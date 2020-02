LIVE: Verzekert Eupen zich ook mathematisch van het behoud?

52' tweede helft, minuut 52. Schouterden tikt de bal ver voor zich uit en loopt dan tegen Ciranni. Even lijkt hij zo de bal te verspelen, maar De Cremer fluit toch voor een overtreding van Ciranni. Schouterden tikt de bal ver voor zich uit en loopt dan tegen Ciranni. Even lijkt hij zo de bal te verspelen, maar De Cremer fluit toch voor een overtreding van Ciranni.

49' tweede helft, minuut 49. Eupen even met een kleine belegering in de zestien van Moeskroen. Milicevic laat de bal slim lopen tot bij Cools, die het afstandsschot niet aandurft en een stationnetje verder tikt. Vanop rechts wordt de bal voor doel gebracht, maar Boya grijpt op tijd in en ontzet de bal. Eupen even met een kleine belegering in de zestien van Moeskroen. Milicevic laat de bal slim lopen tot bij Cools, die het afstandsschot niet aandurft en een stationnetje verder tikt. Vanop rechts wordt de bal voor doel gebracht, maar Boya grijpt op tijd in en ontzet de bal.

48' tweede helft, minuut 48. Bij Moeskroen krijgen we in elk geval twee nieuwe namen te zien. Ettari en Babacar zijn Olinga en Osabutey komen vervangen. Bij Moeskroen krijgen we in elk geval twee nieuwe namen te zien. Ettari en Babacar zijn Olinga en Osabutey komen vervangen.

46' tweede helft, minuut 46. Prevljak vergeet te scoren. Prevljak wordt meteen gezocht én gevonden, maar de Bosniër had het zelf niet helemaal door. Anders had er wel een erg snel doelpunt ingezeten voor Eupen. Prevljak vergeet te scoren Prevljak wordt meteen gezocht én gevonden, maar de Bosniër had het zelf niet helemaal door. Anders had er wel een erg snel doelpunt ingezeten voor Eupen.

46' tweede helft, minuut 46. Tweede helft. We beginnen er terug aan aan de Kehrweg! Trekt Moeskroen de wedstrijd opnieuw meteen naar zich toe of kan Eupen het thuispubliek bekoren? Tweede helft We beginnen er terug aan aan de Kehrweg! Trekt Moeskroen de wedstrijd opnieuw meteen naar zich toe of kan Eupen het thuispubliek bekoren?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

20:46 rust, 20 uur 46. Vervanging bij Excel Moeskroen, Babacar Dione erin, Fabrice Olinga eruit wissel Fabrice Olinga Babacar Dione

20:46 rust, 20 uur 46. Vervanging bij Excel Moeskroen, Zakaria Atteri erin, Jonah Osabutey eruit wissel Jonah Osabutey Zakaria Atteri

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45+1' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 46 door Smail Prevljak van KAS Eupen. 1, 1. goal KAS Eupen Excel Moeskroen 1 1

45+1' eerste helft, minuut 46. Prevljak met de gelijkmaker in extremis! In de toegevoegde tijd van de eerste helft hangt Prevljak de bordjes weer in evenwicht. De Bosniër glijdt de voorzet prima in doel en zo gaan we meteen rusten bij een 1-1-gelijkstand. Prevljak met de gelijkmaker in extremis! In de toegevoegde tijd van de eerste helft hangt Prevljak de bordjes weer in evenwicht. De Bosniër glijdt de voorzet prima in doel en zo gaan we meteen rusten bij een 1-1-gelijkstand.

41' Owngoal tijdens eerste helft, minuut 41 door Olivier Verdon van Excel Moeskroen. 0, 1. own goal KAS Eupen Excel Moeskroen 0 1

40' eerste helft, minuut 40. Boya scoort met een afgeweken schot! Vlak voor de rust scoort Moeskroen dan toch! Boya trapt een afvallende bal meteen op doel en via de torso van Verdon verdwijnt de bal voorbij De Wolf in doel! Boya scoort met een afgeweken schot! Vlak voor de rust scoort Moeskroen dan toch! Boya trapt een afvallende bal meteen op doel en via de torso van Verdon verdwijnt de bal voorbij De Wolf in doel!

36' eerste helft, minuut 36. Na een fel en dwingend begin van Moeskroen en een korte tegenstoot van Eupen is het spel wat stilgevallen in Eupen. Krijgen we voor de pauze nog wat actie te zien? De spelers hebben nog een achttal minuten. Na een fel en dwingend begin van Moeskroen en een korte tegenstoot van Eupen is het spel wat stilgevallen in Eupen. Krijgen we voor de pauze nog wat actie te zien? De spelers hebben nog een achttal minuten.

30' eerste helft, minuut 30. VAR-strafschop voor Eupen? Nee hoor, de mannen in het busje hebben besloten dat de hand van Boya geen strafschop waard is. Moeskroen is de grip op de wedstrijd even kwijt en zo zit Eupen na 25 lastige minuten plots terug in de match. VAR-strafschop voor Eupen? Nee hoor, de mannen in het busje hebben besloten dat de hand van Boya geen strafschop waard is. Moeskroen is de grip op de wedstrijd even kwijt en zo zit Eupen na 25 lastige minuten plots terug in de match.

29' eerste helft, minuut 29. Alle Eupense handen gaan de lucht in wanneer ze handspel zien in de zestien meter! Wesli De Cremer heeft niets gezien en laat doorspelen. Alle Eupense handen gaan de lucht in wanneer ze handspel zien in de zestien meter! Wesli De Cremer heeft niets gezien en laat doorspelen.

29' eerste helft, minuut 29. Eupen komt nu toch wat opzetten. Beck brengt de bal voor tot bij Prevljak, die de bal stil legt. Cools loopt in en neemt de bal op de slof, maar krijgt enkel een hoekschop. Eupen komt nu toch wat opzetten. Beck brengt de bal voor tot bij Prevljak, die de bal stil legt. Cools loopt in en neemt de bal op de slof, maar krijgt enkel een hoekschop.

26' eerste helft, minuut 26. Eupen komt nauwelijks voor het Moeskroense doel, maar het krijgt nu wel de beste kans! Prevljak wordt prima vrijgespeeld op rechts en kan zomaar voorzetten tot bij de inlopende Cools, maar de Bosniër gaat voor eigen succes en trapt recht op Butez. Uiteindelijk wordt Prevljak ook teruggefloten uit buitenspel. Eupen komt nauwelijks voor het Moeskroense doel, maar het krijgt nu wel de beste kans! Prevljak wordt prima vrijgespeeld op rechts en kan zomaar voorzetten tot bij de inlopende Cools, maar de Bosniër gaat voor eigen succes en trapt recht op Butez. Uiteindelijk wordt Prevljak ook teruggefloten uit buitenspel.

24' eerste helft, minuut 24. Bakic maakt de fout op Musona, maar het is Hocko die naar de scheids moet komen. De Montenegrijn lijkt iets te hebben geroepen naar de ref, maar komt er vanaf zonder kaart. Bakic maakt de fout op Musona, maar het is Hocko die naar de scheids moet komen. De Montenegrijn lijkt iets te hebben geroepen naar de ref, maar komt er vanaf zonder kaart.

21' eerste helft, minuut 21. Osabutey gaat met veel theater neer nadat hij de arm van Verdon in het gezicht krijgt. Moeten we daarvoor naar de VAR kijken? Verdon had de bal niet onder controle, maar een strafschop lijkt wel fel overdreven. We spelen dus gewoon verder. Osabutey gaat met veel theater neer nadat hij de arm van Verdon in het gezicht krijgt. Moeten we daarvoor naar de VAR kijken? Verdon had de bal niet onder controle, maar een strafschop lijkt wel fel overdreven. We spelen dus gewoon verder.

17' eerste helft, minuut 17. Butez een eerste keer in actie. Daar is Eupen een eerste keer! Butez tikt de bal nog net van onder de lat weg en botst dan tegen de verste paal. Bij Eupen is er wel niemand gevolgd om de tweede bal op te pikken. Butez een eerste keer in actie Daar is Eupen een eerste keer! Butez tikt de bal nog net van onder de lat weg en botst dan tegen de verste paal. Bij Eupen is er wel niemand gevolgd om de tweede bal op te pikken.

17' eerste helft, minuut 17. Butez moet even aan crisismanagement doen wanneer hij een draak van een terugspeelbal van Ciranni te verwerken krijgt. Maar met een knappe borstcontrole brengt de goalie rust. Butez moet even aan crisismanagement doen wanneer hij een draak van een terugspeelbal van Ciranni te verwerken krijgt. Maar met een knappe borstcontrole brengt de goalie rust.

15' eerste helft, minuut 15. Garcia zet Blondelle met sprekend gemak in de wind en lijkt zich ook voorbij Ebrahimi te slalommen tot de Spanjaard raakt afgeleid door een verdedigende schijnbeweging van de Iraniër. Garcia zet Blondelle met sprekend gemak in de wind en lijkt zich ook voorbij Ebrahimi te slalommen tot de Spanjaard raakt afgeleid door een verdedigende schijnbeweging van de Iraniër.

13' eerste helft, minuut 13. Boya zorgt voor gevaar. Boya rukt op vanuit het centrum, maar ziet geen aanspeelmogelijkheden. De Kameroener gaat dan maar voor eigen succes en De wolf moet de lastige botsbal in hoekschop duwen. Boya zorgt voor gevaar Boya rukt op vanuit het centrum, maar ziet geen aanspeelmogelijkheden. De Kameroener gaat dan maar voor eigen succes en De wolf moet de lastige botsbal in hoekschop duwen.

10' eerste helft, minuut 10. Garcia krijgt een ondankbare pass te verwerken, maar houdt de bal nog net binnen en tikt het leer dan heerlijk tussen de benen van Schouterden. Helaas voor Moeskroen en Garcia levert de daaropvolgende actie niets op. Garcia krijgt een ondankbare pass te verwerken, maar houdt de bal nog net binnen en tikt het leer dan heerlijk tussen de benen van Schouterden. Helaas voor Moeskroen en Garcia levert de daaropvolgende actie niets op.

9' eerste helft, minuut 9. Hollerbach terug voor de dug-out. De belangrijkste nieuwe naam voor Moeskroen is die van de coach. Bernd Hollerbach was zo'n twee maanden buiten strijd door een virus en een zware longontsteking, die gelukkig achter de rug is. . Hollerbach terug voor de dug-out De belangrijkste nieuwe naam voor Moeskroen is die van de coach. Bernd Hollerbach was zo'n twee maanden buiten strijd door een virus en een zware longontsteking, die gelukkig achter de rug is.

7' eerste helft, minuut 7. Even een uitbraak van Eupen, al wacht Beck wel redelijk lang om Milicevic de diepte in te sturen. De Bosniër krijgt de bal uiteindelijk wel en brengt die meteen voor, maar zonder succes. Schouterden neemt de tweede bal nog op de slof, maar die gaat een tiental meters naast het doel van Butez. Even een uitbraak van Eupen, al wacht Beck wel redelijk lang om Milicevic de diepte in te sturen. De Bosniër krijgt de bal uiteindelijk wel en brengt die meteen voor, maar zonder succes. Schouterden neemt de tweede bal nog op de slof, maar die gaat een tiental meters naast het doel van Butez.

5' eerste helft, minuut 5. Wat een lange bal. Wimmer trapt een heerlijke lange bal vanop de eigen helft richting Garcia. Die komt een dikke centimeter te kort om de bal helemaal te controleren. Nu kan De Wolf het schampschot van de Spanjaard vrij vlot oprapen. Wat een lange bal Wimmer trapt een heerlijke lange bal vanop de eigen helft richting Garcia. Die komt een dikke centimeter te kort om de bal helemaal te controleren. Nu kan De Wolf het schampschot van de Spanjaard vrij vlot oprapen.

4' eerste helft, minuut 4. En nu trapt Amat de bal ook recht in de voeten van Osabutey. Bij Eupen mogen ze blij zijn dat Moeskroen de vele missers niet afstraft. En nu trapt Amat de bal ook recht in de voeten van Osabutey. Bij Eupen mogen ze blij zijn dat Moeskroen de vele missers niet afstraft.

3' eerste helft, minuut 3. Het is voorlopig erg slordig bij Eupen. Osabutey zorgt niet meteen voor de zwaarste pressing bij Blondelle, die de bal wel onzorgvuldig over de zijlijn trapt. Bij de volgende actie is het Schouterden die de bal zomaar aan een roodhemd geeft. Het is voorlopig erg slordig bij Eupen. Osabutey zorgt niet meteen voor de zwaarste pressing bij Blondelle, die de bal wel onzorgvuldig over de zijlijn trapt. Bij de volgende actie is het Schouterden die de bal zomaar aan een roodhemd geeft.

2' eerste helft, minuut 2. Beck laat zich meteen opmerken. Eerst tikt hij de bal zelf over de zijlijn, maar krijgt hij wel de inworp mee. Meteen daarna gaat hij heel vlot liggen na een licht contact met Olinga, die niet onder de indruk is. Beck laat zich meteen opmerken. Eerst tikt hij de bal zelf over de zijlijn, maar krijgt hij wel de inworp mee. Meteen daarna gaat hij heel vlot liggen na een licht contact met Olinga, die niet onder de indruk is.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap! De bal rolt aan de Kehrweg! Kan Eupen zich vanavond mathematisch verzekeren van het behoud of krijgen ze voor de vierde keer op rij een karrenvracht aan doelpunten te slikken? Aftrap! De bal rolt aan de Kehrweg! Kan Eupen zich vanavond mathematisch verzekeren van het behoud of krijgen ze voor de vierde keer op rij een karrenvracht aan doelpunten te slikken?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

19:50 vooraf, 19 uur 50. Eén enkele wissel bij Moeskroen. Bij Moeskroen heeft Bernd Hollerbach het zich minder moeilijk gemaakt. Osabutey komt Perica diep in de punt vervangen. De Duitse coach lijkt zijn team voor Play-off 2 al klaar te hebben. Eén enkele wissel bij Moeskroen Bij Moeskroen heeft Bernd Hollerbach het zich minder moeilijk gemaakt. Osabutey komt Perica diep in de punt vervangen. De Duitse coach lijkt zijn team voor Play-off 2 al klaar te hebben.

19:47 vooraf, 19 uur 47. San Jose grijpt amper in na pandoering op Anderlecht. In vergelijking met de zware nederlaag op Anderlecht wordt er toch niet zwaar ingegrepen bij de Panda's. Musona mocht niet meedoen tegen zijn moederclub, maar staat nu meteen weer in de basis. Centraal achterin komt Verdon in het team, ten koste van Koch. Schouterden was nog invaller in Anderlecht, maar verdringt Sowah nu naar de bank. San Jose grijpt amper in na pandoering op Anderlecht In vergelijking met de zware nederlaag op Anderlecht wordt er toch niet zwaar ingegrepen bij de Panda's. Musona mocht niet meedoen tegen zijn moederclub, maar staat nu meteen weer in de basis. Centraal achterin komt Verdon in het team, ten koste van Koch. Schouterden was nog invaller in Anderlecht, maar verdringt Sowah nu naar de bank.

19:39 vooraf, 19 uur 39. Wat staat er op het spel? Wanneer de slotspeeldag van de reguliere competitie nadert, krijgen we steeds vaker wedstrijden zonder inzet te zien. Ook Eupen - Moeskroen lijkt zo'n duel te zijn, maar schijn kan bedriegen. Moeskroen zal sowieso in de grijze middenmoot eindigen, maar voor Eupen is dat nog niet het geval. Mathematisch kan het nog steeds zakken, al moet het dan nog ingehaald worden door Oostende, Cercle én Waasland-Beveren. Wat staat er op het spel? Wanneer de slotspeeldag van de reguliere competitie nadert, krijgen we steeds vaker wedstrijden zonder inzet te zien. Ook Eupen - Moeskroen lijkt zo'n duel te zijn, maar schijn kan bedriegen. Moeskroen zal sowieso in de grijze middenmoot eindigen, maar voor Eupen is dat nog niet het geval. Mathematisch kan het nog steeds zakken, al moet het dan nog ingehaald worden door Oostende, Cercle én Waasland-Beveren.

19:39 - Vooraf Vooraf, 19 uur 39

Opstelling KAS Eupen. Ortwin De Wolf, Andreas Beck, Jordi Amat, Olivier Verdon, Siebe Blondelle, Danijel Milicevic, Omid Ebrahimi, Jens Cools, Nils Schouterden, Knowledge Musona, Smail Prevljak Opstelling KAS Eupen Smail Prevljak, Knowledge Musona, Nils Schouterden, Jens Cools, Omid Ebrahimi, Danijel Milicevic, Siebe Blondelle, Olivier Verdon, Jordi Amat, Andreas Beck, Ortwin De Wolf

