Cercle Brugge heeft Operatie Redding bijna voltooid, zuur verlies voor Gent

Cercle Brugge - AA Gent kort samengevat:

Blitzstart van Cercle Brugge

De wedstrijd kon voor Cercle Brugge niet beter beginnen. Na amper 25 seconden frommelde Hoggas een afgeweken voorzet voorbij Kaminski in doel. Niet veel later was de thuisploeg daar opnieuw, maar Eppel werkte flauw af.



De Brugse blitzstart kreeg daarna niet echt een vervolg en AA Gent kwam gaandeweg beter in de wedstrijd. Na bijna 20 minuten spelen, haalde Mohammadi uit van erg ver. Moser zat in de goede hoek, maar het was de dwarsligger die de bezoekers van de gelijkmaker hield.



Op een eerste actie van David was het lang wachten. Halverwege de eerste helft stak hij een eerste keer zijn neus aan het venster. Hij draaide zich goed vrij in de zestien, maar mikte flauw op Moser.

Op het halfuur was de Canadese topschutter daar opnieuw. Hij stormde op Moser af, maar kon niet afdrukken na geweldig verdedigend werk van Chatziisaias. De Griek tackelde het leer uit de voeten van David, die wel een strafschop claimde. Visser en de VAR legden de bal niet op de stip.

Cercle onderging het spel in de slotfase van de eerste helft. Gent probeerde het vooral vanop afstand via Bezoes en Tsjakvetadze. Moser lag telkens goed in de weg.