Hattrickheld Mbokani trapt Antwerp simpel voorbij pover Oostende

Antwerp - KV Oostende in een notendop:

Mbokani slaat Oostende heel snel K.O.

Antwerp pakte uit met een kanonstart tegen Oostende. Nog binnen de eerste minuut zette Haroun Mbokani op weg naar goal, en die werkte de bal in twee tijden voorbij Dutoit. KVO was nauwelijks bekomen, of het kreeg al een tweede draai om de oren: Mbokani kon bij een hoekschop ongehinderd raak koppen, 2-0 na nog geen vijf minuten.

Oostende hing in de touwen en had geen reactie in huis op de blitzstart van de thuisploeg. Eenzame spits Sakala werd weinig of niet bereikt, een handvol hoekschoppen leverde niets op.

Antwerp controleerde de partij en drukte pas met de rust in zicht het gaspedaal weer wat dieper in. Refaelov liet een dubbele kans onbenut, Faes voorkwam met een redding op de doellijn een zuivere hattrick van Mbokani.