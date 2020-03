Houdt Charleroi de punten thuis in Waalse derby tegen Standard?

17:45

vooraf, 17 uur 45. Houdt Charleroi nog eens de punten thuis tegen Standard? Op eigen veld de Waalse derby tegen Standard winnen, dat is voor Charleroi toch al bijna 5 jaar geleden. Eind april 2015 won het in Play-off I met 1-0, sindsdien volgden in 5 thuiswedstrijden tegen Standard 3 nederlagen en het draaide het 2 keer op een gelijkspel uit.