LIVE: Houdt Charleroi de punten thuis in Waalse derby tegen Standard?

68' tweede helft, minuut 68. Rezaei gaat achter de bal staan en pakt uit met een prima schot. Bodart ziet zijn poging rakelings over de lat zoeven. Rezaei gaat achter de bal staan en pakt uit met een prima schot. Bodart ziet zijn poging rakelings over de lat zoeven.

67' Gele kaart voor Mërgim Vojvoda van Standard tijdens tweede helft, minuut 67 Mërgim Vojvoda Standard

67' tweede helft, minuut 67. Standard kan Charleroi enkel foutief afstoppen. Vojvoda haalt Fall onderuit en krijgt een terechte gele kaart. Charleroi mag het nog eens proberen op een vrije trap. Standard kan Charleroi enkel foutief afstoppen. Vojvoda haalt Fall onderuit en krijgt een terechte gele kaart. Charleroi mag het nog eens proberen op een vrije trap.

64' tweede helft, minuut 64. Vervanging bij Standard, Felipe Avenatti erin, Selim Amallah eruit wissel Selim Amallah Felipe Avenatti

64' tweede helft, minuut 64. Avenatti neemt de plaats in van Amallah. Kan hij wat schwung in het spel van Standard brengen? Avenatti neemt de plaats in van Amallah. Kan hij wat schwung in het spel van Standard brengen?

61' Gele kaart voor Marco Ilaimaharitra van Charleroi tijdens tweede helft, minuut 61 Marco Ilaimaharitra Charleroi

61' tweede helft, minuut 61. Ilaimaharitra begaat een overtreding tegen Amallah en loopt tegen een gele kaart aan. Zijn tiende van seizoen en daardoor is hij geschorst voor de volgende wedstrijd op het veld van AA Gent én de laatste wedstrijd van het reguliere seizoen tegen Kortrijk. Ilaimaharitra begaat een overtreding tegen Amallah en loopt tegen een gele kaart aan. Zijn tiende van seizoen en daardoor is hij geschorst voor de volgende wedstrijd op het veld van AA Gent én de laatste wedstrijd van het reguliere seizoen tegen Kortrijk.

61' tweede helft, minuut 61.

60' tweede helft, minuut 60. Het blijft Charleroi boven in het Stade du Pays. Standard heeft niks in de pap te brokken. Het blijft wachten op een reactie van de bezoekers. Het blijft Charleroi boven in het Stade du Pays. Standard heeft niks in de pap te brokken. Het blijft wachten op een reactie van de bezoekers.

56' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 56 door Shamar Nicholson van Charleroi. 2, 0. goal Charleroi Standard 2 0

56' tweede helft, minuut 56. Nicholson deelt Standard nieuwe tik uit. Charleroi verdubbelt zijn voorsprong! Gholizadeh brengt Nicholson met een knap hakje alleen voor Bodart en die heeft geen verhaal tegen de afwerking van de spits. Standard moet stilaan een berg beklimmen. Nicholson deelt Standard nieuwe tik uit Charleroi verdubbelt zijn voorsprong! Gholizadeh brengt Nicholson met een knap hakje alleen voor Bodart en die heeft geen verhaal tegen de afwerking van de spits. Standard moet stilaan een berg beklimmen.

52' tweede helft, minuut 52.

49' tweede helft, minuut 49. Vojvoda gaat aan de cornervlag veel te driest door op Gholizadeh en geeft zo een vrije trap weg aan de thuisploeg. Preud'homme uit zijn ongenoegen en onbegrip in de tribune, maar veel valt er hier toch niet te zeggen over de beslissing van Boucaut. De zenuwen staan strak gespannen bij de Luikenaars. Vojvoda gaat aan de cornervlag veel te driest door op Gholizadeh en geeft zo een vrije trap weg aan de thuisploeg. Preud'homme uit zijn ongenoegen en onbegrip in de tribune, maar veel valt er hier toch niet te zeggen over de beslissing van Boucaut. De zenuwen staan strak gespannen bij de Luikenaars.

46' tweede helft, minuut 46. 2e helft. Charleroi brengt de bal weer aan het rollen. Trekt de thuisploeg de lijn van de eerste helft door of tapt Standard na de rust uit een ander vaatje? 2e helft Charleroi brengt de bal weer aan het rollen. Trekt de thuisploeg de lijn van de eerste helft door of tapt Standard na de rust uit een ander vaatje?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45+2' eerste helft, minuut 47. Rust. Applaus van de Charleroi-supporters na een zeer degelijke eerste helft van hun team. Charleroi staat aan de rust verdiend op voorsprong. Dessoleil scoorde op het halfuur met een vrije trap. Standard moest de wedstrijd ondergaan. Rust Applaus van de Charleroi-supporters na een zeer degelijke eerste helft van hun team. Charleroi staat aan de rust verdiend op voorsprong. Dessoleil scoorde op het halfuur met een vrije trap. Standard moest de wedstrijd ondergaan.

45+1' eerste helft, minuut 46. Daar is Charleroi opnieuw! Nu is het Busi die aan het kanon gaat staan. Hij mikt de bal rakelings over. De thuisploeg is heer en meester. Daar is Charleroi opnieuw! Nu is het Busi die aan het kanon gaat staan. Hij mikt de bal rakelings over. De thuisploeg is heer en meester.

45' eerste helft, minuut 45. Nicholson stelt Bodart op de proef. Nicholson probeert het nu zelf met een knap schot. Bodart heeft er alle moeite van de wereld mee en moet de bal lossen. Standard wordt overvleugeld. Nicholson stelt Bodart op de proef Nicholson probeert het nu zelf met een knap schot. Bodart heeft er alle moeite van de wereld mee en moet de bal lossen. Standard wordt overvleugeld.

44' eerste helft, minuut 44.

43' eerste helft, minuut 43. Flinke misser van Rezaei. Standard ontsnapt aan de 2-0! Nicholson brengt Rezaei met een uitstekende doorsteekpass alleen voor Bodart, maar de spits besluit wild over. Hier was veel meer mee te doen. Flinke misser van Rezaei Standard ontsnapt aan de 2-0! Nicholson brengt Rezaei met een uitstekende doorsteekpass alleen voor Bodart, maar de spits besluit wild over. Hier was veel meer mee te doen.

38' eerste helft, minuut 38. Gholizadeh botst op Bodart. Charleroi gaat gewoon door op zijn elan. Een poging van Nurio wordt nog afgeblokt door Vanheusden. Meteen daarna waagt Gholizadeh zijn kans met een schot vanuit een scherpe hoek. Bodart is alert en werkt de bal in hoekschop. Die levert niks op. . Gholizadeh botst op Bodart Charleroi gaat gewoon door op zijn elan. Een poging van Nurio wordt nog afgeblokt door Vanheusden. Meteen daarna waagt Gholizadeh zijn kans met een schot vanuit een scherpe hoek. Bodart is alert en werkt de bal in hoekschop. Die levert niks op.

34' eerste helft, minuut 34.

33' eerste helft, minuut 33. Standard reageert met nog maar eens een afstandsschot van Carcela, maar Penneteau heeft er weinig moeite mee. . Standard reageert met nog maar eens een afstandsschot van Carcela, maar Penneteau heeft er weinig moeite mee.

32' eerste helft, minuut 32. Dessoleil opent de score! Charleroi komt verdiend op voorsprong, Dessoleil scoort op de vrije trap. Hij krult de bal fraai in doel, al gleed Bodart ook weg op de zompige grasmat. Dessoleil opent de score! Charleroi komt verdiend op voorsprong, Dessoleil scoort op de vrije trap. Hij krult de bal fraai in doel, al gleed Bodart ook weg op de zompige grasmat.

32' Doelpunt na vrije trap tijdens eerste helft, minuut 32 door Dorian Dessoleil van Charleroi. 1, 0. vrije trap Charleroi Standard 1 0

32' Gele kaart voor Gojko Cimirot van Standard tijdens eerste helft, minuut 32 Gojko Cimirot Standard

31' eerste helft, minuut 31. Laifis loopt tegen de eerste gele kaart van de wedstrijd aan na een overtreding op Rezaei in het halve maantje. Hij geeft zo een vrije trap weg aan Charleroi, op een bijzonder interessante plek centraal voor doel. Cimirot pakt ook nog geel voor protest. Laifis loopt tegen de eerste gele kaart van de wedstrijd aan na een overtreding op Rezaei in het halve maantje. Hij geeft zo een vrije trap weg aan Charleroi, op een bijzonder interessante plek centraal voor doel. Cimirot pakt ook nog geel voor protest.

31' Gele kaart voor Kostas Laifis van Standard tijdens eerste helft, minuut 31 Kostas Laifis Standard

30' eerste helft, minuut 30. Carcela zet de onmacht van Standard in de verf met een draak van een schot. De bezoekers zullen hun niveau toch moeten opkrikken. Deflandre krijgt op de bank alvast duidelijk richtlijnen door. Carcela zet de onmacht van Standard in de verf met een draak van een schot. De bezoekers zullen hun niveau toch moeten opkrikken. Deflandre krijgt op de bank alvast duidelijk richtlijnen door.

28' eerste helft, minuut 28. Zo pittig de wedstrijd begon, zo slap is het spel intussen geworden. Bodart en Penneteau worden amper aan het werk gezet. Zo pittig de wedstrijd begon, zo slap is het spel intussen geworden. Bodart en Penneteau worden amper aan het werk gezet.

25' eerste helft, minuut 25.

23' eerste helft, minuut 23. Standard komt voorlopig bleek voor de dag. Het is Charleroi dat nog steeds de meeste honger toont. Maar heel veel kansen vallen er nog niet te noteren in deze derby. Standard komt voorlopig bleek voor de dag. Het is Charleroi dat nog steeds de meeste honger toont. Maar heel veel kansen vallen er nog niet te noteren in deze derby.

19' eerste helft, minuut 19. Vanheusden voorkomt kans voor Fall. Alweer een vreemde situatie met Bodart. De doelman komt uit om een kans voor Fall te beletten, maar Vanheusden neemt het zekere voor het onzekere en keilt de bal net voor de aanglijdende Bodart uit de voeten van Fall in hoekschop. Bij Charleroi zagen ze een penaltyovertreding op Fall, maar daar gaat Boucaut terecht niet op in. Vanheusden voorkomt kans voor Fall Alweer een vreemde situatie met Bodart. De doelman komt uit om een kans voor Fall te beletten, maar Vanheusden neemt het zekere voor het onzekere en keilt de bal net voor de aanglijdende Bodart uit de voeten van Fall in hoekschop. Bij Charleroi zagen ze een penaltyovertreding op Fall, maar daar gaat Boucaut terecht niet op in.

17' eerste helft, minuut 17. Charleroi dwingt zijn 4e hoekschop af, maar ook deze stilstaande fase levert geen doelgevaar op. Oulare kan de bal autoritair wegwerken. Charleroi dwingt zijn 4e hoekschop af, maar ook deze stilstaande fase levert geen doelgevaar op. Oulare kan de bal autoritair wegwerken.

16' eerste helft, minuut 16. Na een boeiende openingsfase valt de wedstrijd nu wat stil. Intussen blijft het stevig regenen in Charleroi. Na een boeiende openingsfase valt de wedstrijd nu wat stil. Intussen blijft het stevig regenen in Charleroi.

16' eerste helft, minuut 16.

12' eerste helft, minuut 12. Zompige grasmat. De grasmat maakt het voor beide teams moeilijk om vlot te voetballen. Door hevige regenval ligt het veld er erg zompig bij. Zompige grasmat De grasmat maakt het voor beide teams moeilijk om vlot te voetballen. Door hevige regenval ligt het veld er erg zompig bij.

10' eerste helft, minuut 10. Daar is het antwoord van Standard. Bastien haalt verschroeiend uit, maar zijn schot is nog niet goed gericht. Toch een eerste prikje van de bezoekers. Daar is het antwoord van Standard. Bastien haalt verschroeiend uit, maar zijn schot is nog niet goed gericht. Toch een eerste prikje van de bezoekers.

10' eerste helft, minuut 10. Charleroi is als een bezetene aan deze wedstrijd begonnen, Standard geeft voorlopig niet thuis. Stef Wijnants op Radio 1. Charleroi is als een bezetene aan deze wedstrijd begonnen, Standard geeft voorlopig niet thuis. Stef Wijnants op Radio 1

9' eerste helft, minuut 9. Bodart moet aan de bak. Charleroi neemt het voortouw in deze derby. Nicholson waagt zijn kans met een verre knal en dwingt Bodart tot een uitstekende redding. Standard moet het spel ondergaan. Bodart moet aan de bak Charleroi neemt het voortouw in deze derby. Nicholson waagt zijn kans met een verre knal en dwingt Bodart tot een uitstekende redding. Standard moet het spel ondergaan.

6' eerste helft, minuut 6. Bodart zit toch niet lekker in de wedstrijd. De doelman komt ver uit op een hoge bal en misrekent zich, maar wordt uit de nood geholpen door Gavory. Het leidt wel tot een hoekschop, maar die levert niks op. Bodart zit toch niet lekker in de wedstrijd. De doelman komt ver uit op een hoge bal en misrekent zich, maar wordt uit de nood geholpen door Gavory. Het leidt wel tot een hoekschop, maar die levert niks op.

5' eerste helft, minuut 5.

3' eerste helft, minuut 3. Rezaei gaat achter de bal staan, maar zijn vrije trap wordt afgeblokt. Vreemd begin van de wedstrijd. Rezaei gaat achter de bal staan, maar zijn vrije trap wordt afgeblokt. Vreemd begin van de wedstrijd.

2' eerste helft, minuut 2. Standard moet al meteen een vrije trap toestaan op een knullige wijze. Bodart wil de bal laten botsen voor hij uittrapt, maar de bal valt dood op het zompige veld. De doelman raapt de bal dan maar op, maar dat mag natuurlijk niet. Het levert Charleroi een vrije trap in de zestien op. Standard moet al meteen een vrije trap toestaan op een knullige wijze. Bodart wil de bal laten botsen voor hij uittrapt, maar de bal valt dood op het zompige veld. De doelman raapt de bal dan maar op, maar dat mag natuurlijk niet. Het levert Charleroi een vrije trap in de zestien op.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Terwijl de rookpluimen van het Bengaals vuur nog optrekken, zijn Charleroi en Standard eraan begonnen in een sfeervol Stade du Pays. Wie komt als winnaar uit de Waalse derby? Aftrap Terwijl de rookpluimen van het Bengaals vuur nog optrekken, zijn Charleroi en Standard eraan begonnen in een sfeervol Stade du Pays. Wie komt als winnaar uit de Waalse derby?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

17:45 vooraf, 17 uur 45. Houdt Charleroi nog eens de punten thuis tegen Standard? Op eigen veld de Waalse derby tegen Standard winnen, dat is voor Charleroi toch al bijna 5 jaar geleden. Eind april 2015 won het in Play-off I met 1-0, sindsdien volgden in 5 thuiswedstrijden tegen Standard 3 nederlagen en het draaide het 2 keer op een gelijkspel uit. Houdt Charleroi nog eens de punten thuis tegen Standard? Op eigen veld de Waalse derby tegen Standard winnen, dat is voor Charleroi toch al bijna 5 jaar geleden. Eind april 2015 won het in Play-off I met 1-0, sindsdien volgden in 5 thuiswedstrijden tegen Standard 3 nederlagen en het draaide het 2 keer op een gelijkspel uit.

17:43 vooraf, 17 uur 43. Sterke thuisreputatie. Charleroi is op eigen veld aan en indrukwekkende reeks bezig. Sinds eind oktober won het maar liefst 7 van zijn 8 thuiswedstrijden in de competitie. Enkel thuis tegen Club Brugge kwam het niet verder dan een gelijkspel. Sterke thuisreputatie Charleroi is op eigen veld aan en indrukwekkende reeks bezig. Sinds eind oktober won het maar liefst 7 van zijn 8 thuiswedstrijden in de competitie. Enkel thuis tegen Club Brugge kwam het niet verder dan een gelijkspel.

17:35 vooraf, 17 uur 35. Houden de supporters zich dit keer wel koest? De vorige confrontatie tussen Charleroi en Standard draaide uit op een 1-1-gelijkspel. Charleroi leek eind september nochtans op weg naar winst dankzij een treffer van Morioka, maar in de 90e minuut maakte Mpoku alsnog gelijk. Het altijd beladen duel werd in de slotfase nog ontsierd door wangedrag van supporters. Scheidsrechter Van Driessche moest de wedstrijd tot 2 keer toe stilleggen. Houden de supporters zich dit keer wel koest? De vorige confrontatie tussen Charleroi en Standard draaide uit op een 1-1-gelijkspel. Charleroi leek eind september nochtans op weg naar winst dankzij een treffer van Morioka, maar in de 90e minuut maakte Mpoku alsnog gelijk. Het altijd beladen duel werd in de slotfase nog ontsierd door wangedrag van supporters. Scheidsrechter Van Driessche moest de wedstrijd tot 2 keer toe stilleggen.

17:27 vooraf, 17 uur 27. Ook Standard heeft er een pittig drieluik op zitten met wedstrijden tegen Club Brugge, Genk en Antwerp. Dat leverde een mooi rapport op voor de Luikenaars met 7 op 9, enkel tegen Club bleef Standard steken op een puntendeling. Ook Standard heeft er een pittig drieluik op zitten met wedstrijden tegen Club Brugge, Genk en Antwerp. Dat leverde een mooi rapport op voor de Luikenaars met 7 op 9, enkel tegen Club bleef Standard steken op een puntendeling.

17:26 vooraf, 17 uur 26. Stevig programma voor Charleroi. Voor Charleroi lijkt Play-off I al begonnen. In de voorbije 6 wedstrijden speelde het tegen Club Brugge (2 keer), Genk, Antwerp en KV Mechelen. Tussendoor kwam ook Zulte Waregem over de vloer. Met 8 op 18 is Charleroi nipt gebuisd, enkel thuis tegen KV Mechelen en Zulte Waregem kon het winnen. Met Standard krijgt het nu dus opnieuw een lastige tegenstander voorgeschoteld. Stevig programma voor Charleroi Voor Charleroi lijkt Play-off I al begonnen. In de voorbije 6 wedstrijden speelde het tegen Club Brugge (2 keer), Genk, Antwerp en KV Mechelen. Tussendoor kwam ook Zulte Waregem over de vloer. Met 8 op 18 is Charleroi nipt gebuisd, enkel thuis tegen KV Mechelen en Zulte Waregem kon het winnen. Met Standard krijgt het nu dus opnieuw een lastige tegenstander voorgeschoteld.

17:26 vooraf, 17 uur 26. Opstellingen. Geen wijzigingen bij Standard. De elf die vorige week aan de wedstrijd tegen Antwerp begonnen, staan ook vanavond aan de aftrap. Bij Charleroi is er slechts één wijziging. Kayembe maakt plaats voor Rezaei. Opstellingen Geen wijzigingen bij Standard. De elf die vorige week aan de wedstrijd tegen Antwerp begonnen, staan ook vanavond aan de aftrap. Bij Charleroi is er slechts één wijziging. Kayembe maakt plaats voor Rezaei.

16:17 vooraf, 16 uur 17. Preud'homme geschorst. Een hevig gesticulerende Preud'homme hoef je niet te verwachten vandaag in Charleroi. Hij is als eerste Belgische trainer ooit geschorst na 5 gele kaarten. Preud'homme geschorst Een hevig gesticulerende Preud'homme hoef je niet te verwachten vandaag in Charleroi. Hij is als eerste Belgische trainer ooit geschorst na 5 gele kaarten.

16:10 vooraf, 16 uur 10. Het zijn vaak heel gesloten wedstrijden. We zullen dus efficiënt moeten zijn, zowel offensief als defensief. Michel Preud'homme. Het zijn vaak heel gesloten wedstrijden. We zullen dus efficiënt moeten zijn, zowel offensief als defensief. Michel Preud'homme

Een eerste uitdaging van de ultra's van Charleroi: muizenvallen liggen verspreid over het stadion.

15:53 vooraf, 15 uur 53. "Choc wallon" zonder Preud'homme. Standard gaat vanavond op bezoek bij Charleroi. De "choc wallon", de Waalse derby, won de laatste jaren sterk aan belang en het duel tussen de nummers 4 en 5 beloofd alweer hevig te worden. Pakt de ploeg van Michel Preud'homme tegen Charleroi 9 op 9? De wedstrijd gaat om 18u van start. Preud'homme zal zelf niet naast het veld staan, hij is geschorst na 5 gele kaarten. . "Choc wallon" zonder Preud'homme Standard gaat vanavond op bezoek bij Charleroi. De "choc wallon", de Waalse derby, won de laatste jaren sterk aan belang en het duel tussen de nummers 4 en 5 beloofd alweer hevig te worden. Pakt de ploeg van Michel Preud'homme tegen Charleroi 9 op 9? De wedstrijd gaat om 18u van start. Preud'homme zal zelf niet naast het veld staan, hij is geschorst na 5 gele kaarten.

15:53 - Vooraf Vooraf, 15 uur 53

Opstelling Charleroi. Nicolas Penneteau, Maxime Busi, Steeven Willems, Dorian Dessoleil, Núrio, Mamadou Fall, Ali Gholizadeh, Marco Ilaimaharitra, Ryota Morioka, Kaveh Rezaei, Shamar Nicholson Opstelling Charleroi Shamar Nicholson, Kaveh Rezaei, Ryota Morioka, Marco Ilaimaharitra, Ali Gholizadeh, Mamadou Fall, Núrio, Dorian Dessoleil, Steeven Willems, Maxime Busi, Nicolas Penneteau

Opstelling Standard. Arnaud Bodart, Mërgim Vojvoda, Zinho Vanheusden, Kostas Laifis, Nicolas Gavory, Samuel Bastien, Selim Amallah, Gojko Cimirot, Mehdi Carcela-González, Obbi Oulare, Maxime Lestienne Opstelling Standard Maxime Lestienne, Obbi Oulare, Mehdi Carcela-González, Gojko Cimirot, Selim Amallah, Samuel Bastien, Nicolas Gavory, Kostas Laifis, Zinho Vanheusden, Mërgim Vojvoda, Arnaud Bodart