LIVE: Anderlecht rolt tien man van Eupen op: Kompany pikt goaltje mee

43' eerste helft, minuut 43. Zulj op De Wolf. Een gekrulde vrije trap van Zulj past precies onder de deklat, maar De Wolf zweeft de bal er nog sierlijk uit. Lekkere redding van de geplaagde doelman. Zulj op De Wolf Een gekrulde vrije trap van Zulj past precies onder de deklat, maar De Wolf zweeft de bal er nog sierlijk uit. Lekkere redding van de geplaagde doelman.

42' eerste helft, minuut 42. Beck lacht groen. Hij weet dat hij misschien wel ontsnapt aan een tweede gele kaart voor een trekfout op Amuzu. Beck lacht groen. Hij weet dat hij misschien wel ontsnapt aan een tweede gele kaart voor een trekfout op Amuzu.

41' eerste helft, minuut 41. Het is al een poosje geleden dat de thuisfans in het Lotto Park nog eens verwend werden. Het is al een poosje geleden dat de thuisfans in het Lotto Park nog eens verwend werden.

38' eerste helft, minuut 38. De 6-0 van Club Brugge tegen STVV op de tweede speeldag is voorlopig de ruimste zege van dit seizoen in de Jupiler Pro League. Anderlecht ligt op schema om flink beter te doen. De 6-0 van Club Brugge tegen STVV op de tweede speeldag is voorlopig de ruimste zege van dit seizoen in de Jupiler Pro League. Anderlecht ligt op schema om flink beter te doen.

35' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 35 door Vincent Kompany van Anderlecht. 4, 0. goal Anderlecht KAS Eupen 4 0

34' eerste helft, minuut 34. Kompany scoort! Kompany loopt onweerstaanbaar in en kopt de 4-0 feilloos in de hoek. Zijn eerste sinds zijn terugkeer naar het oude nest, en dat doet natuurlijk veel deugd. Kompany scoort! Kompany loopt onweerstaanbaar in en kopt de 4-0 feilloos in de hoek. Zijn eerste sinds zijn terugkeer naar het oude nest, en dat doet natuurlijk veel deugd.

33' eerste helft, minuut 33. Anderlecht is baas. Het gebeurt met stroomstoten bij Anderlecht. Als de organisatie bij Eupen even wegvalt, wordt het opletten. Anderlecht is baas Het gebeurt met stroomstoten bij Anderlecht. Als de organisatie bij Eupen even wegvalt, wordt het opletten.

30' eerste helft, minuut 30. Om de acht minuten valt er een doelpunt. Marko Pjaca was er daarnet dus iets te vroeg bij: de 4-0 is pas gepland voor minuut 33. Om de acht minuten valt er een doelpunt. Marko Pjaca was er daarnet dus iets te vroeg bij: de 4-0 is pas gepland voor minuut 33.

27' eerste helft, minuut 27. We zijn nog geen halfuur ver en het stond ei zo na 4-0. Pjaca viert al, maar via De Wolf en de twee doelpalen botst de bal opnieuw het veld in. We zijn nog geen halfuur ver en het stond ei zo na 4-0. Pjaca viert al, maar via De Wolf en de twee doelpalen botst de bal opnieuw het veld in.

26' eerste helft, minuut 26. Dit wordt een héél zware avond voor de tien overgebleven spelers van Eupen. Bert Sterckx. Dit wordt een héél zware avond voor de tien overgebleven spelers van Eupen. Bert Sterckx

25' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 25 door Marko Pjaca van Anderlecht. 3, 0. goal Anderlecht KAS Eupen 3 0

25' eerste helft, minuut 25. Pjaca met de 3-0! Anderlecht maakt een kopie van de 1-0, maar met andere hoofdrolspelers. Deze keer haalt Vlap de achterlijn en mag Pjaca de bal in een leeg doel schuiven. Pjaca met de 3-0! Anderlecht maakt een kopie van de 1-0, maar met andere hoofdrolspelers. Deze keer haalt Vlap de achterlijn en mag Pjaca de bal in een leeg doel schuiven.

22' eerste helft, minuut 22. Als je elke week moet zwoegen en ploeteren, kan een relatief eenvoudige match deugd doen. Kan Anderlecht eens ouderwets uitpakken, of blijft het bij een bescheiden zege? Als je elke week moet zwoegen en ploeteren, kan een relatief eenvoudige match deugd doen. Kan Anderlecht eens ouderwets uitpakken, of blijft het bij een bescheiden zege?

20' Gele kaart voor Andreas Beck van KAS Eupen tijdens eerste helft, minuut 20 Andreas Beck KAS Eupen

20' eerste helft, minuut 20. Beck verspert Amuzu hardhandig de weg en pakt geel. Het kan plots een heel lange avond worden voor de Oostkantonners. Beck verspert Amuzu hardhandig de weg en pakt geel. Het kan plots een heel lange avond worden voor de Oostkantonners.

18' eerste helft, minuut 18.

17' eerste helft, minuut 17.

17' Doelpunt na strafschop tijdens eerste helft, minuut 17 door Michel Vlap van Anderlecht. 2, 0. penalty Anderlecht KAS Eupen 2 0

17' eerste helft, minuut 17. Anderlecht op rozen! Amat sloft tergend traag van de mat. Vlap laat zich er niet door afleiden en wacht koeltjes tot De Wolf een hoek kiest. De Nederlander zendt de bal naar de andere kant en maakt er 2-0 van. Boeken dicht? Anderlecht op rozen! Amat sloft tergend traag van de mat. Vlap laat zich er niet door afleiden en wacht koeltjes tot De Wolf een hoek kiest. De Nederlander zendt de bal naar de andere kant en maakt er 2-0 van. Boeken dicht?

15' eerste helft, minuut 15.

15' Rode kaart voor Jordi Amat van KAS Eupen tijdens eerste helft, minuut 15 Jordi Amat KAS Eupen

15' eerste helft, minuut 15. Strafschop en rood! Een nieuwe paars-witte versnelling brengt Eupen en vooral Amat in verlegenheid. Die geeft Joveljic, alleen voor doel, een duw. Dat wordt een strafschop met de uitsluiting van de Spanjaard erbovenop! Strafschop en rood! Een nieuwe paars-witte versnelling brengt Eupen en vooral Amat in verlegenheid. Die geeft Joveljic, alleen voor doel, een duw. Dat wordt een strafschop met de uitsluiting van de Spanjaard erbovenop!

12' eerste helft, minuut 12. Eupen is niet aangeslagen. Het dwingt vlak na de goal een paar hoekschoppen af. Eupen is niet aangeslagen. Het dwingt vlak na de goal een paar hoekschoppen af.

9' eerste helft, minuut 9.

9' eerste helft, minuut 9. Daar is Murillo! Een flits is genoeg voor Anderlecht om op voorsprong te klimmen. Sardella prikt de bal tussendoor naar Amuzu en het is warempel rechtsachter Murillo die voor doel opduikt en simpel raak schiet. Daar is Murillo! Een flits is genoeg voor Anderlecht om op voorsprong te klimmen. Sardella prikt de bal tussendoor naar Amuzu en het is warempel rechtsachter Murillo die voor doel opduikt en simpel raak schiet.

9' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 9 door Michael Murillo van Anderlecht. 1, 0. goal Anderlecht KAS Eupen 1 0

8' eerste helft, minuut 8. Het spel bij paars-wit verloopt redelijk stroef. Het uitvoetballen is niet van hoog niveau. Bert Sterckx. Het spel bij paars-wit verloopt redelijk stroef. Het uitvoetballen is niet van hoog niveau. Bert Sterckx

6' eerste helft, minuut 6. Van Crombrugge en Kompany nemen risico's bij het uitverdedigen. Echt gevaarlijk wordt het niet, maar Kompany kiest uiteindelijk toch maar voor de veilige oplossing en een verre bal. Van Crombrugge en Kompany nemen risico's bij het uitverdedigen. Echt gevaarlijk wordt het niet, maar Kompany kiest uiteindelijk toch maar voor de veilige oplossing en een verre bal.

5' eerste helft, minuut 5. Anderlecht heeft tijd nodig om het juiste ritme te vinden. Anderlecht heeft tijd nodig om het juiste ritme te vinden.

2' eerste helft, minuut 2. Milicevic stuurt een vroege vrije trap de zestien meter in. Daar krijgt Cools heel wat vrijheid, maar vanuit een scherpe hoek kan hij Van Crombrugge niet in de problemen brengen. Milicevic stuurt een vroege vrije trap de zestien meter in. Daar krijgt Cools heel wat vrijheid, maar vanuit een scherpe hoek kan hij Van Crombrugge niet in de problemen brengen.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Anderlecht probeert tegen Eupen zijn fragiele droom van Play-off I nog een weekje langer levend te houden. Aftrap Anderlecht probeert tegen Eupen zijn fragiele droom van Play-off I nog een weekje langer levend te houden.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

17:48 vooraf, 17 uur 48. We zullen straks zien of Pjaca de intensiteit van op training 90 minuten kan aanhouden. Frank Vercauteren glimlacht geheimzinnig. We zullen straks zien of Pjaca de intensiteit van op training 90 minuten kan aanhouden. Frank Vercauteren glimlacht geheimzinnig.

17:28 vooraf, 17 uur 28. Geschiedenis. Bij Anderlecht kunnen ze alvast moed putten uit het verleden. Thuis wonnen ze immers altijd van Eupen: vier matchen op vier met een doelsaldo van 11-2. In de heenronde bleef het aan de Kehrweg wel 0-0, een van de vele brilscores van Anderlecht dit seizoen. Geschiedenis Bij Anderlecht kunnen ze alvast moed putten uit het verleden. Thuis wonnen ze immers altijd van Eupen: vier matchen op vier met een doelsaldo van 11-2. In de heenronde bleef het aan de Kehrweg wel 0-0, een van de vele brilscores van Anderlecht dit seizoen.

17:20 vooraf, 17 uur 20. Geen Musona bij Eupen. Bij Eupen krijgt Prevljak voorin Bolingi naast zich. Musona mag tegen zijn moederclub immers niet spelen. Sowah is dan weer definitief overgenomen van Anderlecht en staat wél in de basis. Voor de rest komt Koch in de ploeg. De Nederlander duwt Verdon naar de linksachter en Blondelle naar de bank. Geen Musona bij Eupen Bij Eupen krijgt Prevljak voorin Bolingi naast zich. Musona mag tegen zijn moederclub immers niet spelen. Sowah is dan weer definitief overgenomen van Anderlecht en staat wél in de basis. Voor de rest komt Koch in de ploeg. De Nederlander duwt Verdon naar de linksachter en Blondelle naar de bank.

17:06 vooraf, 17 uur 06. Pjaca in de basis. Winteraanwinst Pjaca krijgt tegen Eupen zijn eerste basisplaats. Hij start samen met die andere nieuwkomer, Joveljic. Rond zijn fitheid waren er deze week nochtans twijfels, maar hij is door de trainer blijkbaar fit genoeg bevonden. Yari Verschaeren ziet licht aan het einde van de tunnel en zit voor het eerst weer op de bank. Pjaca in de basis Winteraanwinst Pjaca krijgt tegen Eupen zijn eerste basisplaats. Hij start samen met die andere nieuwkomer, Joveljic. Rond zijn fitheid waren er deze week nochtans twijfels, maar hij is door de trainer blijkbaar fit genoeg bevonden. Yari Verschaeren ziet licht aan het einde van de tunnel en zit voor het eerst weer op de bank.

Een klein beetje hinder door de storm.

17:00 vooraf, 17 uur . Vooraf. Anderlecht speelt nu echt wel zijn laatste troefkaarten uit in de strijd om Play-off I. Na de nederlaag in Mechelen is puntenverlies thuis tegen Eupen absoluut uit den boze. Zelfs bij winst heeft het fiere paars-wit nog maar een waterkansje op de top zes, maar kan het wel blijven dromen. Eupen is dan weer vastgeroest op de dertiende plek en moet in principe niet meer vrezen voor degradatie. De Panda's kunnen dus vrijuit voetballen. Vooraf Anderlecht speelt nu echt wel zijn laatste troefkaarten uit in de strijd om Play-off I. Na de nederlaag in Mechelen is puntenverlies thuis tegen Eupen absoluut uit den boze. Zelfs bij winst heeft het fiere paars-wit nog maar een waterkansje op de top zes, maar kan het wel blijven dromen. Eupen is dan weer vastgeroest op de dertiende plek en moet in principe niet meer vrezen voor degradatie. De Panda's kunnen dus vrijuit voetballen.

17:00 - Vooraf Vooraf, 17 uur

Opstelling Anderlecht. Hendrik van Crombrugge, Michael Murillo, Vincent Kompany, Elias Cobbaut, Killian Sardella, Albert-Mboyo Sambi Lokonga, Michel Vlap, Peter Zulj, Francis Amuzu, Marko Pjaca, Dejan Joveljic Opstelling Anderlecht Dejan Joveljic, Marko Pjaca, Francis Amuzu, Peter Zulj, Michel Vlap, Albert-Mboyo Sambi Lokonga, Killian Sardella, Elias Cobbaut, Vincent Kompany, Michael Murillo, Hendrik van Crombrugge

Opstelling KAS Eupen. Ortwin De Wolf, Andreas Beck, Jordi Amat, Menno Koch, Olivier Verdon, Danijel Milicevic, Jens Cools, Omid Ebrahimi, Emmanuel Sowah Adjei, Jonathan Bolingi, Smail Prevljak Opstelling KAS Eupen Smail Prevljak, Jonathan Bolingi, Emmanuel Sowah Adjei, Omid Ebrahimi, Jens Cools, Danijel Milicevic, Olivier Verdon, Menno Koch, Jordi Amat, Andreas Beck, Ortwin De Wolf