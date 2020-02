Het is mathematisch zeker: we zien Eupen ook volgend seizoen in 1A

Eupen heeft Moeskroen geklopt in een opwarmertje voor Play-off II. De bezoekers konden profiteren van een owngoal om op voorsprong te klimmen, maar de thuisploeg zette dat foutje nog recht. Door de zege is Eupen 100 procent zeker van het behoud.

Eupen - Moeskroen in een notendop:

Sleutelmoment: In minuut 88 ziet Ciranni zijn schot via de voet van Verdon nog tegen de paal uit elkaar spatten. Geen gelijkmaker voor Moeskroen, dat in de tweede helft amper kansen creëerde.

Man van de match: Geen makkelijke keuze in een zwakke wedstrijd. Uiteindelijk liep elke aanval van Eupen via Smail Prevljak, die vlak voor rust de belangrijke gelijkmaker binnentikte.

Opvallend: Moeskroen komt niet graag naar Eupen, lijkt het. Eupen is niet meteen een hoogvlieger, maar wist nu al vier keer op rij in eigen huis te winnen van de Henegouwers.

Sterk Moeskroen geeft voorsprong nog weg

Het duel tussen Eupen en Moeskroen leek op voorhand een opwarming te zijn voor Play-off II. Dat was ook gewoon zo, al had Eupen nog wel één puntje nodig om mathematisch zeker te zijn van het behoud. Moeskroen kon weer beroep doel op coach Bernd Hollerbach, die na 2 maanden ziekte zijn plaats op de bank weer mocht innemen. Moeskroen leek zich gesterkt te voelen door de terugkeer van de trainer en nam de wedstrijd resoluut in handen. Eupen zich geen raad met de druk van de bezoekers, al hielden de Oostkantonners alles achterin waterdicht. Pas na een halfuur deelde Eupen de eerste plaagstoten uit, maar op doelpunten was het wachten tot de laatste 5 minuten van de eerste helft. Het was Moeskroen dat de score opende wanneer Boya een afvallende bal via de rug van Verdon in het Eupense doel knalde. De 0-1 leek ook de ruststand te worden tot Prevljak in de toegevoegde tijd een strakke voorzet van Ebrahimi voorbij doelman Butez gleed en de bordjes zo opnieuw in evenwicht hing.

Musona zorgt voor lichtpuntje in zwakke tweede helft

De tweede helft was amper 7 seconden bezig tot Prevljak oog in oog kwam te staan met Butez. Alleen had de Bosniër niet door dat de bal naar hem werd gespeeld, waardoor het gewoon 1-1 bleef. Op een kopballetje van diezelfde Prevljak na bleef het lang stil, waardoor het tweede bedrijf een maat voor niets leek te gaan worden, maar dat was buiten Knowledge Musona gerekend. De Zimbabwaan mocht vorige week niet meedoen tegen moederclub Anderlecht en trapte de frustratie van zich af wanneer een afvallende bal in zijn voeten kwam gerold. Zijn kanonsschot ging knap naast de paal binnen en leek ook lang het laatste lichtpuntje van de wedstrijd te zijn. In het ultieme slot kregen we toch nog kansen langs beide kanten te zien. Ciranni zag zijn gelijkmaker via Verdon tegen de paal uit elkaar spatten en aan de overkant vergat Ezatolahi een snelle tegenprik af te ronden. Zo houdt Eupen de 3 punten thuis en is het mathematisch zeker van het behoud. Moeskroen was al eerder veroordeeld tot Play-off II.

Milicevic: "Wedstrijden in Play-off II zijn heel erg speciaal"

Danijel Milicevic (Eupen): "Na de overwinning tegen Cercle hadden we 15 punten voorsprong op hen, maar daarne hebben ze 3 keer op rij gewonnen. Het waren vooral de ploegen onder ons die vochten voor het behoud. Bij ons was het wat rustiger en vandaag konden we ons ook verzekeren van dat behoud." "We zijn professioneel genoeg om ons op te laden voor de 3 wedstrijden die komen en we zullen er alles aan doen om het seizoen goed af te sluiten en wie weet nog een plaatsje te winnen. En daarna komt Play-off II (lacht). Dat zijn heel erg speciale wedstrijden en daarvoor zullen we ons ook opladen." Bernd Hollerbach (coach Moeskroen): "We hebben voorin wel wat problemen. Sami Allagui en Stipe Perica zijn geblesseerd en tijdens de rust moest ik ook Osabutey en Olinga door blessures vervangen. Dan heb ik met Babacar en Atteri twee jeugdspelers moeten inbrengen en dat is niet makkelijk voor die jongens." "Het was fijn om terug in de dug-out te zitten en bij het team te zijn (Hollerbach was twee maanden out met een zware longontsteking, red.). Nu moeten we wat meer werken en terug wedstrijden winnen."