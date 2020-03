LIVE: Cercle verdedigt voorsprong met hand en tand, gelijkmaker Gent afgekeurd

Fase per fase

Fase per fase

54' tweede helft, minuut 54. De druk van AA Gent houdt aan. Hoelang houdt Cercle Brugge stand, want het komt er zelf amper uit? De druk van AA Gent houdt aan. Hoelang houdt Cercle Brugge stand, want het komt er zelf amper uit?

52' tweede helft, minuut 52. David gaat liggen na licht contact in de zestien. Visser wil er niets van weten en legt de bal niet op de stip. Er leek niet veel aan de hand, maar AA Gent had wel een hoekschop moeten krijgen. David gaat liggen na licht contact in de zestien. Visser wil er niets van weten en legt de bal niet op de stip. Er leek niet veel aan de hand, maar AA Gent had wel een hoekschop moeten krijgen.

51' tweede helft, minuut 51. Gent is niet van plan om lang te wachten met de gelijkmaker. Het duwt de thuisploeg richting het eigen doel. Gent is niet van plan om lang te wachten met de gelijkmaker. Het duwt de thuisploeg richting het eigen doel.

50' tweede helft, minuut 50.

49' tweede helft, minuut 49. Ngadeu raakt de bal met zijn arm. De VAR grijpt in. Ngadeu heeft de bal met zijn arm geraakt en het Gentse feestje gaat niet door. Ngadeu raakt de bal met zijn arm De VAR grijpt in. Ngadeu heeft de bal met zijn arm geraakt en het Gentse feestje gaat niet door.

48' tweede helft, minuut 48. Meteen 1-1. Ngadeu maakt er meteen 1-1 van in twee tijden. Na de Brugse blitzstart in de eerste helft, is het nu AA Gent dat snel scoort. Meteen 1-1 Ngadeu maakt er meteen 1-1 van in twee tijden. Na de Brugse blitzstart in de eerste helft, is het nu AA Gent dat snel scoort.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

30' tweede helft, minuut 30. Tweede helft. De tweede helft tussen Cercle Brugge en AA Gent is begonnen. Tappen vooral de bezoekers na de rust uit een ander vaatje? Tweede helft De tweede helft tussen Cercle Brugge en AA Gent is begonnen. Tappen vooral de bezoekers na de rust uit een ander vaatje?

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

44' eerste helft, minuut 44. Rust. Na een aangename eerste helft gaat Cercle met een voorsprong rusten. Hoggas verraste AA Gent al na amper 25 seconden: 1-0. Het antwoord van AA Gent kwam vooral vanop afstand, maar Cercle-doelman Moser liet zich niet kennen. Rust Na een aangename eerste helft gaat Cercle met een voorsprong rusten. Hoggas verraste AA Gent al na amper 25 seconden: 1-0. Het antwoord van AA Gent kwam vooral vanop afstand, maar Cercle-doelman Moser liet zich niet kennen.

43' eerste helft, minuut 43. Heet standje voor de kooi van Moser. Tsjakvetadze zet de bal, via Moser, voor tot bij Depoitre. Coulibaly kan nog niet in hoekschop duwen. Heet standje voor de kooi van Moser. Tsjakvetadze zet de bal, via Moser, voor tot bij Depoitre. Coulibaly kan nog niet in hoekschop duwen.

42' eerste helft, minuut 42. Ook een tweede poging van Tsjakvetadze wordt door Moser gestopt. De Cercle-doelman is op geen foutje te betrappen. Ook een tweede poging van Tsjakvetadze wordt door Moser gestopt. De Cercle-doelman is op geen foutje te betrappen.

41' eerste helft, minuut 41. Depoitre controleert nog maar eens een bal niet goed. De diepe spits van AA Gent heeft het heel moeilijk vanavond. Depoitre controleert nog maar eens een bal niet goed. De diepe spits van AA Gent heeft het heel moeilijk vanavond.

39' eerste helft, minuut 39. Sterke Moser. Tsjakvetadze schudt een paar Cercle-spelers van zich af. Hij zoekt de verste hoek, maar daar ligt ook Moser. . Sterke Moser Tsjakvetadze schudt een paar Cercle-spelers van zich af. Hij zoekt de verste hoek, maar daar ligt ook Moser.

37' eerste helft, minuut 37.

36' eerste helft, minuut 36. Stevig schot van Bezoes. Moser gaat nog een keer goed plat op een hard schot van Bezoes. De doelman van Cercle speelt voorlopig een foutloze wedstrijd. Stevig schot van Bezoes Moser gaat nog een keer goed plat op een hard schot van Bezoes. De doelman van Cercle speelt voorlopig een foutloze wedstrijd.

35' eerste helft, minuut 35. Ngadeu hangt even aan Eppel die daardoor niet achter de bal kan lopen. De verdediger van AA Gent was ook de laatste man, maar Visser zag er geen graten in. Ngadeu hangt even aan Eppel die daardoor niet achter de bal kan lopen. De verdediger van AA Gent was ook de laatste man, maar Visser zag er geen graten in.

33' eerste helft, minuut 33. Bezoes kan afdrukken op de rand van de zestien, maar kraakt zijn schot helemaal. De Oekraïner speelt niet zijn beste wedstrijd. . Bezoes kan afdrukken op de rand van de zestien, maar kraakt zijn schot helemaal. De Oekraïner speelt niet zijn beste wedstrijd.

32' eerste helft, minuut 32. De thuisploeg kwam nu al even niet meer in de buurt van Kaminski. AA Gent dreigt nog een keer op corner, maar Kums vindt geen ploegmaat voor doel. De thuisploeg kwam nu al even niet meer in de buurt van Kaminski. AA Gent dreigt nog een keer op corner, maar Kums vindt geen ploegmaat voor doel.

30' eerste helft, minuut 30. Er komen steeds meer openingen voor AA Gent. Bezoes verliest de bal knullig en dat is niet naar de zin van de meegereisde fans. Er komen steeds meer openingen voor AA Gent. Bezoes verliest de bal knullig en dat is niet naar de zin van de meegereisde fans.

29' eerste helft, minuut 29. Visser wacht even op het verdicht van de VAR en ook dat is Cercle gunstig gezind. We voetballen voort. Visser wacht even op het verdicht van de VAR en ook dat is Cercle gunstig gezind. We voetballen voort.

29' eerste helft, minuut 29. Chatziisaias tackelt de bal uit de voeten van de doorgebroken David in de zestien. Bij AA Gent claimen ze een strafschop, maar dat is het zeker niet. Chatziisaias tackelt de bal uit de voeten van de doorgebroken David in de zestien. Bij AA Gent claimen ze een strafschop, maar dat is het zeker niet.

26' eerste helft, minuut 26. Dabila raakt Bezoes in het aangezicht met zijn arm. De Oekraïner moet worden opgelapt, maar kan voort. Dabila raakt Bezoes in het aangezicht met zijn arm. De Oekraïner moet worden opgelapt, maar kan voort.

25' eerste helft, minuut 25. Eerste keer David. Daar is Jonathan David een eerste keer. De Canadees krijgt te veel ruimte in de zestien, kan afdrukken, maar mikt op Moser. Eerste keer David Daar is Jonathan David een eerste keer. De Canadees krijgt te veel ruimte in de zestien, kan afdrukken, maar mikt op Moser.

24' eerste helft, minuut 24. Eppel vergeet zijn ploegmaats in een counter te betrekken en verliest de bal. Er lag veel ruimte om op Kaminski af te stormen. Eppel vergeet zijn ploegmaats in een counter te betrekken en verliest de bal. Er lag veel ruimte om op Kaminski af te stormen.

23' eerste helft, minuut 23. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

22' eerste helft, minuut 22.

21' eerste helft, minuut 21. Depoitre stond helemaal vrij op de rand van de zestien, maar laat de bal zomaar liggen. De spits van AA Gent is duidelijk nog op zoek naar zijn beste vorm. Depoitre stond helemaal vrij op de rand van de zestien, maar laat de bal zomaar liggen. De spits van AA Gent is duidelijk nog op zoek naar zijn beste vorm.

20' eerste helft, minuut 20. Castro-Montes is de volgende die het mag proberen, maar hij krijgt de bal niet tussen de palen. Het gaat goed op en neer. Castro-Montes is de volgende die het mag proberen, maar hij krijgt de bal niet tussen de palen. Het gaat goed op en neer.

18' eerste helft, minuut 18. Kums probeert het vanuit een scherpe hoek, maar Moser laat zich niet verrassen. AA Gent komt beter in de wedstrijd. Kums probeert het vanuit een scherpe hoek, maar Moser laat zich niet verrassen. AA Gent komt beter in de wedstrijd.

18' eerste helft, minuut 18. Mohammadi op de lat. Mohammadi haalt uit vanaf 25 meter. Het strakke schot spat uiteen op de dwarsligger. Dichter bij een goal kwam AA Gent voorlopig nog niet. Mohammadi op de lat Mohammadi haalt uit vanaf 25 meter. Het strakke schot spat uiteen op de dwarsligger. Dichter bij een goal kwam AA Gent voorlopig nog niet.

15' eerste helft, minuut 15. Het staat heel goed bij Cercle Brugge. Johan De Caluwé. Het staat heel goed bij Cercle Brugge. Johan De Caluwé

14' eerste helft, minuut 14. Cercle voetbalt vrank en vrij door het midden. Castro-Montes ruimt op, maar doet dat niet goed. Het balbezit blijft voor de thuisploeg. Cercle voetbalt vrank en vrij door het midden. Castro-Montes ruimt op, maar doet dat niet goed. Het balbezit blijft voor de thuisploeg.

11' eerste helft, minuut 11. Cercle blijft het doel van Kaminski bestormen. Gent heeft alle moeite van de wereld om grip op de thuisploeg te krijgen. Cercle blijft het doel van Kaminski bestormen. Gent heeft alle moeite van de wereld om grip op de thuisploeg te krijgen.

9' eerste helft, minuut 9. Bezoes haalt de achterlijn en legt terug. Moser plukt de bal gemakkelijk. Bezoes haalt de achterlijn en legt terug. Moser plukt de bal gemakkelijk.

8' eerste helft, minuut 8. Cercle domineert. Cercle is de betere ploeg in de beginfase. Plastoen geeft een hoekschop weg op een schot van De Belder. De corner wordt verlengd voor doel, maar Kaminski kan laten lopen. Cercle domineert Cercle is de betere ploeg in de beginfase. Plastoen geeft een hoekschop weg op een schot van De Belder. De corner wordt verlengd voor doel, maar Kaminski kan laten lopen.

5' eerste helft, minuut 5. AA Gent was even aangeslagen maar komt nu toch met een antwoord. Depoitre mikt in de zestien op Hotic. . AA Gent was even aangeslagen maar komt nu toch met een antwoord. Depoitre mikt in de zestien op Hotic.

4' eerste helft, minuut 4. Het openingsdoelpunt werd nog even door de VAR bekeken, maar Hoggas duwde het leer reglementair over de doellijn. Het openingsdoelpunt werd nog even door de VAR bekeken, maar Hoggas duwde het leer reglementair over de doellijn.

4' eerste helft, minuut 4.

1' eerste helft, minuut 1. Opsteker van jewelste voor Cercle. We zijn 25 seconden bezig en de bal ligt al in het doel van Kaminski. Hoggas tikt het leer met veel geluk aan de tweede paal over de achterlijn. Wat een blitzstart van de thuisploeg. Opsteker van jewelste voor Cercle We zijn 25 seconden bezig en de bal ligt al in het doel van Kaminski. Hoggas tikt het leer met veel geluk aan de tweede paal over de achterlijn. Wat een blitzstart van de thuisploeg.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. De bal rolt in het Jan Breydelstadion. Welke ploeg in vorm doet er vanavond drie punten bij? Aftrap De bal rolt in het Jan Breydelstadion. Welke ploeg in vorm doet er vanavond drie punten bij?

1' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 1 door Kevin Hoggas van Cercle Brugge. 1, 0. goal Cercle Brugge KAA Gent 1 0

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:01 Bij Cercle Brugge staat iedereen achter de ploeg. vooraf, 20 uur 01. Bij Cercle Brugge staat iedereen achter de ploeg

19:49 vooraf, 19 uur 49. Twee teams in vorm. Cercle Brugge zit de laatste weken in de winning mood. Het pakte 9 op 9 en is daardoor ook niet langer laatste in de stand. AA Gent doet het met 19 op 21 ook uitstekend. Twee teams in vorm Cercle Brugge zit de laatste weken in de winning mood. Het pakte 9 op 9 en is daardoor ook niet langer laatste in de stand. AA Gent doet het met 19 op 21 ook uitstekend.

19:26 Jonathan David speelt met de gouden stier op zijn rug, al beende Mbokani hem gisteravond met 3 goals wel bij. vooraf, 19 uur 26. Jonathan David speelt met de gouden stier op zijn rug, al beende Mbokani hem gisteravond met 3 goals wel bij. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

19:20 vooraf, 19 uur 20. Opstellingen. Geen grote verrassingen bij de opstellingen van beide teams, daar was op basis van de resultaten van de voorbije weken ook weinig reden toe. Bij Gent moet nagenoeg dezelfde ploeg als afgelopen donderdag tegen Roma opdraven. De geschorste Odjidja wordt vervangen door Tsjakvetadze. Opstellingen Geen grote verrassingen bij de opstellingen van beide teams, daar was op basis van de resultaten van de voorbije weken ook weinig reden toe. Bij Gent moet nagenoeg dezelfde ploeg als afgelopen donderdag tegen Roma opdraven. De geschorste Odjidja wordt vervangen door Tsjakvetadze.

19:20 vooraf, 19 uur 20. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

19:17 vooraf, 19 uur 17. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

19:17 - Vooraf Vooraf, 19 uur 17

Opstelling Cercle Brugge. Lennart Moser, Giulian Biancone, Dimitrios Chatziisaias, Kouadio-Yves Dabila, Dimitar Velkovski, Johanna Omolo, Lassana Coulibaly, Dino Hotic, Kevin Hoggas, Márton Eppel, Dylan de Belder Opstelling Cercle Brugge Dylan de Belder, Márton Eppel, Kevin Hoggas, Dino Hotic, Lassana Coulibaly, Johanna Omolo, Dimitar Velkovski, Kouadio-Yves Dabila, Dimitrios Chatziisaias, Giulian Biancone, Lennart Moser

Opstelling KAA Gent. Thomas Kaminski, Alessio Castro-Montes, Igor Plastoen, Michael Ngadeu-Ngadjui, Milad Mohammadi, Sven Kums, Elisha Owusu, Giorgi Tsjakvetadze, Roman Bezoes, Laurent Depoitre, Jonathan David Opstelling KAA Gent Jonathan David, Laurent Depoitre, Roman Bezoes, Giorgi Tsjakvetadze, Elisha Owusu, Sven Kums, Milad Mohammadi, Michael Ngadeu-Ngadjui, Igor Plastoen, Alessio Castro-Montes, Thomas Kaminski