LIVE: AA Gent lijkt na een kwartier al klaar met STVV

26' Gele kaart voor Giorgi Kvilitaia van KAA Gent tijdens eerste helft, minuut 26 Giorgi Kvilitaia KAA Gent

25' eerste helft, minuut 25. Kvilitaia gaat stevig door op Bushiri. De gele kaart is meer dan terecht. Kvilitaia gaat stevig door op Bushiri. De gele kaart is meer dan terecht.

24' eerste helft, minuut 24. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

24' eerste helft, minuut 24. Vadis brengt strak voor. De bal wordt nog aangeraakt en daardoor kan Steppe gemakkelijk oprapen. Vadis brengt strak voor. De bal wordt nog aangeraakt en daardoor kan Steppe gemakkelijk oprapen.

23' eerste helft, minuut 23. AA Gent is heel dominant. Asamoah heeft een fout nodig om Tsjakvetadze het voetballen te beletten. AA Gent is heel dominant. Asamoah heeft een fout nodig om Tsjakvetadze het voetballen te beletten.

21' Gele kaart voor Michael Ngadeu-Ngadjui van KAA Gent tijdens eerste helft, minuut 21 Michael Ngadeu-Ngadjui KAA Gent

21' eerste helft, minuut 21. Ngadeu is de volgende die in het boekje van scheidsrechter Vergoote na een obstructiefout. De verdediger van AA Gent is het daar duidelijk niet mee eens. Ngadeu is de volgende die in het boekje van scheidsrechter Vergoote na een obstructiefout. De verdediger van AA Gent is het daar duidelijk niet mee eens.

19' eerste helft, minuut 19. Plastoen kopt de goede vrije trap in doel. Geen 3-0, want hij vertrok vanuit buitenspel. Plastoen kopt de goede vrije trap in doel. Geen 3-0, want hij vertrok vanuit buitenspel.

18' Gele kaart voor Santiago Colombatto van STVV tijdens eerste helft, minuut 18 Santiago Colombatto STVV

18' eerste helft, minuut 18. Knipmes van Colombatto. Colombatto maait David omver op de rand van de zestien. De gele kaart is terecht. Knipmes van Colombatto Colombatto maait David omver op de rand van de zestien. De gele kaart is terecht.

18' eerste helft, minuut 18. Castro-Montes besluit overhaast op doel. De bal gaat hoog over. Castro-Montes besluit overhaast op doel. De bal gaat hoog over.

17' eerste helft, minuut 17. Fort Ghelamco. AA Gent speelde dit seizoen 13 thuiswedstrijden. Het won er 10 en speelde 3 keer gelijk. Ook nummer 14 lijkt voorlopig geen eerste thuisnederlaag op te leveren. Fort Ghelamco AA Gent speelde dit seizoen 13 thuiswedstrijden. Het won er 10 en speelde 3 keer gelijk. Ook nummer 14 lijkt voorlopig geen eerste thuisnederlaag op te leveren.

15' eerste helft, minuut 15. Wat gaat het vlot voor AA Gent. Tom Boudeweel op Radio 1. Wat gaat het vlot voor AA Gent. Tom Boudeweel op Radio 1

15' eerste helft, minuut 15.

14' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 14 door Giorgi Kvilitaia van KAA Gent. 2, 0. goal KAA Gent STVV 2 0

13' eerste helft, minuut 13. Wedstrijd nu al gespeeld? De Gentse zege lijkt nu al binnen. Kvilitaia kopt van dichtbij binnen op een heerlijke voorzet van Kums: 2-0. Wedstrijd nu al gespeeld? De Gentse zege lijkt nu al binnen. Kvilitaia kopt van dichtbij binnen op een heerlijke voorzet van Kums: 2-0.

12' eerste helft, minuut 12. Daar is de 2-0 al bijna. Odjidja kan afdrukken centraal voor doel, maar mikt flauw op Steppe. AA Gent heeft de match goed in handen. Daar is de 2-0 al bijna. Odjidja kan afdrukken centraal voor doel, maar mikt flauw op Steppe. AA Gent heeft de match goed in handen.

11' eerste helft, minuut 11.

10' eerste helft, minuut 10. Bijna Steppe, maar de bal gaat in doel. Jonathan David is de nieuwe topschutter in de Jupiler Pro League. Hij zet de elfmeter met wat moeite om, maar brengt AA Gent wel op voorsprong. Bijna Steppe, maar de bal gaat in doel Jonathan David is de nieuwe topschutter in de Jupiler Pro League. Hij zet de elfmeter met wat moeite om, maar brengt AA Gent wel op voorsprong.

10' Doelpunt na strafschop tijdens eerste helft, minuut 10 door Jonathan David van KAA Gent. 1, 0. penalty KAA Gent STVV 1 0

7' eerste helft, minuut 7. Strafschop voor de thuisploeg. Kvilitaia gaat over het been van Garcia in de zestien na een goede aanval van AA Gent. Scheidsrechter Vergoote wijst zonder verpinken naar de stip. Penalty voor Gent. Strafschop voor de thuisploeg Kvilitaia gaat over het been van Garcia in de zestien na een goede aanval van AA Gent. Scheidsrechter Vergoote wijst zonder verpinken naar de stip. Penalty voor Gent.

7' Asare kwam nog niet in de problemen in de beginfase. eerste helft, minuut 7. Asare kwam nog niet in de problemen in de beginfase. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

4' eerste helft, minuut 4. Suzuki en Botaka zijn het niet eens en ruziën even. Ze hebben nochtans niets om ontevreden over te zijn, want STVV is beter dan Gent op dit moment. Suzuki en Botaka zijn het niet eens en ruziën even. Ze hebben nochtans niets om ontevreden over te zijn, want STVV is beter dan Gent op dit moment.

2' eerste helft, minuut 2. Wat een misser. De bal is voor STVV in de openingsminuten. De bezoekers breken uitstekend door de Gentse verdediging, maar Colidio kan niet afwerken voor doel. Wat een misser De bal is voor STVV in de openingsminuten. De bezoekers breken uitstekend door de Gentse verdediging, maar Colidio kan niet afwerken voor doel.

2' Ondertussen heeft AS Roma in de Serie A met 4-0 van Lecce gewonnen. AA Gent is gewaarschuwd. eerste helft, minuut 2. Ondertussen heeft AS Roma in de Serie A met 4-0 van Lecce gewonnen. AA Gent is gewaarschuwd. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Scheidsrechter Jasper Vergoote heeft de wedstrijd op gang gefloten. Blijf AA Gent ongeslagen in eigen huis of stunt STVV? Aftrap Scheidsrechter Jasper Vergoote heeft de wedstrijd op gang gefloten. Blijf AA Gent ongeslagen in eigen huis of stunt STVV?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

19:59 vooraf, 19 uur 59. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

19:52 vooraf, 19 uur 52. De opwarming zit erop. De Ghelamco Arena, niet helemaal volgelopen, is er klaar voor. De opwarming zit erop. De Ghelamco Arena, niet helemaal volgelopen, is er klaar voor.

19:51 vooraf, 19 uur 51. Na elke nederlaag zijn er altijd sporen. Ik hoop dat we vandaag wel tonen dat we kunnen voetballen. Milos Kostic. Na elke nederlaag zijn er altijd sporen. Ik hoop dat we vandaag wel tonen dat we kunnen voetballen. Milos Kostic

19:48 vooraf, 19 uur 48. We hebben de kern om veel wedstrijden te spelen. Het is vandaag een goede kans om een paar jongens een kans te geven. Jess Thorup. We hebben de kern om veel wedstrijden te spelen. Het is vandaag een goede kans om een paar jongens een kans te geven. Jess Thorup

19:46 vooraf, 19 uur 46. Ciara, een van de vorige winterse stormen, was niet mals voor de Ghelamco Arena. Een stukje van het dak begaf het onder de hevige rukwinden. Storm Ellen is voorlopig minder fel en dus kan er vanavond gewoon gevoetbald worden. Ciara, een van de vorige winterse stormen, was niet mals voor de Ghelamco Arena. Een stukje van het dak begaf het onder de hevige rukwinden. Storm Ellen is voorlopig minder fel en dus kan er vanavond gewoon gevoetbald worden.

19:29 vooraf, 19 uur 29. David alleen topschutter? Het is vanavond opnieuw uitkijken naar de prestatie van Jonathan David. De jonge Canadese wonderboy van AA Gent scoorde in de laatste 3 competitiewedstrijden 4 keer. Hij zit dit seizoen aan 15 doelpunten en doet daarmee even goed als Dieumerci Mbokani van Antwerp. David alleen topschutter? Het is vanavond opnieuw uitkijken naar de prestatie van Jonathan David. De jonge Canadese wonderboy van AA Gent scoorde in de laatste 3 competitiewedstrijden 4 keer. Hij zit dit seizoen aan 15 doelpunten en doet daarmee even goed als Dieumerci Mbokani van Antwerp.

19:24 De opstelling van STVV:. vooraf, 19 uur 24. De opstelling van STVV: Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

19:18 vooraf, 19 uur 18. Geen Depoitre in de wedstrijdselectie. Jess Thorup rekent vanavond niet op Laurent Depoitre. De spits van AA Gent speelde donderdag wel nog in Rome, maar ontbreekt in de selectie. Wellicht uit voorzorg. Nana Asare start nog eens in de basis, Mohammadi begint daardoor op de bank. Voorin moeten Kvilitaia en Tsjakvetadze voor de goals zorgen. Geen Depoitre in de wedstrijdselectie Jess Thorup rekent vanavond niet op Laurent Depoitre. De spits van AA Gent speelde donderdag wel nog in Rome, maar ontbreekt in de selectie. Wellicht uit voorzorg. Nana Asare start nog eens in de basis, Mohammadi begint daardoor op de bank. Voorin moeten Kvilitaia en Tsjakvetadze voor de goals zorgen.

19:16 De opstelling van AA Gent:. vooraf, 19 uur 16. De opstelling van AA Gent: Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

18:50 vooraf, 18 uur 50. Wint AA Gent ook van STVV? AA Gent verloor dit seizoen nog altijd niet in eigen huis in de competitie. Het wint maar beter van STVV wil het leider Club Brugge niet laten gaan in het klassement. STVV heeft dan weer niets te winnen of te verliezen. Play-off I is al lang niet meer mogelijk, degradatie kan ook niet meer. Wint AA Gent ook van STVV? AA Gent verloor dit seizoen nog altijd niet in eigen huis in de competitie. Het wint maar beter van STVV wil het leider Club Brugge niet laten gaan in het klassement. STVV heeft dan weer niets te winnen of te verliezen. Play-off I is al lang niet meer mogelijk, degradatie kan ook niet meer.

18:50 - Vooraf Vooraf, 18 uur 50

Opstelling KAA Gent. Thomas Kaminski, Alessio Castro-Montes, Igor Plastoen, Michael Ngadeu-Ngadjui, Nana Asare, Sven Kums, Elisha Owusu, Giorgi Tsjakvetadze, Vadis Odjidja Ofoe, Jonathan David, Giorgi Kvilitaia Opstelling KAA Gent Giorgi Kvilitaia, Jonathan David, Vadis Odjidja Ofoe, Giorgi Tsjakvetadze, Elisha Owusu, Sven Kums, Nana Asare, Michael Ngadeu-Ngadjui, Igor Plastoen, Alessio Castro-Montes, Thomas Kaminski

Opstelling STVV. Kenny Steppe, Ibrahima Sankhon, Rocky Bushiri, Pol García, Thibault de Smet, Samuel Asamoah, Chris Durkin, Jordan Botaka, Santiago Colombatto, Yuma Suzuki, Facundo Colidio Opstelling STVV Facundo Colidio, Yuma Suzuki, Santiago Colombatto, Jordan Botaka, Chris Durkin, Samuel Asamoah, Thibault de Smet, Pol García, Rocky Bushiri, Ibrahima Sankhon, Kenny Steppe