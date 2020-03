Club Brugge is de winnaar in Genk, KV Mechelen in de strijd om POI

Hannes Wolf (trainer Racing Genk): “Ik ben trots op mijn ploeg. We wilden net als in Kortrijk een grote strijd en mentaliteit tonen. We wilden het spel maken en dat hebben we goed gedaan tegen een erg sterk Brugge. Club had de kansen in de tweede helft om te winnen, daar moeten we eerlijk in zijn. De kaarten liggen nu op tafel. We moeten winnen in Oostende en dan ligt alles nog in onze handen. Met de mentaliteit en vechtlust die we vandaag getoond hebben, moeten we erin slagen. Het is jammer dat we hier op het einde voor onze eigen fans nog verliezen. We moeten nu vooruit kijken en het stap per stap doen. We zullen nog twee keer moeten winnen, dat is duidelijk. Deze prestatie geeft mij hoop voor volgende zaterdag. We hadden kansen tegen de sterkste verdediging van België. We moeten niet te lang treuren over deze nederlaag. Wat ik van de elleboogstoot van Balanta en het handspel van Rits vond? Als ik de beelden zie, ben ik blij dat het gezicht van Dewaest niet gebroken is. Het enige verschil met handspel is als Rits de bal met beide handen neemt. Ik heb daar moeite mee, maar dat kunnen we toch niet veranderen.”