Charleroi veegt Standard weg in de Waalse clash en eist de 3e plaats op

Charleroi - Standard in een notendop:

Ze hebben er lang op moeten wachten, maar voor het eerst sinds eind april 2015 kunnen de Charleroi-supporters nog eens een overwinning tegen rivaal Standard vieren. In de voorbije 12 Waalse derby’s was hen dat niet gegund.

Dessoleil schenkt Charleroi verdiende voorsprong

Vlak voor de rust snuffelde de thuisploeg nog een paar keer aan de 2-0. Rezaei verknoeide een levensgrote kans na een knappe doorsteekpass van Nicholson, terwijl diezelfde Jamaicaan Bodart niet veel later in de problemen bracht met alweer een stevig schot. Ook Busi ging nog aan het kanon staan, zijn schot ging rakelings over.

De toon was wel meteen gezet. Charleroi begon als een bezetene aan de wedstrijd. Bodart moest al vroeg in de wedstrijd zijn kunnen tonen op een verre knal van Nicholson. Het bleef éénrichtingsverkeer zonder echt veel kansen voor Charleroi. Standard kon enkel tegenprikken met een schot van Bastien.

Aan sfeer geen gebrek in het Stade du Pays bij de aftrap van deze Waalse derby. Aan regen ook niet en dat zorgde voor een zompige grasmat. Dat ondervond ook Standard-doelman Bodart toen hij de bal wou laten botsen en die bleef plakken aan het gras. Bodart raapte de bal weer op en dat leverde Charleroi een vrije trap in de zestien op, maar Rezaei kon die niet benutten.

Standard kan geen vuist maken na de rust

Standard had een metamorfose nodig in de tweede helft, maar die gedaanteverwisseling kwam er niet. Integendeel, 10 minuten na de rust keken de bezoekers tegen een 2-0-achterstand aan. Nicholson stond na een heerlijk tikje van Gholizadeh plots oog in oog met Bodart en liet de doelman kansloos achter.

Een nieuwe tik voor Standard, dat maar niet in staat bleek om te reageren. De geschorste Michel Preud’homme zag vanuit de tribunes lijdzaam hoe zijn ploeg steeds meer fouten nodig had om een gretig Charleroi af te stoppen. Een vrije trap van Rezaei ging rakelings over het doel van Bodart.

De thuisploeg wou zijn fans duidelijk op een derde treffer trakteren en werd daarbij amper iets in de weg gelegd door Standard. Na balverlies van de bezoekers leek ook Fall zijn goaltje mee te pikken, maar hij speelde het slecht uit.

Pas in de slotminuten spartelde Standard nog even tegen. Lestienne werd in de tang genomen in de zestien, maar kreeg geen penalty. Ook Laifis kreeg nog een goede kans op de 2-1, maar de verdiende winst van Charleroi kwam nooit in het gedrang.