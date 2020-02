Genk staat voor een lastige klus bij ploeg in vorm Kortrijk

20:13 vooraf, 20 uur 13. Genk-supporters hebben vertraging. Door een ongeval op de E40 zijn een aantal supportersbussen van Genk in een omleiding beland. Het lijkt erop dat heel wat bezoekende supporters niet op tijd in het stadion zullen geraken. Genk-supporters hebben vertraging Door een ongeval op de E40 zijn een aantal supportersbussen van Genk in een omleiding beland. Het lijkt erop dat heel wat bezoekende supporters niet op tijd in het stadion zullen geraken.

20:03 vooraf, 20 uur 03. Voor Genk is het echt van moeten. Wij hebben vertrouwen en willen verder gaan op ons elan. Het zal een pittige partij worden. Yves Vanderhaeghe, coach KV Kortrijk.

20:00 vooraf, 20 uur . Dewaest is geschorst. Geen Dewaest bij Genk, de centrale verdediger is geelgeschorst. Wolf schuift met zijn ploeg en zet Kouassi op het middenveld. Ook Thorstvedt mag aan de wedstrijd beginnen. Uronen zit niet in de selectie.

19:52 vooraf, 19 uur 52. 2 wissels bij Kortrijk. Yves Vanderhaeghe zet de teruggekeerde Makarenko in de basis van KVK. Azouni verdwijnt daardoor naar de bank. Ook Kage moet genoegen nemen met een plek langs de zijlijn. Hij wordt vervangen door Lepoint.

19:40 vooraf, 19 uur 40. Ons doel moet zijn om in de linkerkolom te eindigen. Hannes Van der Bruggen, middenvelder KV Kortrijk.

19:38 vooraf, 19 uur 38. Kerels zijn in vorm. KV Kortrijk heeft in de laatste rechte lijn van de reguliere competitie zijn beste vorm teruggevonden. Het pakte 9 op 9 tegen Standard (3-1), Waasland-Beveren (1-2) en Oostende (0-3) en hield daarvoor ook Club Brugge in bedwang (2-2). Mathematisch gezien kunnen de Kerels zelfs nog in de top 6 eindigen, maar die ambitie spreekt Hannes Van der Bruggen niet uit.

19:35 vooraf, 19 uur 35. We zullen moeten vechten voor Play-off I, maar we staan zesde en hebben het nog in eigen handen. Alles is dus nog mogelijk. Hannes Wolf, coach KRC Genk.

19:33 vooraf, 19 uur 33. Genk deed vorige week een slechte zaak. Racing Genk verloor vorige zondag in eigen huis met 1-3 van Standard en deed daarmee een slechte zaak in de strijd om Play-off I. KV Mechelen won van Anderlecht en verkleinde het kloofje met de Limburgers zo tot 1 punt. Genk-coach Wolf weet dat de buit nog verre van binnen is.

19:30 vooraf, 19 uur 30. Voorbeschouwing. Kortrijk - Genk is vanavond de opener van speeldag 27. Genk pakt maar beter de volle buit als het niet het risico wil lopen om uit de top 6 te vallen. KV Mechelen, dat op 1 punt volgt, krijgt morgen met een thuismatch tegen Waasland-Beveren een op papier eenvoudigere klus voorgeschoteld. De aftrap in het Guldensporenstadion is voorzien om 20.30u.

19:30 - Vooraf Vooraf, 19 uur 30

Opstelling KV Kortrijk. Adam Jakubech, Petar Golubovic, Lucas Tuta, Timothy Derijck, Kristof D'Haene, Hannes Van der Bruggen, Julien De Sart, Evgeniy Makarenko, Christophe Lepoint, Terem Moffi, Ilombe Mboyo

Opstelling KRC Genk. Thomas Didillon, Joakim Mæhle, Carlos Cuesta, Jhon Lucumi, Dries Wouters, Junya Ito, Patrik Hrošovský, Kristian Thorstvedt, Kouassi Eboue, Theo Bongonda, Paul Onuachu