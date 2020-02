Met Club Brugge en Charleroi staan beste defensies tegenover elkaar, geen Rezaei

12:15 vooraf, 12 uur 15. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

12:13 vooraf, 12 uur 13. Ik verwacht geen vermoeid Club Brugge. Club is heel sterk thuis. Wij moeten dus ook heel sterk zijn. Ook als Club roteert, verzwakt het niet. Charleroi-coach Karim Belhocine. Ik verwacht geen vermoeid Club Brugge. Club is heel sterk thuis. Wij moeten dus ook heel sterk zijn. Ook als Club roteert, verzwakt het niet. Charleroi-coach Karim Belhocine

12:11 vooraf, 12 uur 11. Geen Bruno met kruisbandletsel. Charleroi kan voor de rest van het seizoen niet meer op Massimo Bruno rekenen. De 26-jarige middenvelder viel vorige week uit met een scheur in zijn kruisbanden. Geen Bruno met kruisbandletsel Charleroi kan voor de rest van het seizoen niet meer op Massimo Bruno rekenen. De 26-jarige middenvelder viel vorige week uit met een scheur in zijn kruisbanden.

12:03 vooraf, 12 uur 03. Enkele weken geleden 0-0 in Charleroi. Enkele weken geleden speelde Club Brugge zijn inhaalwedstrijd op Charleroi. Met een stevige organisatie en een goeie Penneteau hield de thuisploeg de 0-0 op het bord. Enkele weken geleden 0-0 in Charleroi Enkele weken geleden speelde Club Brugge zijn inhaalwedstrijd op Charleroi. Met een stevige organisatie en een goeie Penneteau hield de thuisploeg de 0-0 op het bord.

11:59 vooraf, 11 uur 59. Mignolet is minst gepasseerde doelman, Penneteau de op 1 na. De sterke defensies komen er ook door de goeie doelmannen. Simon Mignolet heeft al 15 clean sheets deze competitie, een persoonlijk record. Nicolas Penneteau volgt als tweede in de ranking met 11 clean sheets. De 39-jarige Fransman is aan zijn 6e seizoen bezig bij Charleroi. Mignolet is minst gepasseerde doelman, Penneteau de op 1 na De sterke defensies komen er ook door de goeie doelmannen. Simon Mignolet heeft al 15 clean sheets deze competitie, een persoonlijk record. Nicolas Penneteau volgt als tweede in de ranking met 11 clean sheets. De 39-jarige Fransman is aan zijn 6e seizoen bezig bij Charleroi.

11:56 vooraf, 11 uur 56. 100e competitieduel tussen Club en Charleroi. Charleroi is voor de 50e keer te gast op Jan Breydel voor een wedstrijd in de eerste klasse. Het is het 100e competitietreffen. Van de vorige 49 duels in Brugge kwam er 37 keer een zege, 8 keer een gelijkspel en 4 keer een verlies. 100e competitieduel tussen Club en Charleroi Charleroi is voor de 50e keer te gast op Jan Breydel voor een wedstrijd in de eerste klasse. Het is het 100e competitietreffen. Van de vorige 49 duels in Brugge kwam er 37 keer een zege, 8 keer een gelijkspel en 4 keer een verlies.

11:54 vooraf, 11 uur 54. Geen Rezaei bij Charleroi. De topschutter van Charleroi, Kaveh Rezaei, is niet speelgerechtigd. De Iraanse spits wordt gehuurd van Club en een voorwaarde van de deal is dat hij niet in actie mag komen tegen zijn eigenaar. Rezaei brak bij Club niet door, maar bij zijn ex-club Charleroi zit hij dit seizoen opnieuw aan 11 goals in 20 duels. Geen Rezaei bij Charleroi De topschutter van Charleroi, Kaveh Rezaei, is niet speelgerechtigd. De Iraanse spits wordt gehuurd van Club en een voorwaarde van de deal is dat hij niet in actie mag komen tegen zijn eigenaar. Rezaei brak bij Club niet door, maar bij zijn ex-club Charleroi zit hij dit seizoen opnieuw aan 11 goals in 20 duels.