LIVE: Knokt Zulte Waregem zich aan de kust terug in PO1-strijd?

41' eerste helft, minuut 41. Waasland-Beveren staat na amper 12 minuten al 2-0 achter op het veld van KV Mechelen. Dat is goed nieuws voor de kustploeg. Waasland-Beveren staat na amper 12 minuten al 2-0 achter op het veld van KV Mechelen. Dat is goed nieuws voor de kustploeg.

38' eerste helft, minuut 38. Zulte Waregem probeert de wedstrijd in handen te nemen en de kansen nemen daardoor toe. Larin wordt prima diep gestuurd door Bruno, maar de Canadees ziet zijn lage schuiver voorlangs gaan. Aan kansen geen gebrek voorlopig. Zulte Waregem probeert de wedstrijd in handen te nemen en de kansen nemen daardoor toe. Larin wordt prima diep gestuurd door Bruno, maar de Canadees ziet zijn lage schuiver voorlangs gaan. Aan kansen geen gebrek voorlopig.

37' eerste helft, minuut 37. Dompé zet Faes in de wind, maar zijn voorzet lijkt nergens naar. Walsh pikt die alsnog op, krijgt de bal met een gelukje tot bij Vossen, die meteen uithaalt. Een makkelijke plukbal lijkt het te worden voor Dutoit, tot een put in het veld de bal op diens gezicht katapulteert. Dompé zet Faes in de wind, maar zijn voorzet lijkt nergens naar. Walsh pikt die alsnog op, krijgt de bal met een gelukje tot bij Vossen, die meteen uithaalt. Een makkelijke plukbal lijkt het te worden voor Dutoit, tot een put in het veld de bal op diens gezicht katapulteert.

36' eerste helft, minuut 36. De herhaling van de gelijkmaker is binnen, inclusief VAR-lijn. Die toont ons dat Milovic veel te laat uitstapt en Larin daardoor onside zet. De herhaling van de gelijkmaker is binnen, inclusief VAR-lijn. Die toont ons dat Milovic veel te laat uitstapt en Larin daardoor onside zet.

34' eerste helft, minuut 34. Kainourgios lijkt de bal te verliezen aan Bataille, maar zet door en herovert het leer. Bataille begaat daarna de fout, waardoor een Dompé een vrije trap mag nemen die meer op een hoekschop lijkt. Kainourgios lijkt de bal te verliezen aan Bataille, maar zet door en herovert het leer. Bataille begaat daarna de fout, waardoor een Dompé een vrije trap mag nemen die meer op een hoekschop lijkt.

33' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 33 door Damien Marcq van Zulte Waregem. 1, 1. goal KV Oostende Zulte Waregem 1 1

32' eerste helft, minuut 32. Marcq hangt de bordjes gelijk! Cyle Larin lijkt uit buitenspel door te breken. De Canadees bedient Marcq met een gelukje, die Dutoit omspeelt en de bal in het dak van het doel knalt! Marcq hangt de bordjes gelijk! Cyle Larin lijkt uit buitenspel door te breken. De Canadees bedient Marcq met een gelukje, die Dutoit omspeelt en de bal in het dak van het doel knalt!

29' eerste helft, minuut 29. Bansen met een nodige zweefduik. KVO breekt voor de zoveelste keer uit! Walsh mist de interceptie en gaat neer. De Fauw stopt een eerste pass, maar trapt daarna naast de bal. Daardoor kan Sakala besluiten, maar Bansen zweeft de bal knap uit zijn doel. Bansen met een nodige zweefduik KVO breekt voor de zoveelste keer uit! Walsh mist de interceptie en gaat neer. De Fauw stopt een eerste pass, maar trapt daarna naast de bal. Daardoor kan Sakala besluiten, maar Bansen zweeft de bal knap uit zijn doel.

26' eerste helft, minuut 26. Vossen dirigeert een Waregemse aanval, die uitmondt in een voorzet van Kainourgios. Die verdwijnt in hoekschop en daar kan Essevee geen kans uit puren. Vossen dirigeert een Waregemse aanval, die uitmondt in een voorzet van Kainourgios. Die verdwijnt in hoekschop en daar kan Essevee geen kans uit puren.

24' Doelpunt na strafschop tijdens eerste helft, minuut 24 door Ari Skúlason van KV Oostende. 1, 0. penalty KV Oostende Zulte Waregem 1 0

24' eerste helft, minuut 24. Skulason zet de strafschop zelf om! Bansen blijft staan, maar Skulason legt de elfmeter fraai binnen in de linkerhoek. KV Oostende heeft de voorsprong beet en dat is niet onterecht te noemen. Skulason zet de strafschop zelf om! Bansen blijft staan, maar Skulason legt de elfmeter fraai binnen in de linkerhoek. KV Oostende heeft de voorsprong beet en dat is niet onterecht te noemen.

23' eerste helft, minuut 23. Strafschop voor KVO! Gianni Bruno wordt gepasseerd door een sluwe baltoets van Skulason en revancheert zich met een trekfout. Erg dom, want de bal gaat zo op de stip. Strafschop voor KVO! Gianni Bruno wordt gepasseerd door een sluwe baltoets van Skulason en revancheert zich met een trekfout. Erg dom, want de bal gaat zo op de stip.

21' Gele kaart voor Abdoulaye Sissako van Zulte Waregem tijdens eerste helft, minuut 21 Abdoulaye Sissako Zulte Waregem

21' eerste helft, minuut 21. Marcq verstuurt een draak van een pass naar Sissako, die onderschept wordt door Sakala. Sissako moet aan de noodrem hangen en slikt daardoor een geel karton. . Marcq verstuurt een draak van een pass naar Sissako, die onderschept wordt door Sakala. Sissako moet aan de noodrem hangen en slikt daardoor een geel karton.

20' eerste helft, minuut 20. Dompé rekent vakkundig af met Milovic en heeft tijd om er een ploegmaat uit te pikken met zijn voorzet. Keuze genoeg, al is het doelman Dutoit die de bal dankbaar in ontvangst mag nemen. Dompé rekent vakkundig af met Milovic en heeft tijd om er een ploegmaat uit te pikken met zijn voorzet. Keuze genoeg, al is het doelman Dutoit die de bal dankbaar in ontvangst mag nemen.

18' eerste helft, minuut 18. Je zag het van ver aankomen. Bij Oostende kregen ze de bal maar niet uit het doelgebied. Uiteindelijk was Walsh sneller op de bal dan Skulason die een domme overtreding begaat. Een interessante vrije trap voor de bezoekers is het resultaat. Je zag het van ver aankomen. Bij Oostende kregen ze de bal maar niet uit het doelgebied. Uiteindelijk was Walsh sneller op de bal dan Skulason die een domme overtreding begaat. Een interessante vrije trap voor de bezoekers is het resultaat.

17' eerste helft, minuut 17. Sakala heeft een kandidaat voor doelpunt van de week in gedachten, maar de uitvoering loopt toch net iets anders. Zijn vluchtschot gaat een handvol meters naast het doel van Bansen. Sakala heeft een kandidaat voor doelpunt van de week in gedachten, maar de uitvoering loopt toch net iets anders. Zijn vluchtschot gaat een handvol meters naast het doel van Bansen.

15' eerste helft, minuut 15. Cyle Larin, Jelle Vossen, Jean-Luc Dompé... Het zijn aardige namen, maar we hebben ze vanavond nog niet te veel moeten vermelden. Het zijn vooral de geelhemden die het vermelden waard zijn. Cyle Larin, Jelle Vossen, Jean-Luc Dompé... Het zijn aardige namen, maar we hebben ze vanavond nog niet te veel moeten vermelden. Het zijn vooral de geelhemden die het vermelden waard zijn.

14' eerste helft, minuut 14. Bij Zulte Waregem willen ze laten zien dat ze ook nog meedoen. Larin zet de bal prima voor, maar in de zestien loopt het mis. In de daaropvolgende actie valt de bal plots voor de voeten van Vossen, die zijn poging naast ziet schuiven. Bij Zulte Waregem willen ze laten zien dat ze ook nog meedoen. Larin zet de bal prima voor, maar in de zestien loopt het mis. In de daaropvolgende actie valt de bal plots voor de voeten van Vossen, die zijn poging naast ziet schuiven.

13' eerste helft, minuut 13. Skulason dropt die vrije trap op het hoofd val Milovic. Niane houdt De Fauw goed af en besluit dan op doelman Bansen! Maar ook deze keer staat de Malinees buitenspel. De lijnrechter kent een drukke avond. Skulason dropt die vrije trap op het hoofd val Milovic. Niane houdt De Fauw goed af en besluit dan op doelman Bansen! Maar ook deze keer staat de Malinees buitenspel. De lijnrechter kent een drukke avond.

11' eerste helft, minuut 11. Ante Palaversa heeft snelle voetjes en dat heeft Davy De Fauw geweten. Zijn tackle ziet er erg stevig uit, al speelt hij wel de bal. In elk geval gaat de bal naar KV Oostende. Ante Palaversa heeft snelle voetjes en dat heeft Davy De Fauw geweten. Zijn tackle ziet er erg stevig uit, al speelt hij wel de bal. In elk geval gaat de bal naar KV Oostende.

10' eerste helft, minuut 10. Sakala heeft niet veel tijd om te rouwen, want hij moet meteen weer aan de bak. Alleen wacht Vargas te lang om zijn ploegmaat te lanceren, waardoor die intussen al meters buitenspel staat. Sakala heeft niet veel tijd om te rouwen, want hij moet meteen weer aan de bak. Alleen wacht Vargas te lang om zijn ploegmaat te lanceren, waardoor die intussen al meters buitenspel staat.

9' eerste helft, minuut 9. Sakala laat de 1-0 liggen! Dennis Van Wijk grijpt zich naar de verdwenen haren! Vargas lanceert Bataille op rechts, die zet de bal meteen voor doel, waar de volledige vrijstaande Sakala altijd moet scoren! De Zambiaan mist zijn controle half en zijn overhaaste schot verdwijnt naast. Sakala laat de 1-0 liggen! Dennis Van Wijk grijpt zich naar de verdwenen haren! Vargas lanceert Bataille op rechts, die zet de bal meteen voor doel, waar de volledige vrijstaande Sakala altijd moet scoren! De Zambiaan mist zijn controle half en zijn overhaaste schot verdwijnt naast.

7' eerste helft, minuut 7. Bruno moet even bekomen nadat Skulason hem een flinke tik verkocht. Niet dat hij met plezier zal blijven liggen op de mat, want die is intussen al flink nat geregend. Bruno moet even bekomen nadat Skulason hem een flinke tik verkocht. Niet dat hij met plezier zal blijven liggen op de mat, want die is intussen al flink nat geregend.

6' eerste helft, minuut 6. Dutoit moet ingrijpen! De eerste echte kans is voor Zulte Waregem! Gianni Bruno wordt heerlijk het laantje ingestuurd en haalt verrassend snel uit. Gelukkig voor de thuisploeg staan de reflexen van William Dutoit goed afgesteld. Dutoit moet ingrijpen! De eerste echte kans is voor Zulte Waregem! Gianni Bruno wordt heerlijk het laantje ingestuurd en haalt verrassend snel uit. Gelukkig voor de thuisploeg staan de reflexen van William Dutoit goed afgesteld.

5' eerste helft, minuut 5. En opnieuw een poging van KVO, maar Niane verliest het spurtduel overduidelijk van Marvin Baudry. Al gaat opnieuw de vlag de hoogte in. En opnieuw een poging van KVO, maar Niane verliest het spurtduel overduidelijk van Marvin Baudry. Al gaat opnieuw de vlag de hoogte in.

4' eerste helft, minuut 4. En nu probeert de thuisploeg het ook eens vanop links. Skulason loopt zich goed vrij en wordt ook prima aangespeeld, al laat zijn voorzet te wensen over, waardoor Bansen de bal vlot kan plukken. De IJslander wordt bovendien afgevlagd voor buitenspel, al blijkt dat niet correct te zijn. . En nu probeert de thuisploeg het ook eens vanop links. Skulason loopt zich goed vrij en wordt ook prima aangespeeld, al laat zijn voorzet te wensen over, waardoor Bansen de bal vlot kan plukken. De IJslander wordt bovendien afgevlagd voor buitenspel, al blijkt dat niet correct te zijn.

2' eerste helft, minuut 2. De eerste voorzichtige dreiging is getekend door KVO. Vanop rechts wordt de bal blind voor doel gegooid, waar De Fauw vlot kan ontzetten voor Sakala gevaarlijk kan worden. De Fauw staat vanavond trouwens niet op zijn vertrouwde rechtsachterpositie, maar centraal in de defensie. De eerste voorzichtige dreiging is getekend door KVO. Vanop rechts wordt de bal blind voor doel gegooid, waar De Fauw vlot kan ontzetten voor Sakala gevaarlijk kan worden. De Fauw staat vanavond trouwens niet op zijn vertrouwde rechtsachterpositie, maar centraal in de defensie.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. We zijn eraan begonnen aan de kust! Geeft de thuisploeg zichzelf wat meer ademruimte onderin het klassement of mengt Zulte Waregem zich opnieuw in de strijd voor PO1? Aftrap We zijn eraan begonnen aan de kust! Geeft de thuisploeg zichzelf wat meer ademruimte onderin het klassement of mengt Zulte Waregem zich opnieuw in de strijd voor PO1?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

19:50 vooraf, 19 uur 50. Bij de bezoekers wordt er duchtig met pionnen geschoven. Achterin pakten Deschacht en Mensah de gele kaart te veel en zij moeten toekijken vanuit de tribunes. Kainourgios en Baudry nemen hun plek in. Een rijtje hoger moeten Govea en Berahino plaats ruimen voor Marcq en Dompé. Bij de bezoekers wordt er duchtig met pionnen geschoven. Achterin pakten Deschacht en Mensah de gele kaart te veel en zij moeten toekijken vanuit de tribunes. Kainourgios en Baudry nemen hun plek in. Een rijtje hoger moeten Govea en Berahino plaats ruimen voor Marcq en Dompé.

19:45 vooraf, 19 uur 45. Dennis Van Wijk kiest voor drie duidelijke wissels. De drie spelers die tegen Kortrijk naar de kant werden gehaald, moeten vanavond ook vrede nemen met een plek op de bank. Zij worden vervangen door Skulason, Neto en Vargas. Dennis Van Wijk kiest voor drie duidelijke wissels. De drie spelers die tegen Kortrijk naar de kant werden gehaald, moeten vanavond ook vrede nemen met een plek op de bank. Zij worden vervangen door Skulason, Neto en Vargas.

19:40 vooraf, 19 uur 40. Vormcrisis aan beide kanten. Zulte Waregem heeft de handdoek nog niet geworpen in de strijd voor een PO1-ticket. Vanavond treft het met KV Oostende een gewond dier als tegenstander. De kustploeg verloor 7 van de laatste 9 competitieduels en verkeert allesbehalve in de vorm van z'n leven. Niet dat het bij Essevee veel beter is met 6 nederlagen uit de laatste 7 duels. Vormcrisis aan beide kanten Zulte Waregem heeft de handdoek nog niet geworpen in de strijd voor een PO1-ticket. Vanavond treft het met KV Oostende een gewond dier als tegenstander. De kustploeg verloor 7 van de laatste 9 competitieduels en verkeert allesbehalve in de vorm van z'n leven. Niet dat het bij Essevee veel beter is met 6 nederlagen uit de laatste 7 duels.

19:40 - Vooraf Vooraf, 19 uur 40

Opstelling KV Oostende. William Dutoit, Goran Milovic, Wout Faes, Bubacarr Sanneh, Ari Skúlason, Jelle Bataille, Renato Neto, Ante Palaversa, Ronald Vargas, Adama Niane, Fashion Sakala Opstelling KV Oostende Fashion Sakala, Adama Niane, Ronald Vargas, Ante Palaversa, Renato Neto, Jelle Bataille, Ari Skúlason, Bubacarr Sanneh, Wout Faes, Goran Milovic, William Dutoit

Opstelling Zulte Waregem. Eike Bansen, Sandy Walsh, Davy De fauw, Marvin Baudry, Nikolaos Kenourgios, Gianni Bruno, Damien Marcq, Abdoulaye Sissako, Jean-Luc Dompé, Cyle Larin, Jelle Vossen Opstelling Zulte Waregem Jelle Vossen, Cyle Larin, Jean-Luc Dompé, Abdoulaye Sissako, Damien Marcq, Gianni Bruno, Nikolaos Kenourgios, Marvin Baudry, Davy De fauw, Sandy Walsh, Eike Bansen