens een hoekschop af, maar Genk komt daarop niet in de problemen.

26' eerste helft, minuut 26.

26' eerste helft, minuut 26. Kouassi maait De Ketelaere wild onderuit. Ook hier was een kaart op zijn plaats geweest, maar scheidsrechter Lambrechts grijpt opnieuw niet in. De Ketelaere moet even bekomen. Kouassi maait De Ketelaere wild onderuit. Ook hier was een kaart op zijn plaats geweest, maar scheidsrechter Lambrechts grijpt opnieuw niet in. De Ketelaere moet even bekomen.

24' eerste helft, minuut 24. Genk is helemaal herboren na de gelijkmaker van Ito. Mata heeft een goede interventie nodig om een gevaarlijke voorzet weg te werken. De thuisploeg domineert nu. Genk is helemaal herboren na de gelijkmaker van Ito. Mata heeft een goede interventie nodig om een gevaarlijke voorzet weg te werken. De thuisploeg domineert nu.

22' eerste helft, minuut 22. Club ontsnapt hier dus aan een uitsluiting van Balanta en aan een penalty. Peter Vandenbempt op Radio 1. Club ontsnapt hier dus aan een uitsluiting van Balanta en aan een penalty. Peter Vandenbempt op Radio 1

20' eerste helft, minuut 20. Club ontsnapt aan een penalty. Rits beroert de bal met zijn arm in de zestien na de vrije trap van Bongonda, maar zowel scheidsrechter Lambrechts als de VAR laten begaan. Club mag niet mopperen over de spelleiding. Club ontsnapt aan een penalty Rits beroert de bal met zijn arm in de zestien na de vrije trap van Bongonda, maar zowel scheidsrechter Lambrechts als de VAR laten begaan. Club mag niet mopperen over de spelleiding.

19' eerste helft, minuut 19. Opnieuw een vrije trap voor Genk na een overtreding van Sobol op Bongonda. Die gooit de bal zelf naar de tweede paal, maar bij Club kunnen ze de voorzet opnieuw wegwerken. . Opnieuw een vrije trap voor Genk na een overtreding van Sobol op Bongonda. Die gooit de bal zelf naar de tweede paal, maar bij Club kunnen ze de voorzet opnieuw wegwerken.

18' eerste helft, minuut 18. Mata omhelst Daehli net iets te gretig en geeft zo een vrije trap weg aan de thuisploeg. Hrošovský gooit de bal voor doel, maar zijn voorzet wordt weggewerkt. . Mata omhelst Daehli net iets te gretig en geeft zo een vrije trap weg aan de thuisploeg. Hrošovský gooit de bal voor doel, maar zijn voorzet wordt weggewerkt.

17' eerste helft, minuut 17. Het evenwicht is hersteld in deze topper. Genk moest even bekomen van de felle start van de bezoekers, maar heeft zijn zaakjes nu weer op orde. Het evenwicht is hersteld in deze topper. Genk moest even bekomen van de felle start van de bezoekers, maar heeft zijn zaakjes nu weer op orde.

16' eerste helft, minuut 16. Waar is de VAR? Dit was toch een rode kaart? Peter Vandenbempt op Radio 1. Waar is de VAR? Dit was toch een rode kaart? Peter Vandenbempt op Radio 1

14' eerste helft, minuut 14. Balanta ontsnapt aan rood. Balanta deelt een ferme elleboogstoot uit aan Dewaest. De Genkse verdediger is er even niet goed van, terwijl Balanta de vermoorde onschuld speelt. De middenvelder ontsnapt aan een kaart, ook geen tussenkomst van de VAR. Balanta ontsnapt aan rood Balanta deelt een ferme elleboogstoot uit aan Dewaest. De Genkse verdediger is er even niet goed van, terwijl Balanta de vermoorde onschuld speelt. De middenvelder ontsnapt aan een kaart, ook geen tussenkomst van de VAR.

14' eerste helft, minuut 14.

9' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 9 door Junya Ito van KRC Genk. 1, 1. goal KRC Genk Club Brugge 1 1

9' eerste helft, minuut 9. Ito straft blunder Sobol genadeloos af. Club Brugge is zijn voorsprong alweer kwijt na dom balverlies van Sobol. Die speelt de bal slecht achteruit, recht in de voeten van Ito. De Japanner profiteert optimaal en geeft Mignolet het nakijken. Alles te herdoen in Genk. Ito straft blunder Sobol genadeloos af Club Brugge is zijn voorsprong alweer kwijt na dom balverlies van Sobol. Die speelt de bal slecht achteruit, recht in de voeten van Ito. De Japanner profiteert optimaal en geeft Mignolet het nakijken. Alles te herdoen in Genk.

8' eerste helft, minuut 8. Genk kan even tegengas geven na de blitzstart van Club. Maar Mignolet is niet onder de indruk van een flauwe kopbal van Daehli. Genk kan even tegengas geven na de blitzstart van Club. Maar Mignolet is niet onder de indruk van een flauwe kopbal van Daehli.

5' eerste helft, minuut 5. Rits botst op Didillon. Club gaat gewoon door op zijn elan. Rits haalt van dichtbij uit, Didillon voorkomt nog meer averij voor Genk met een goede redding. Rits botst op Didillon Club gaat gewoon door op zijn elan. Rits haalt van dichtbij uit, Didillon voorkomt nog meer averij voor Genk met een goede redding.

4' eerste helft, minuut 4.

3' eerste helft, minuut 3. De Ketelaere treft meteen raak! Droomstart voor Club Brugge, bij de eerste aanval is het al raak. Mata slingert de bal vanaf rechts voor doel en daar tikt De Ketelaere de 0-1 knap binnen. Zijn eerste competitietreffer voor Club brengt Genk meteen in de problemen. De Ketelaere treft meteen raak! Droomstart voor Club Brugge, bij de eerste aanval is het al raak. Mata slingert de bal vanaf rechts voor doel en daar tikt De Ketelaere de 0-1 knap binnen. Zijn eerste competitietreffer voor Club brengt Genk meteen in de problemen.

3' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 3 door Charles De Ketelaere van Club Brugge. 0, 1. goal KRC Genk Club Brugge 0 1

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Ze zijn eraan begonnen in de Luminus Arena. Werkt Genk zich weer in de top 6 of steekt Club stokken in de Genkse wielen? Aftrap Ze zijn eraan begonnen in de Luminus Arena. Werkt Genk zich weer in de top 6 of steekt Club stokken in de Genkse wielen?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

14:28 vooraf, 14 uur 28. Clement wordt gevierd. Voor de aftrap wordt Philippe Clement nog eens in de bloemetjes gezet door de mensen van Genk. Maar vandaag zal Clement zijn ex-club niks gunnen. Clement wordt gevierd Voor de aftrap wordt Philippe Clement nog eens in de bloemetjes gezet door de mensen van Genk. Maar vandaag zal Clement zijn ex-club niks gunnen.

14:18 vooraf, 14 uur 18. Vorige confrontatie. De vorige confrontatie tussen Club Brugge en Racing Genk draaide op een 1-1-gelijkspel uit. Deli deed het toen een stuk beter dan afgelopen donderdag tegen Manchester United. Hij opende kort voor de rust de score, maar Dewaest zorgde in de tweede helft voor de gelijkmaker. Vorige confrontatie De vorige confrontatie tussen Club Brugge en Racing Genk draaide op een 1-1-gelijkspel uit. Deli deed het toen een stuk beter dan afgelopen donderdag tegen Manchester United. Hij opende kort voor de rust de score, maar Dewaest zorgde in de tweede helft voor de gelijkmaker.

14:13 vooraf, 14 uur 13. Club kwam in zijn laatste 3 uitwedstrijden in de competitie evenveel keer niet verder dan een gelijkspel. De duels tegen Kortrijk, Charleroi en Standard leverden slechts 3 punten op. Club kon dit jaar buitenshuis zelfs nog maar 2 keer winnen, in de competitiewedstrijd tegen Anderlecht en in de halve finales van de beker bij Zulte Waregem. Club kwam in zijn laatste 3 uitwedstrijden in de competitie evenveel keer niet verder dan een gelijkspel. De duels tegen Kortrijk, Charleroi en Standard leverden slechts 3 punten op. Club kon dit jaar buitenshuis zelfs nog maar 2 keer winnen, in de competitiewedstrijd tegen Anderlecht en in de halve finales van de beker bij Zulte Waregem.

14:07 vooraf, 14 uur 07. Club jaagt al 6 jaar op zege in Genk. Een topper is nooit makkelijk, maar in Genk heeft Club het de laatste jaren steevast bijzonder moeilijk. Voor de laatste zege van Club bij Genk moeten we ruim 6 jaar terug in de tijd, in 2014 won Club er met 1-3. Sindsdien kon Club in 9 bezoeken aan de Luminus Arena niet één keer zegevieren, het speelde er wel 3 keer gelijk. Kan Genk Club voor de 10e keer op rij van de overwinning houden? Club jaagt al 6 jaar op zege in Genk Een topper is nooit makkelijk, maar in Genk heeft Club het de laatste jaren steevast bijzonder moeilijk. Voor de laatste zege van Club bij Genk moeten we ruim 6 jaar terug in de tijd, in 2014 won Club er met 1-3. Sindsdien kon Club in 9 bezoeken aan de Luminus Arena niet één keer zegevieren, het speelde er wel 3 keer gelijk. Kan Genk Club voor de 10e keer op rij van de overwinning houden?

14:04 vooraf, 14 uur 04. Racing Genk voelt de druk na de 0-3-overwinning van KV Mechelen bij STVV vrijdagavond. KV Mechelen sprong zo over Racing Genk de top zes in en staat weer een stapje dichter bij Play-off I. Genk telt nu 2 punten minder en moet dus winnen om weer in de top 6 te komen. Racing Genk voelt de druk na de 0-3-overwinning van KV Mechelen bij STVV vrijdagavond. KV Mechelen sprong zo over Racing Genk de top zes in en staat weer een stapje dichter bij Play-off I. Genk telt nu 2 punten minder en moet dus winnen om weer in de top 6 te komen.

14:03 vooraf, 14 uur 03. Club al bekomen van 5-0-pandoering? Club Brugge likt zijn wonden na de pijnlijke Europa League-avond op Old Trafford. Na rood voor Deli werd de Belgische competitieleider helemaal zoek gespeeld door Manchester United. Blijft er nog iets hangen van de Europese uitschakeling bij Club? Club al bekomen van 5-0-pandoering? Club Brugge likt zijn wonden na de pijnlijke Europa League-avond op Old Trafford. Na rood voor Deli werd de Belgische competitieleider helemaal zoek gespeeld door Manchester United. Blijft er nog iets hangen van de Europese uitschakeling bij Club?

14:00 vooraf, 14 uur . Tau en Diatta in de basis bij Club. In vergelijking met de competitiewedstrijd tegen Charleroi moet Club het dus stellen zonder Dennis en Vormer. Openda verhuist dan weer naar de bank. Rits, Tau en Diatta komen in de basisploeg. Tau en Diatta in de basis bij Club In vergelijking met de competitiewedstrijd tegen Charleroi moet Club het dus stellen zonder Dennis en Vormer. Openda verhuist dan weer naar de bank. Rits, Tau en Diatta komen in de basisploeg.

13:52 vooraf, 13 uur 52. Genk zonder Maehle en Onuachu. Hannes Wolf moet het vandaag stellen zonder de geschorste Maehle en kan ook niet rekenen op Onuachu. Nieuwkomer Daehli staat voor het eerst in de basis en ook Dewaest verschijnt aan de aftrap. Genk zonder Maehle en Onuachu Hannes Wolf moet het vandaag stellen zonder de geschorste Maehle en kan ook niet rekenen op Onuachu. Nieuwkomer Daehli staat voor het eerst in de basis en ook Dewaest verschijnt aan de aftrap.

11:54 vooraf, 11 uur 54. Voor Hannes Wolf en zijn elftal is de komende wedstrijd cruciaal. KV Mechelen legde met de winst tegen STVV de druk op de schouders van Genk. Bij winst tegen Brugge wipt het weer over Mechelen naar de zesde plek, beide ploegen bikkelen om het laatste Play-Off-ticket. Voor Hannes Wolf en zijn elftal is de komende wedstrijd cruciaal. KV Mechelen legde met de winst tegen STVV de druk op de schouders van Genk. Bij winst tegen Brugge wipt het weer over Mechelen naar de zesde plek, beide ploegen bikkelen om het laatste Play-Off-ticket.

10:53 vooraf, 10 uur 53. Zowel KRC Genk als Club Brugge moesten heel wat puzzelen aan hun opstelling. Bij Genk is Maehle geschorst, Uronen en De Norre zijn geblesseerd. Vormer en Dennis liggen in de lappenmand bij Brugge. Zowel KRC Genk als Club Brugge moesten heel wat puzzelen aan hun opstelling. Bij Genk is Maehle geschorst, Uronen en De Norre zijn geblesseerd. Vormer en Dennis liggen in de lappenmand bij Brugge.

10:51 - Vooraf Vooraf, 10 uur 51

Opstelling KRC Genk. Thomas Didillon, Carlos Cuesta, Sébastien Dewaest, Jhon Lucumi, Dries Wouters, Junya Ito, Patrik Hrošovský, Kristian Thorstvedt, Kouassi Eboue, Theo Bongonda, Mats Møller Dæhli Opstelling KRC Genk Mats Møller Dæhli, Theo Bongonda, Kouassi Eboue, Kristian Thorstvedt, Patrik Hrošovský, Junya Ito, Dries Wouters, Jhon Lucumi, Sébastien Dewaest, Carlos Cuesta, Thomas Didillon

Opstelling Club Brugge. Simon Mignolet, Eduard Sobol, Éder Balanta, Simon Deli, Brandon Mechele, Clinton Mata, Hans Vanaken, Mats Rits, Charles De Ketelaere, Krépin Diatta, Percy Tau Opstelling Club Brugge Percy Tau, Krépin Diatta, Charles De Ketelaere, Mats Rits, Hans Vanaken, Clinton Mata, Brandon Mechele, Simon Deli, Éder Balanta, Eduard Sobol, Simon Mignolet